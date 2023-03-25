Шалимов за переход в Азию: «Никто в Европе нас не ждет, глушат по всем фронтам. Сейчас у нас деградация»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Игорь Шалимов Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Игорь Шалимов выступает за переход РФС в Азию.

«На мой взгляд, есть небольшая недоработка в плане настроя к играм – да, никто не знает, что будет с футбольным будущим, но в каждом конкретном матче надо чуть поменять отношение – и говорить о результате.

Понимаю, что непросто – все ждут возвращения в Европу, но, на мой взгляд, никаких предпосылок к этому нет. Вижу историю с травмами Головина и Миранчука и не исключаю ситуации, когда игрокам сказали – не надо ехать в Россию, лучше пропустить сбор, потому что там развернут ситуацию так, что у клубов будут проблемы.

Не верю в скорое возвращение в европейский футбол, слишком много факторов должно поменяться, в том числе и политических, на что футбольные власти точно не повлияют.

Футбол – только следствие общественных настроений. Я все понимаю, Лига чемпионов, все хотят играть с «Реалом», но такая, как сейчас, ситуация – это деградация, потому что не зря идет в целом смещение акцентов с товарищеских матчей к официальным, чтобы повышать статус. Появилась Лига наций.

Надо принимать решение и уходить в Азию. Не понимаю скептического отношения к Азии – мы обыграли только Киргизию в самом конце матча, а в остальных не имели подавляющего преимущества, а с Ираном соперник был сильнее нас.

Вы сначала обыграйте всех в Азии, а потом говорите о слабости соперника и о том, что это не для сборной России и российских клубов.

Никто в Европе нас не ждет, что бы на тайных встречах ни говорили. Нас глушат по всем фронтам, – нет шансов на возвращение в ближайшее время.

Сборной нужно вернуть спортивный интерес к матчам сборной, уйти от товарищеских игр. Иначе эта деградация так и будет продолжаться. Не будет интереса у игроков, пропадет интерес у болельщиков.

Нас манят Европой, но ситуация может продлиться до 2028, потом до 2032 года и так далее...

Я понимаю, что российский рынок в Европе никто не хочет терять, нам будут давать надежду – играть юноши и девушки, а сборная так и будет оставаться в подвешенном состоянии», – сказал бывший главный тренер «Урала».

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12 комментариев

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Dizzod
Ответ Tiestorzn17
Кто нибудь расскажет адептам перехода в Азию что мы изгои теперь для всего мира, а не только для Европы?!
так надо переименоваться в Московию и через Азию пробираться на ЧМ. Откуда фифе знать все азиатские государства.
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Ростов-на-Дону
Надо в Азию уходить, однозначно.
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Demyan Grachev
завтра дадут пинка и в Азии,к рептилоидам будем проситься?
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Толик Изверг
Ответ Tiestorzn17
Кто нибудь расскажет адептам перехода в Азию что мы изгои теперь для всего мира, а не только для Европы?!
Ну почему же, китайцы нам по-тихому улыбаются, пока с нас ещё есть что поиметь.
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moldfan
Я бы сказал деградация, это причина, почему Россия не может таки играть в Европе.

Это во первых. Во вторых, нет не одного официального заверения, что переход в Азию, позволит нам играть в турнирах под эгидой ФИФА.
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Lucky Z
В Азии тоже. Особенно в Южной Корее или Японии
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Василий Питерский
Сейчас деградация? А раньше что было?
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Саша Матвеев
Ответ Carver
Если это даст возможность сборной играть на профессиональном уровне и участвовать в отборе на ЧМ, то я однозначно "за". Потому что Европа 100% закрыта на многие годы. Только это все разбивается об один факт: с нами не будут играть как минимум Корея, Япония, Австралия, Сингапур, возможно, кто-то еще откажется. Это точно вопрос выбора РФС сейчас?
Ну пробьёмся мы на ЧМ. А нас туда пустят?
+2
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ash918
Деградация произошла намного раньше, а сейчас вы просто платите за это.
+13
-1
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Tiestorzn17
Кто нибудь расскажет адептам перехода в Азию что мы изгои теперь для всего мира, а не только для Европы?!
+7
-3
+4
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Carver
Если это даст возможность сборной играть на профессиональном уровне и участвовать в отборе на ЧМ, то я однозначно "за". Потому что Европа 100% закрыта на многие годы.

Только это все разбивается об один факт: с нами не будут играть как минимум Корея, Япония, Австралия, Сингапур, возможно, кто-то еще откажется. Это точно вопрос выбора РФС сейчас?
+1
-1
0
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Барсик Юрана
путиниZм
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