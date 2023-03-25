Михаил Мудрик: «Мои родители еще на Украине. Я звоню им каждый день, расспрашиваю – как они, какая ситуация в нашей стране»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Политика Михаил Мудрик Футбол

Вингер «Челси» Михаил Мудрик высказался о ситуации на Украине.

«Мои родители еще там, на Украине. Я звоню им каждый день и обо всем расспрашиваю – какая сейчас ситуация, как они, какая ситуация в нашей стране.

Реакция британской общественности хороша, потому что некоторые люди спрашивают меня о ситуации на Украине, некоторые люди обеспокоены», – сказал футболист сборной Украины в эфире Sky Sports.

«Челси» зимой купил 22-летнего украинца за 70+30 миллионов евро. Мудрик отдал 1 голевой пас в 7 матчах за клуб АПЛ, его статистика – здесь.

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96 комментариев

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bad_bear
Ответ Никита Волков
Просто интересно, что эта новость вообще делает на российском сайте?
согласен полностью, ладно еще про игровые "подвиги" Мудрика в Челси, но это 🙈🤦‍♂️
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Предан Мадриду!!!
так война ещё не окончена?
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UncleBob
Ответ Кирилл Шарапов
В русском языке можно использовать и "в" и "на" Украине. Оба варианта являются правильными.
угу и используются в зависимости от политической обстановки. И именно в официальньіх документах и гос сми меняется с В на НА в зависимости от политической обстановки.
в русском язьіке есть правило, где правильно бьіло бьі В но есть исключения и о чудо, в исключения суют Украину)
политика
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Stivi M.D.
Ответ Typucm1
могу помочь подскользнуться тебе
Ты иди куда шел, вроде мусорнуться хотел )
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Typucm1
Ответ Stivi M.D.
Давай-давай, смотри не поскользнись😂
могу помочь подскользнуться тебе
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eltempo87
Филиал радио "1000 холмов" снова набрасывает нам про несчастных Хуту
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Vasiliy S
Ответ Никита Волков
Просто интересно, что эта новость вообще делает на российском сайте?
Так россияне же и бомбят
Связь прямая
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NIK KIN
Sport. sru идите со своим Мудрикам к мудямс.
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Stivi M.D.
Ответ Typucm1
На российском сайте модераторы топят за не-Россию. Очень печально, пора отправлять заявы в соответствующие органы....
Давай-давай, смотри не поскользнись😂
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balo1990
Ответ bad_bear
а кому же такие "прогрессивные" граждане как ты и админы будут ставить минусы за отличную от вашей точку зрения? 🤔 подумай хорошенько, прежде такое писать 😬🤷
Зачем тогда на другую страну нападать за отличную от вашей точку зрения? 🤔
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Кирилл Шарапов
Ответ trav
на английском in,а на русском на
В русском языке можно использовать и "в" и "на" Украине. Оба варианта являются правильными.
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Stivi M.D.
Ответ Nikita Semenov
Так что ты тут забыл тогда?
Да все, памянем этого микрочелика. Админы делают свою работы
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Typucm1
На российском сайте модераторы топят за не-Россию.
Очень печально, пора отправлять заявы в соответствующие органы....
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VictorVallecano
Ответ Никита Волков
Просто интересно, что эта новость вообще делает на российском сайте?
А в чем проблема? Тут только публиковать новости про РПЛ и загитову?
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Stivi M.D.
Ответ mr kovalsky
Ку брат когда шахматы
Здарова брат! Да блин😂😂
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sergey zlunikin
нафига вообще новости про этих упырей?
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TheFrosty
Угар будет если батю мобилизуют, пока сынку в мячик гоняет за тысячу км. Но он всегда на созвоне, да.
+2
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mr kovalsky
Ответ Stivi M.D.
Нет, россиянин
Ку брат когда шахматы
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Stivi M.D.
Ответ bad_bear
а кому же такие "прогрессивные" граждане как ты и админы будут ставить минусы за отличную от вашей точку зрения? 🤔 подумай хорошенько, прежде такое писать 😬🤷
Мне в радость только плюсы ставить братишка
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45_percent
Ответ Anti Ihalainen
так небудетпутлера небудет и эрефии
От создателей "дефолтвмартеэкономикавключьякиевзатридня"
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Stivi M.D.
Ответ Anvar pravitel
Комментарий удален модератором
Нет, россиянин
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Adeen
Ответ Carrier
думаю он всё же сказал ’in Ukraine’
А "оn Ukraine" сказать нельзя в контексте его слов. И на наш перевод будет "на"
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Master Slova
Ответ Criptonit
Мудрик точно сказал НА Украине? Сомневаюсь очень))
так и сказал, не сомневайся
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Anvar pravitel
Ответ Stivi M.D.
Так а че ты тут делаешь тогда?
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Полина Догункова
Уже намного реже захожу на Спортс, потому что эта ваша редакционная политика порядком задолбала.
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