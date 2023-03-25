Шалимов за переход в Азию: «Никто в Европе нас не ждет, глушат по всем фронтам. Сейчас у нас деградация»

выступает за переход в Азию.

«На мой взгляд, есть небольшая недоработка в плане настроя к играм – да, никто не знает, что будет с футбольным будущим, но в каждом конкретном матче надо чуть поменять отношение – и говорить о результате.

Понимаю, что непросто – все ждут возвращения в Европу, но, на мой взгляд, никаких предпосылок к этому нет. Вижу историю с травмами Головина и Миранчука и не исключаю ситуации, когда игрокам сказали – не надо ехать в Россию, лучше пропустить сбор, потому что там развернут ситуацию так, что у клубов будут проблемы.

Не верю в скорое возвращение в европейский футбол, слишком много факторов должно поменяться, в том числе и политических, на что футбольные власти точно не повлияют.

Футбол – только следствие общественных настроений. Я все понимаю, Лига чемпионов, все хотят играть с «Реалом», но такая, как сейчас, ситуация – это деградация, потому что не зря идет в целом смещение акцентов с товарищеских матчей к официальным, чтобы повышать статус. Появилась Лига наций.

Надо принимать решение и уходить в Азию. Не понимаю скептического отношения к – мы обыграли только Киргизию в самом конце матча, а в остальных не имели подавляющего преимущества, а с Ираном соперник был сильнее нас.

Вы сначала обыграйте всех в Азии, а потом говорите о слабости соперника и о том, что это не для сборной России и российских клубов.

Никто в Европе нас не ждет, что бы на тайных встречах ни говорили. Нас глушат по всем фронтам, – нет шансов на возвращение в ближайшее время.

Сборной нужно вернуть спортивный интерес к матчам сборной, уйти от товарищеских игр. Иначе эта деградация так и будет продолжаться. Не будет интереса у игроков, пропадет интерес у болельщиков.

Нас манят Европой, но ситуация может продлиться до 2028, потом до 2032 года и так далее...

Я понимаю, что российский рынок в Европе никто не хочет терять, нам будут давать надежду – играть юноши и девушки, а сборная так и будет оставаться в подвешенном состоянии», – сказал бывший главный тренер «Урала».