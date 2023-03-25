1000 школьников из Санкт-Петербурга и области посетит матч Россия – Ирак
1000 школьников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержит сборную России в товарищеском матче с Ираком.
Участники проекта «Футбол в школе» будут присутствовать на «Газпром Арене» по приглашению РФС.
Всего в проекте участвуют 80 петербургских и областных школ, где футболом на уроках физкультуры занимаются 12 876 детей.
Они китайский учат ? Можете перевести: береги себя, дорогой друг? ( что Си Путину при расстовании сказал на днях)
- Это значит: иди ты на .... со своим газовым контрактом