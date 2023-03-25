Андрей Шевченко : «Правильно, что Мудрик перешел в «Челси». Надо посмотреть, как он проявит себя за 8 лет. Хотел бы оказаться в «Челси» в его возрасте»

назвал трансфер Михаила Мудрика инвестицией в будущее «Челси».

«Челси» купил талантливого игрока на перспективу, он еще очень молод. Мудрик только начинает путь в большой футбольной карьере. Его первый шаг – правильный, он пришел в «Челси». Мудрик – часть амбициозного проекта. Он в хороших руках.

Решение заполучить его прямо сейчас связано с тем, насколько сильно клуб верит в его талант. У него долгосрочный контракт, это очень необычно. « » инвестирует в свое будущее.

обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, как он проявит себя за эти восемь лет. Посмотрим, что он сможет сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен быть терпелив с ним, верить в его талант.

Я бы хотел прийти в «Челси» в его возрасте. В Милане и Лондоне мне помогало погружение в культуру, изучение языка, общение с одноклубниками. Это поможет ему быстрее адаптироваться, что важно при переезде в любую страну мира», – сказал экс-игрок «Челси».