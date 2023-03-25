1000 школьников из Санкт-Петербурга и области посетит матч Россия – Ирак

Теги Сборная России по футболу РФС болельщики Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Футбол

1000 школьников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержит сборную России в товарищеском матче с Ираком.

Участники проекта «Футбол в школе» будут присутствовать на «Газпром Арене» по приглашению РФС.  

Всего в проекте участвуют 80 петербургских и областных школ, где футболом на уроках физкультуры занимаются 12 876 детей. 

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18 комментариев

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Ростов-на-Дону
Ответ БолельщикСоСтажем
Так вроде же уже сыграли с ними, или это ответная?
Это решающая после ничеек на выезде и дома. Жребий выбрал "Батут" на эту игру до чьей-то победы.
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БолельщикСоСтажем
Так вроде же уже сыграли с ними, или это ответная?
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Максим Прокофьев
Бедные дети, именно их же ещё и на Зенит Урал потащат чтоб картинку создать и зады чинуш прикрыть, а нам отчитаются что фануйди работает и трибуны полные фанатоы
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Иван Петров
По путевке от FAN-ID
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Anton Abaturov
откуда у Газпрома деньги?
Они китайский учат ? Можете перевести: береги себя, дорогой друг? ( что Си Путину при расстовании сказал на днях)
- Это значит: иди ты на .... со своим газовым контрактом
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Alex Chernov
Завсегдатаи детской комнаты полиции, не иначе 🙃
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Temirlahn
скоро детей с дет.сада будут привлекать, а потом уже сразу с роддома )))
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Serega Fart
Хотят они того или нет
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Пирс Морган
Бомбезное будет представление
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blaugrano
Столько потенциальных террористов...
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Любезный Коссутий
Бердымухамедов одобряет
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Спартак сила
физрука наконец то прорвёт
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Иван Новиков
Там минимальную цену на билеты снизили до 500 руб., но всё равно много в наличии. Можеть, завтра бесплатно будут раздавать.
0
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Олег Иванов
Жаль ребят. Смотреть 2 часа на потуги лимитных инвалидов во главе с бездарной хабалкой.
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Ебздрогыч
Можно их еще на стадионе фанайди заставить получить и у Зенита будет нормальная посещаемость в РПЛ
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Royal Watcher
Сочувствую этим пацанам…
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Aleksey Novikov
думаю их будет гораздо больше
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Василий Питерский
За оформление фан айди)))
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