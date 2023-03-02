Шалимов о том, почему в России нет тренеров уровня топ‑клубов Европы: «Не зовут. Тебя должны продвигать, чтобы туда попасть, как Слуцкого»
Игорь Шалимов объяснил, почему российских тренеров не приглашают в европейские чемпионаты.
– Почему в России нет тренеров уровня топ‑клубов Европы?
– Потому что нас не зовут туда. Посмотри, сколько в Италии иностранных тренеров. Тот же Иван Юрич (главный тренер «Торино» – Sports.ru) уже давно в Италии. Считай, местный. Это не считается. А в Германии сколько? Там иностранцев не найдешь – только «Бавария» себе позволяла такое.
Все стараются приглашать своих, в редких случаях – иностранцев. И чтобы попасть в этот ограниченный список, должны быть люди, которые начнут продвигать тебя там. Какой‑то покровитель, как у Леонида Слуцкого в Англии.
Он же не просто так поехал – год учил английский, ходил на тренировки «Челси», потом принял «Халл». Там все было подготовлено – возможно, в перспективе даже под «Челси». Ему помогал Роман Абрамович. Могу ошибаться, но в любом случае в этом нет ничего обидного.
Если никто не подтолкнет, ни один из наших тренеров не попадет в топ‑лигу. Невозможно это даже представить. В Европе никто не скажет: «О, Семак выиграл четыре чемпионата России. Сейчас возьмем его». Без агентов это нереально, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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На западе прекрасно знают, как этот тип выиграл...и оценивают по тому, как игроки, прошедшие РПЛ выступают у них...а выступают они безобразно...тьфу...
Я сказал исключительно про бенфику
Кстати та компания ещё была ничего, 7 очков и все очень на тоненького , с теми же 7 могли и в плей офф выйти , лейпциг в конце в штангу попал
Но это не отменяет того что Семак слаб , а дальше мрак, на фоне того чего может Зенит , он трус и импотент
На зенит западе все понимают, что стоят чемпионства семака. Доказано в Брюгге и Мельде
Проблема в том, что они единственные какого-то приличного уровня тренеры россияне. Из действующих. Ну Бердыев сейчас вернулся, но он старенький уже.
Остальные больше перспективные(Галактионов и мб Горлов), либо уже понятно, что дальше России не уедут скорее всего. Еще Мусаев неплохо в Азербайджане справляется.
Но Бенфику он там так то лома выносил , и там к 4-0 было гораздо ближе чем к 3-1
Во всем надо быть объективным
P.S он тоже со Слуцким и рядом не стоит
Иностранные языки - два.
Авторитета ноль - три.
Стас преодолел всё - четыре.
В целом логично Шалимов рассуждает, но шансы маленькие есть... ну или были.
Че ты можешь вякать против тренера игравшего в 1/4 и 1/8 лч, пока ты с Краснодаром квалификацию ле не мог пройти , мудень
Поскольку сам Игорь Ш. верно отметил, что Слуцкий учил языки и готовился
Правда, причинно-следственные связи нарушены в интервью, будто Леонида заставляли учить - подтолкнули туда😂 Вроде как раз сначала у Слуцкого была цель, он готовился - а затем ему помогли. И то, на международной арене он себя показал +/-. А кому нужны рос тренеры, которые только у нас на внутренней арене матчи проводят)