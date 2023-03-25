Тренер Ирака о сборной России: «Сильный и известный соперник. Возможный переход россиян в Азию усилит конкуренцию»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Ирака по футболу Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Футбол

Тренер сборной Ирака Хесус Касас высказался о сборной России перед товарищеским матчем.

– Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию.

– Конечно, эти вопросы находятся в компетенции РФС, но ваша команда – сильный достойный соперник, который усилит нашу конференцию. Возможный переход усилит конкуренцию.

Матч с Россией очень важен для нас. Это сильный и известный соперник. Для нас эта игра имеет очень важное значение. Мы очень ее ждем, – сказал Касас.

Матч Россия – Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий