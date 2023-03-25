Мудрик о Зинченко: «Мы часто шутим об «Арсенале» и «Челси», о том, какого цвета Лондон. Синего»

рассказал об общении с .

«Он мне очень помог. Он мне очень нравится. Мы часто шутим об « », «Челси» и о том, какого цвета Лондон.

Но мне нравится этот парень, он очень веселый и очень добрый парень. Мы всегда проводим время [вместе] в позитивном ключе», – сказал вингер « » в интервью Sky Sports.

На вопрос о том, какого цвета Лондон, украинский футболист ответил: «Синего».