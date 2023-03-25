Михаил Мудрик: «Мои родители еще на Украине. Я звоню им каждый день, расспрашиваю – как они, какая ситуация в нашей стране»

Вингер «Челси» высказался о ситуации на Украине.

«Мои родители еще там, на Украине. Я звоню им каждый день и обо всем расспрашиваю – какая сейчас ситуация, как они, какая ситуация в нашей стране.

Реакция британской общественности хороша, потому что некоторые люди спрашивают меня о ситуации на Украине, некоторые люди обеспокоены», – сказал футболист сборной Украины в эфире Sky Sports.

« » зимой купил 22-летнего украинца за 70+30 миллионов евро. Мудрик отдал 1 голевой пас в 7 матчах за клуб , его статистика – здесь.