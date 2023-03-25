Тренер Ирака о сборной России: «Сильный и известный соперник. Возможный переход россиян в Азию усилит конкуренцию»

Тренер сборной Ирака Хесус Касас высказался о сборной России перед товарищеским матчем.

– Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию.

– Конечно, эти вопросы находятся в компетенции , но ваша команда – сильный достойный соперник, который усилит нашу конференцию. Возможный переход усилит конкуренцию.

Матч с Россией очень важен для нас. Это сильный и известный соперник. Для нас эта игра имеет очень важное значение. Мы очень ее ждем, – сказал Касас.

Матч Россия – Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.