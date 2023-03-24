«Мудрик сходил с ума по Неймару. Я говорил: «Почему ты помешан на нем? Ты скоро станешь лучше». Экс-тренер «Шахтера» U17 о вингере «Челси»
Тренер Михаила Мудрика в «Шахтере» U17 говорил, что тот станет лучше Неймара.
«Когда мы общались, Мудрик всегда был уверен в себе и хотел достичь вершины. Он сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал ему.
Я говорил: «Почему ты помешался на Неймаре? Ты – Мудрик, скоро станешь лучше», – сказал в интервью Evening Standard Игорь Леонов, тренировавший «Шахтер» U17 в 2018 году.
«Челси» зимой купил вингера сборной Украины за 70+30 миллионов евро. Мудрик отдал 1 голевой пас в 7 матчах за клуб АПЛ, его статистика – здесь.
А то кончится , как с Зинченко , появлением новой звезды АПЛ…
Остановитесь , товарищи !
Как можно было отдать за это дно 100м
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