1000 школьников из Санкт-Петербурга и области посетит матч Россия – Ирак

1000 школьников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержит сборную России в товарищеском матче с .

Участники проекта « в школе» будут присутствовать на « » по приглашению .

Всего в проекте участвуют 80 петербургских и областных школ, где футболом на уроках физкультуры занимаются 12 876 детей.