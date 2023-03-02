Шалимов о том, почему в России нет тренеров уровня топ‑клубов Европы: «Не зовут. Тебя должны продвигать, чтобы туда попасть, как Слуцкого»

объяснил, почему российских тренеров не приглашают в европейские чемпионаты.

– Почему в России нет тренеров уровня топ‑клубов Европы?

– Потому что нас не зовут туда. Посмотри, сколько в Италии иностранных тренеров. Тот же (главный тренер «Торино» – Sports.ru) уже давно в Италии. Считай, местный. Это не считается. А в Германии сколько? Там иностранцев не найдешь – только «Бавария» себе позволяла такое.

Все стараются приглашать своих, в редких случаях – иностранцев. И чтобы попасть в этот ограниченный список, должны быть люди, которые начнут продвигать тебя там. Какой‑то покровитель, как у Леонида Слуцкого в Англии.

Он же не просто так поехал – год учил английский, ходил на тренировки «Челси», потом принял « ». Там все было подготовлено – возможно, в перспективе даже под «Челси». Ему помогал . Могу ошибаться, но в любом случае в этом нет ничего обидного.

Если никто не подтолкнет, ни один из наших тренеров не попадет в топ‑лигу. Невозможно это даже представить. В Европе никто не скажет: «О, Семак выиграл четыре чемпионата России. Сейчас возьмем его». Без агентов это нереально, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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