«Мудрик сходил с ума по Неймару. Я говорил: «Почему ты помешан на нем? Ты скоро станешь лучше». Экс-тренер «Шахтера» U17 о вингере «Челси»

Тренер Михаила Мудрика в « » U17 говорил, что тот станет лучше .

«Когда мы общались, Мудрик всегда был уверен в себе и хотел достичь вершины. Он сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал ему.

Я говорил: «Почему ты помешался на Неймаре? Ты – Мудрик, скоро станешь лучше», – сказал в интервью Evening Standard Игорь Леонов, тренировавший «Шахтер» U17 в 2018 году.

«Челси» зимой купил вингера сборной Украины за 70+30 миллионов евро. Мудрик отдал 1 голевой пас в 7 матчах за клуб АПЛ, его статистика – здесь.