Андрей Шевченко : «Правильно, что Мудрик перешел в «Челси». Надо посмотреть, как он проявит себя за 8 лет. Хотел бы оказаться в «Челси» в его возрасте»

Теги Челси Андрей Шевченко премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Андрей Шевченко назвал трансфер Михаила Мудрика инвестицией в будущее «Челси».

«Челси» купил талантливого игрока на перспективу, он еще очень молод. Мудрик только начинает путь в большой футбольной карьере. Его первый шаг – правильный, он пришел в «Челси». Мудрик – часть амбициозного проекта. Он в хороших руках.

Решение заполучить его прямо сейчас связано с тем, насколько сильно клуб верит в его талант. У него долгосрочный контракт, это очень необычно. «Челси» инвестирует в свое будущее.

АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, как он проявит себя за эти восемь лет. Посмотрим, что он сможет сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен быть терпелив с ним, верить в его талант.

Я бы хотел прийти в «Челси» в его возрасте. В Милане и Лондоне мне помогало погружение в культуру, изучение языка, общение с одноклубниками. Это поможет ему быстрее адаптироваться, что важно при переезде в любую страну мира», – сказал экс-игрок «Челси».

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8 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Felp
Это флешмоб какой-то?
это называется повесточка
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Felp
Это флешмоб какой-то?
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#SharkTeam
Контракт на 8 лет, пацан пришел к успеху. Можно уже не играть в футбол, а изучать бизнес)) Как раз в 30 лет контракт закончится и норм
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kodgong
Ответ Борис Энгельгардт
Где Мудрик будет 8 лет?
ему контракт дали на 8 лет)). не получится, так просидит 8 лет на зарплате))
+1
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llolishe
8 лет из которых 7 в Страсбуре футбол играть)))
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Борис Энгельгардт
Где Мудрик будет 8 лет?
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titov-and-trubach
День Мудрика на Спортс.ру, я понял
Какая уже по счету новость?
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Stewart D.
ахахахахахах
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