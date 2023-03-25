Мудрик о Зинченко: «Мы часто шутим об «Арсенале» и «Челси», о том, какого цвета Лондон. Синего»
Михаил Мудрик рассказал об общении с Александром Зинченко.
«Он мне очень помог. Он мне очень нравится. Мы часто шутим об «Арсенале», «Челси» и о том, какого цвета Лондон.
Но мне нравится этот парень, он очень веселый и очень добрый парень. Мы всегда проводим время [вместе] в позитивном ключе», – сказал вингер «Челси» в интервью Sky Sports.
На вопрос о том, какого цвета Лондон, украинский футболист ответил: «Синего».
Оригинал интервью «Мы часто шутим об «Арсенале» и «Челси», о том, какого цвета Лондон.»
1. Зинч (пофиг что каколь) оч хорош, важный игрок команды, уверенно закрывает пару позиций и в целом игрок старта команды идущей на первом месте.
2. Арсенал на первом месте, а Челси даже не знаю на каком 8ом или 10ом?
Лондон красный, по крайней мере пока
П. С. Не болею ни за тех ни за тех. Арсенал давайте дожмите чемпионат, а фаны Челси ждите чудес в ЛЧ, кризисные года в еврокубках ваша тема. Привет с Энфтлда.
Челси - синие.
Значит Лондон - бело-сине-красный :)
Только Александр обучался у специалиста незаурядного (Пэп), а Михаилу не особенно повезло, ибо Поттер - тренер уровня провинциальных клубов