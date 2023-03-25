Мудрик о Зинченко: «Мы часто шутим об «Арсенале» и «Челси», о том, какого цвета Лондон. Синего»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик рассказал об общении с Александром Зинченко

«Он мне очень помог. Он мне очень нравится. Мы часто шутим об «Арсенале», «Челси» и о том, какого цвета Лондон.

Но мне нравится этот парень, он очень веселый и очень добрый парень. Мы всегда проводим время [вместе] в позитивном ключе», – сказал вингер «Челси» в интервью Sky Sports.

На вопрос о том, какого цвета Лондон, украинский футболист ответил: «Синего». 

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jdrk
Все новости про украинцев на главной, да, это норма для спортРУ !! 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Никитин
Заголовок «Мы часто шутим об «Арсенале» и «Челси», о том, какого цвета Лондон. Синего»
Оригинал интервью «Мы часто шутим об «Арсенале» и «Челси», о том, какого цвета Лондон.»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ игорь Ермаков
совсем дурачок,в таблицу посмотри,ну какого синего😏
Ну такое, ибо это первый за кучу лет сезон, когда Арсенал будет выше в лиге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
игорь Ермаков
совсем дурачок,в таблицу посмотри,ну какого синего😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак-лучшая команда России
Ответ Kulver
Арсенал - красно-белый, Челси - синие. Значит Лондон - бело-сине-красный :)
Бавария готова поспорить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казенкинский
А если на деле:
1. Зинч (пофиг что каколь) оч хорош, важный игрок команды, уверенно закрывает пару позиций и в целом игрок старта команды идущей на первом месте.
2. Арсенал на первом месте, а Челси даже не знаю на каком 8ом или 10ом?

Лондон красный, по крайней мере пока
П. С. Не болею ни за тех ни за тех. Арсенал давайте дожмите чемпионат, а фаны Челси ждите чудес в ЛЧ, кризисные года в еврокубках ваша тема. Привет с Энфтлда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Яя Туре: Лондон черный
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Троссар сильнее, опытнее и намного дешевле Мудрика!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Лондон красный! И Мудкик сам хотел в Арсенал! И сделал неправильный выбор в пользу Челси, точнее за него этот выбор сделали!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Перейди он в Арсенал, сказал бы, что Лондон красный. Болтун
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Предлагаю не печатать новости про бандеровцев, сомневаюсь, что у них пишут новости, как Головин спорит с Миранчуком, кто сильнее Торино или Монако.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
кстати да у Челси есть 2 лч в отличие от арсенала.поэтому Лондон синий
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава Молотов
потрясающе интересный контент. иностранные игроки в иностранных клубах обсуждают что-то касающееся только их.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aristokrat_13
Вместо шуток лучше бы играть нормально начал бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Том
Эта пута бы уже молчала, два месяца назад за Арсенал везде топил
Не путай раскрутку Шахтёром за боление. Мудрик за Барсу так то болел. А фотки в инстаграм про Арсенал появились только после летнего интереса к нему.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Satis
У меня в ветки Челси сплошной мудрик. Когда мы уже доживал до блокировки тегов на спортсе…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Gagarin Party
Зинченко в ПСВ пред Сити ездил. Может Мудрику тоже на годик смотаться куда, а потом глядишь и новый тренер придет и практика европейская будет.
Только вот, аренда игрока за 2 миллиона смотрится, как логичное действие, аренда только что купленного игрока за 70 миллионов, если ему не 17 лет, как реаловским бразильцам, выглядит как провал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulver
Ответ Алексей Ненахов
И потом Зинченко заплакал
Нехай плачет, легче будет))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ ConorNite
Надеюсь, Мудрик также адаптируется в АПЛ, как Зинченко, который очень неплох сейчас в Арсенале. Только Александр обучался у специалиста незаурядного (Пэп), а Михаилу не особенно повезло, ибо Поттер - тренер уровня провинциальных клубов
Зинченко в ПСВ пред Сити ездил. Может Мудрику тоже на годик смотаться куда, а потом глядишь и новый тренер придет и практика европейская будет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том
Эта пута бы уже молчала, два месяца назад за Арсенал везде топил
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Kulver
Арсенал - красно-белый, Челси - синие. Значит Лондон - бело-сине-красный :)
И потом Зинченко заплакал
+60
-9
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
А с флагом Украины они гуляют вместе за ручку по Лондону ?
+30
-16
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ussaev M
гениальные шутки
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulver
Арсенал - красно-белый,
Челси - синие.

Значит Лондон - бело-сине-красный :)
+32
-8
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Надеюсь, Мудрик также адаптируется в АПЛ, как Зинченко, который очень неплох сейчас в Арсенале.
Только Александр обучался у специалиста незаурядного (Пэп), а Михаилу не особенно повезло, ибо Поттер - тренер уровня провинциальных клубов
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий