«Мудрик сходил с ума по Неймару. Я говорил: «Почему ты помешан на нем? Ты скоро станешь лучше». Экс-тренер «Шахтера» U17 о вингере «Челси»

Теги ПСЖ Челси Шахтер премьер-лига Англия лига 1 Франция Неймар Игорь Леонов Михаил Мудрик Футбол

Тренер Михаила Мудрика в «Шахтере» U17 говорил, что тот станет лучше Неймара.

«Когда мы общались, Мудрик всегда был уверен в себе и хотел достичь вершины. Он сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал ему.

Я говорил: «Почему ты помешался на Неймаре? Ты – Мудрик, скоро станешь лучше», – сказал в интервью Evening Standard Игорь Леонов, тренировавший «Шахтер» U17 в 2018 году.

«Челси» зимой купил вингера сборной Украины за 70+30 миллионов евро. Мудрик отдал 1 голевой пас в 7 матчах за клуб АПЛ, его статистика – здесь.

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34 комментария

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St Fo
😂😂😂
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Игорь Климов
Никогда Мудрик не станет лучше Неймара.
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ubAA
🤡
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Begmyrat Bayramow
Может оставить его покое уже. Он же виноват что за него платили много денег. Еще ничего не потерено же думаю он еще себе покажет на поле
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OldRedWhite
Ответ Niko [Ars]
спасибо всем, кто бесконечно говорит о Мудрике, который всё ещё почти ничего не показал постоянный пиар этого игрока вызывает только отторжение
Надо нам завязывать с троллингом этого Мудрика !
А то кончится , как с Зинченко , появлением новой звезды АПЛ…
Остановитесь , товарищи !
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Konstantin Meerov
похоже все эти ребята в доле, раз продолжают пиарить бегунка. в следующем сезоне ждем в эредивизии
+1
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Анатолий Зыболов
Один тренер, вернее экс, только про него и вспоминает. Сказочник и фантазер
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Санитар-волк
Пока об этом персонаже только болтают много.
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Пирс Морган
Ему до Неймара, как до Китая раком
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Serega Fart
Какие громкие но пустые заявления...
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Born is the King
Спортс там ТТ официально объявили тренером Баварии
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Aleksandr Danilov
Неймар в топ 5 лучших игроков 2010ых, Мудрик запасной Челси. О чем вы, тренер
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-1
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REALITY
Трансфер Мудика это провал века
Как можно было отдать за это дно 100м
Хвича стоит 100!
Небо и земля
+1
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Роман
Мечта: играть как Неймар
Реальность: как обычный распиаренный бегунок
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Алекс 777
Ответ Честный контроль
Лет через 20 мы услышим о Мудрике с трибуны Рады. Если Рада к тому времени не станет называться Государственная Дума России. Пока о нем вспоминает только детский тренер,которому он что то там подарил. Англичане молчат,начиная понимать, что их кинули.
ты думаешь, что стоица и госдума будут в киеве? это кто кого тогда включит в свой состав?
+4
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Ник Гре
Мудрик в футболе как новая "Русалка" (негритянка) в кино - одни сплошные разговоры, а по итогу испанский стыд...
+1
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yumurta
полчаса на Энфилде
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окечуква
А какие финты он копировал: уехать на карнавал или день рождения сестры? Уточните.
+1
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Алекс 777
шахтер конечно знатно подставил парня, по сути вся карьера теперь завершилась из за неадекватной цены. цена космос, ожидания космос, сам игрок наверное чувствует себя от матча к матчу слабаком. сломается
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Gagarin Party
Ответ Grime Font
Что за кринжатина
что такое кринжатина?
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-8
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Anders_b
Массажист Мудрика еще не выступал?
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Алексей Антонов
Бгг
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Jason Williams
Ответ otchim kaloeda
это же sports.uk
уже почти трибуна.уа
+5
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dontworryaboutwtfhebedoin
Если Поттера снимут, будет сидеть следующий сезон на банке ничего не показав, потом уедет в аренду с правом выкупа за 5 мультов. stonks
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otchim kaloeda
Ответ Jason Williams
а что за день новостей об этой посредственности?)
это же sports.uk
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