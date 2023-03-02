Шалимов о том, почему в России нет тренеров уровня топ‑клубов Европы: «Не зовут. Тебя должны продвигать, чтобы туда попасть, как Слуцкого»

Теги Зенит Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Роман Абрамович Игорь Шалимов Халл Иван Юрич Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов объяснил, почему российских тренеров не приглашают в европейские чемпионаты.

– Почему в России нет тренеров уровня топ‑клубов Европы?

– Потому что нас не зовут туда. Посмотри, сколько в Италии иностранных тренеров. Тот же Иван Юрич (главный тренер «Торино» – Sports.ru) уже давно в Италии. Считай, местный. Это не считается. А в Германии сколько? Там иностранцев не найдешь – только «Бавария» себе позволяла такое.

Все стараются приглашать своих, в редких случаях – иностранцев. И чтобы попасть в этот ограниченный список, должны быть люди, которые начнут продвигать тебя там. Какой‑то покровитель, как у Леонида Слуцкого в Англии.

Он же не просто так поехал – год учил английский, ходил на тренировки «Челси», потом принял «Халл». Там все было подготовлено – возможно, в перспективе даже под «Челси». Ему помогал Роман Абрамович. Могу ошибаться, но в любом случае в этом нет ничего обидного.

Если никто не подтолкнет, ни один из наших тренеров не попадет в топ‑лигу. Невозможно это даже представить. В Европе никто не скажет: «О, Семак выиграл четыре чемпионата России. Сейчас возьмем его». Без агентов это нереально, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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25 комментариев

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Ковид 07.10.52
О, Семак выиграл четыре чемпионата России. Сейчас возьмем его...
На западе прекрасно знают, как этот тип выиграл...и оценивают по тому, как игроки, прошедшие РПЛ выступают у них...а выступают они безобразно...тьфу...
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Заремыч
Ответ King_X
Уточните у Шалимова, многие ли из рос тренеров хорошо знают иностранный язык хоть один Поскольку сам Игорь Ш. верно отметил, что Слуцкий учил языки и готовился Правда, причинно-следственные связи нарушены в интервью, будто Леонида заставляли учить - подтолкнули туда😂 Вроде как раз сначала у Слуцкого была цель, он готовился - а затем ему помогли. И то, на международной арене он себя показал +/-. А кому нужны рос тренеры, которые только у нас на внутренней арене матчи проводят)
Я думаю будь в России тренер уровня Гвардиолы, пригласили бы и без всяких языков наняв несколько переводчиков.
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Мужанов Дмитрий Александрович
После того как Слуцкий показал там свой "класс" наших тренеров теперь долго не будут звать в Европу
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Юрий Кечко
Ответ Аркадий Аркадич
Во втором матче там вроде без шансов было совсем. То есть вот та победа 3-1 - это исключение, судя по дальнейшим результатам. Зачем кому то тренер, который проваливался каждый раз, когда нужно было дать результат? Слуцкий хотя бы в 1/4 ЛЧ выходил, сборную на Евро вытаскивал, то есть у него была хоть какая то победная история.
Так Семак слабый, до него Зенит в ек был гораздо сильнее , хоть и тоже с выездным комплексом
Я сказал исключительно про бенфику

Кстати та компания ещё была ничего, 7 очков и все очень на тоненького , с теми же 7 могли и в плей офф выйти , лейпциг в конце в штангу попал
Но это не отменяет того что Семак слаб , а дальше мрак, на фоне того чего может Зенит , он трус и импотент
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АСтигматизьм
Были бы результаты в еврокубках, тогда бы и агент нарисовался, и предложения появились. А победы в местечковом чемпионате сами по себе мало кого заинтересуют.
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Михаил Хромаков
Ответ Zenith forever
Все просто - хороших наших тренеров раз-два и обчелся. Посмотрите сколько югослав из разных стран играет в ведущих чемпионатах Европы. Они что, талантливее наших? Думаю все проще, их с детства хорошие тренеры воспитывали. Причем таких тренеров должно быть много в стране.
тут как и с югославскими футболистами, кто им там в Сербии жирный контакт даст, только Партизан да ЦЗ, вот и приходится в других странах пробиваться
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Михаил Хромаков
Ответ Аркадий Аркадич
Во втором матче там вроде без шансов было совсем. То есть вот та победа 3-1 - это исключение, судя по дальнейшим результатам. Зачем кому то тренер, который проваливался каждый раз, когда нужно было дать результат? Слуцкий хотя бы в 1/4 ЛЧ выходил, сборную на Евро вытаскивал, то есть у него была хоть какая то победная история.
1/4 в первый же заход на шару, а дальше что, эмоции спали и сплошь 4ые места... Так что я б сильно Слуцкого над Семаком не превозносил. Он и результаты средние показал в Европе, там и своих таких средних хватает
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Назар Игорь
Слуцкий - неудачнвй пример. После его руководстао синие долго не могли придти в себя.
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Михаил Хромаков
так и Шалимов мог стать своим в Италии и там тренировать
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Ole Gunor
Ответ Аркадий Аркадич
Если бы Семак к 4 победам в РФПЛ добавил бы не ежегодное посасывание у Брюгге и Бенфики, а более менее удачные результаты в ЛЧ - вполне возможно его бы куда то и пригласили. Не в Реал или МЮ, но в какую-нибудь Монцу или Валенсию - вполне возможно. Проблема не в агентах, а в том, что наши тренеры ничего из себя не представляют по меркам топ-5 чемпионатов.
Семак здесь бог в шоколаде, не в уфе не в урале, а в самом шоколаде сидит. в ПСЖ образный его не при каких даже разгромах Брюгге с Мольде не позовут никогда, а начинать все заново где-нибудь в Норвегии и поступательно карабкаться наверх, он точно не собирается этим заниматься. Поэтому все абсолбтно в другом, а не потому что только из за того, что не зовут. Если не зовут, могли бы сами напршиваться, так же через агентов или агенства западные, но оно им надо? Здесь поставили , 10 игр слил, где то что то распилил, где то у кого то сумку с деньгами за покупку забрал, а потом на Матч сел болоболить на оклад.
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Никому_никабельный
Дискриминация по национальному признаку. В этом всё дело. 100%
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Алексей Иванов
Слуцкий ноунейм был и из детского тренера дошел до ФК Москва, Крыльев, ЦСКА без трансферов, приличный результат давал. Плюс в сборной был
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Furyus
Может, уровня образования не хватает. Навряд ли человек, который через слово говорит матными междометиями подходит для руководства иностранным коллективом...
+3
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Биодудь
Ни один клуб не откажется от хорошего тренера, вопрос только в твоей квалификации.
+2
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Wiley Fox
Ахаха

На зенит западе все понимают, что стоят чемпионства семака. Доказано в Брюгге и Мельде
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Dan Kennedy
Ответ King_X
Уточните у Шалимова, многие ли из рос тренеров хорошо знают иностранный язык хоть один Поскольку сам Игорь Ш. верно отметил, что Слуцкий учил языки и готовился Правда, причинно-следственные связи нарушены в интервью, будто Леонида заставляли учить - подтолкнули туда😂 Вроде как раз сначала у Слуцкого была цель, он готовился - а затем ему помогли. И то, на международной арене он себя показал +/-. А кому нужны рос тренеры, которые только у нас на внутренней арене матчи проводят)
Думаю у Черчесова и Карпина с иностранным, как минимум одним, нет проблем. Первый на немецком шпрехает, второй испанским владеет. Семак не знаю.

Проблема в том, что они единственные какого-то приличного уровня тренеры россияне. Из действующих. Ну Бердыев сейчас вернулся, но он старенький уже.

Остальные больше перспективные(Галактионов и мб Горлов), либо уже понятно, что дальше России не уедут скорее всего. Еще Мусаев неплохо в Азербайджане справляется.
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Аркадий Аркадич
Ответ Юрий Кечко
Семак тянет на дно Зенит это очевидно Но Бенфику он там так то лома выносил , и там к 4-0 было гораздо ближе чем к 3-1 Во всем надо быть объективным P.S он тоже со Слуцким и рядом не стоит
Во втором матче там вроде без шансов было совсем. То есть вот та победа 3-1 - это исключение, судя по дальнейшим результатам. Зачем кому то тренер, который проваливался каждый раз, когда нужно было дать результат? Слуцкий хотя бы в 1/4 ЛЧ выходил, сборную на Евро вытаскивал, то есть у него была хоть какая то победная история.
+3
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Zenith forever
Все просто - хороших наших тренеров раз-два и обчелся. Посмотрите сколько югослав из разных стран играет в ведущих чемпионатах Европы. Они что, талантливее наших? Думаю все проще, их с детства хорошие тренеры воспитывали. Причем таких тренеров должно быть много в стране.
+5
-2
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Юрий Кечко
Ответ Аркадий Аркадич
Если бы Семак к 4 победам в РФПЛ добавил бы не ежегодное посасывание у Брюгге и Бенфики, а более менее удачные результаты в ЛЧ - вполне возможно его бы куда то и пригласили. Не в Реал или МЮ, но в какую-нибудь Монцу или Валенсию - вполне возможно. Проблема не в агентах, а в том, что наши тренеры ничего из себя не представляют по меркам топ-5 чемпионатов.
Семак тянет на дно Зенит это очевидно
Но Бенфику он там так то лома выносил , и там к 4-0 было гораздо ближе чем к 3-1
Во всем надо быть объективным

P.S он тоже со Слуцким и рядом не стоит
+1
-1
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Рейтинг
Да потому, что вы тупые -раз
Иностранные языки - два.
Авторитета ноль - три.

Стас преодолел всё - четыре.
+10
-1
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Dan Kennedy
Чтобы попасть в Европу без сильного(так-то он все равно нужен) влияния агента - надо в еврокубках себя проявить. А таких тренеров у нас сейчас нет, ну может у Черчесова получиться через Ференцварош в Германию попасть. Но маловероятно. Да и Семаку может комфортнее в России, и платят хорошо. А тренировать Зенит и Халл Сити, ну это как с нашими паспортистами.

В целом логично Шалимов рассуждает, но шансы маленькие есть... ну или были.
+2
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Аркадий Аркадич
Если бы Семак к 4 победам в РФПЛ добавил бы не ежегодное посасывание у Брюгге и Бенфики, а более менее удачные результаты в ЛЧ - вполне возможно его бы куда то и пригласили. Не в Реал или МЮ, но в какую-нибудь Монцу или Валенсию - вполне возможно. Проблема не в агентах, а в том, что наши тренеры ничего из себя не представляют по меркам топ-5 чемпионатов.
+24
-2
+22
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Юрий Кечко
Ты как тренер и гавна Слуцкого не стоишь
Че ты можешь вякать против тренера игравшего в 1/4 и 1/8 лч, пока ты с Краснодаром квалификацию ле не мог пройти , мудень
+24
-8
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Abu Ibrahim
Вон Черчесов поехал в Венгрию . Тренировал в Польше , Австрии . И довольно успешно
+25
-2
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King_X
Уточните у Шалимова, многие ли из рос тренеров хорошо знают иностранный язык хоть один

Поскольку сам Игорь Ш. верно отметил, что Слуцкий учил языки и готовился
Правда, причинно-следственные связи нарушены в интервью, будто Леонида заставляли учить - подтолкнули туда😂 Вроде как раз сначала у Слуцкого была цель, он готовился - а затем ему помогли. И то, на международной арене он себя показал +/-. А кому нужны рос тренеры, которые только у нас на внутренней арене матчи проводят)
+13
-3
+10
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