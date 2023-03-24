Ramil выступит на матче Россия – Ирак, Герелло исполнит гимн. На «Газпром Арене» будет атмосфера восточной сказки, на фан-променаде гостей встретят танцовщицы

Теги Евгений Алдонин Павел Погребняк Роман Широков Алексей Игонин Руслан Пименов Дмитрий Сычев Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Футбол

Певец Ramil выступит на матче Россия – Ирак на «Газпром Арене».

Его выступление начнется за 15 минут до начала матча. Ramil исполнит свои хиты – «Увидимся», «Сон» и «Сияй». Во время последней песни на поле начнется танцевальное шоу, после чего на газоне появятся флаги России и Ирака. 

После окончания шоу гимн России исполнит народный артист страны Василий Герелло.

«Развлекательная программа для болельщиков перед матчем начнется за три часа до стартового свистка. На стадионе зрителей будет ждать атмосфера восточной сказки.

На фан-променаде «Газпром Арены» гостей встретят танцовщицы, будут работать тематические зоны для фото и мастер-классов, точки аквагрима.

В 16:00 откроется зона «Газпромбанк. Семейный сектор». Здесь можно будет сфотографироваться, взять автограф и сыграть в футбол со знаменитыми  футболистами  Романом Широковым, Евгением Алдониным, Алексеем Игониным, Павлом Погребняком, Дмитрием Сычевым и Русланом Пименовым, в разное время выступавшими за сборную России», – говорится в сообщении РФС.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, сборная России сыграет с Ираком. Начало – в 18:00. 

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27 комментариев

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avcgloronalduMU
ну вот и все, Россия в Азии? с бразильцами в составе ?
вот только тренер эстонец)
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Overkiller
Ответ GucciGuilty
Гендиректор Сатурна
Это который "Земля, я Сатурн!"? Сатурну больше не наливать )
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Overkiller
Ответ Sinister Kid
Кто все эти люди? Какой адекватный болельщик будет брать автограф у Широкова?
"О, Роман, это вы!? Оставьте мне, пожалуйста, на память отпечаток вашей бутсы на лице!!!")
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OldRedWhite
Ответ Уэмбли Стедиум
На предматчевом товарняке Россия-Свазиленд будут танцы с козами
Только танцы будут с козами этими ?
Ничего другого ?
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OldRedWhite
Ответ Тайра
ну, надо же изображать жизнь на кладбище футбола
Кладбища - важнейшая часть материальной культуры человечества !
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Los Catrachos
Ад какой. Колхозник, который в тюрячке за побои должен сидеть, в качестве селебы будет автографы раздавать. Каждый раз горит от такого. Институт репутации? Не, не слышали.
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GucciGuilty
Ответ Sinister Kid
Кто все эти люди? Какой адекватный болельщик будет брать автограф у Широкова?
Гендиректор Сатурна
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Yndestad
Не, не пойду - там ФанИД не требуют. Ща понабегут безумные фанаты с ломами, файерами и петардами. Очень всё небезопасно.
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Alexandr Sokolov
Понятно, что бабки отбивать надо, но это же полнейший мрак...
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Arman77
Ответ Тайра
ну, надо же изображать жизнь на кладбище футбола
И не только футбола
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los merengues
Ответ Антон Фалафель
А причем россия и восточные сказки? Или обязательно надо прогнуться под мусульманов?🤔🤔🤔🤔
Так-то Россия большая и у нее есть восточные территории.
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Winbreaker
Ответ Константин Эсперов
Полное деграданство, идёт война , а у них песни и пляски.
В этом и затея, показать всем, что всё якобы норм…
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Олег Иванов
Единственная возможность завлечь людей на это убожество - это если в стоимость билета будет входить час с танцовщицей приватно.
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Djone Evans
У нас прям, как в древнем Риме - "голодный, боссый народ" кормят сказками, гладиаторскими боями и "победами"...
Стоит задуматься 🤔
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Sobachkin
Нормальные исполнители запрещены в стране
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Sinister Kid
Кто все эти люди? Какой адекватный болельщик будет брать автограф у Широкова?
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Гусеконь
походу я стал старым
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Уэмбли Стедиум
На предматчевом товарняке Россия-Свазиленд будут танцы с козами
+4
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Дмитрий
Ответ Антон Фалафель
А причем россия и восточные сказки? Или обязательно надо прогнуться под мусульманов?🤔🤔🤔🤔
Возможно, иракцы сами в а###
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damondiamond
а футбол когда начнется?
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red hikkikomori
И кальяны не забудьте)
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Arman FCSM
Ответ BarCa
Cияй, cияй Ecли твoe тeлo вo тьмe увижу нe я Cияй Для мeня бoль убитый мoтив Я зa тoбoй пo пятaм Tы oт мeня Ho нe улeтaй Пpocтo cияй Пpocтo cияй. Такая заводящая песня для сборной России.
Сияй, сияй
Если вырывыру выр
Сияй
Для меня больмотив
Я там чё-то там
Просто сияй

Вот так слышу
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Антон Фалафель
А причем россия и восточные сказки? Или обязательно надо прогнуться под мусульманов?🤔🤔🤔🤔
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Константин Эсперов
Полное деграданство, идёт война , а у них песни и пляски.
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Тайра
ну, надо же изображать жизнь на кладбище футбола
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