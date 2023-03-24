Ramil выступит на матче Россия – Ирак, Герелло исполнит гимн. На «Газпром Арене» будет атмосфера восточной сказки, на фан-променаде гостей встретят танцовщицы

Певец Ramil выступит на матче Россия – Ирак на « ».

Его выступление начнется за 15 минут до начала матча. Ramil исполнит свои хиты – «Увидимся», «Сон» и « ». Во время последней песни на поле начнется танцевальное шоу, после чего на газоне появятся флаги России и Ирака.

После окончания шоу гимн России исполнит народный артист страны Василий Герелло.

«Развлекательная программа для болельщиков перед матчем начнется за три часа до стартового свистка. На стадионе зрителей будет ждать атмосфера восточной сказки.

На фан-променаде «Газпром Арены» гостей встретят танцовщицы, будут работать тематические зоны для фото и мастер-классов, точки аквагрима.

В 16:00 откроется зона «Газпромбанк. Семейный сектор». Здесь можно будет сфотографироваться, взять автограф и сыграть в футбол со знаменитыми футболистами , , Алексеем Игониным, Павлом Погребняком, Дмитрием Сычевым и Русланом Пименовым, в разное время выступавшими за сборную России», – говорится в сообщении РФС.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, сборная России сыграет с . Начало – в 18:00.