Тренер Ирака о сборной России: «Сильный и известный соперник. Возможный переход россиян в Азию усилит конкуренцию»
Тренер сборной Ирака Хесус Касас высказался о сборной России перед товарищеским матчем.
– Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию.
– Конечно, эти вопросы находятся в компетенции РФС, но ваша команда – сильный достойный соперник, который усилит нашу конференцию. Возможный переход усилит конкуренцию.
Матч с Россией очень важен для нас. Это сильный и известный соперник. Для нас эта игра имеет очень важное значение. Мы очень ее ждем, – сказал Касас.
Матч Россия – Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.
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