Михаил Мудрик: «Мои родители еще на Украине. Я звоню им каждый день, расспрашиваю – как они, какая ситуация в нашей стране»
Вингер «Челси» Михаил Мудрик высказался о ситуации на Украине.
«Мои родители еще там, на Украине. Я звоню им каждый день и обо всем расспрашиваю – какая сейчас ситуация, как они, какая ситуация в нашей стране.
Реакция британской общественности хороша, потому что некоторые люди спрашивают меня о ситуации на Украине, некоторые люди обеспокоены», – сказал футболист сборной Украины в эфире Sky Sports.
«Челси» зимой купил 22-летнего украинца за 70+30 миллионов евро. Мудрик отдал 1 голевой пас в 7 матчах за клуб АПЛ, его статистика – здесь.
в русском язьіке есть правило, где правильно бьіло бьі В но есть исключения и о чудо, в исключения суют Украину)
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Очень печально, пора отправлять заявы в соответствующие органы....