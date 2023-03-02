Шалимов об «Ахмате»: «Там просто работать. Общения с Кадыровым не было ни разу – в тот год у него пропал интерес. Людям такого масштаба нравится, когда есть результат»

высказался о работе в « ».

– Вы колебались перед поездкой в «Ахмат»? Есть мнение, что тренерам там непросто работать.

– Я скажу так – там просто работать. Не сомневался – ехать или нет. Иногда так спрашивают: «Зачем ты куда-то поехал?», будто тренерам с утра до вечера звонят, а ты всем отказываешь. Такого нет. Знаешь, сейчас есть модная фраза: играть лучше, чем не играть.

Тренировать лучше, чем не тренировать.

Руководство «Ахмата» никогда никуда не вмешивалось – ни по составу, ни по чему. Хорошие условия, нет никакого напряжения.

– Насколько глубоко в дела команды погружался ?

– Я так понимаю, это был год, когда у него пропал интерес. Я пришел в клуб по ходу сезона, команда шла предпоследней, мы боролись за выживание – такого у «Ахмата» давно не было. А людям такого масштаба нравится, когда есть результат, когда ходит народ.

А когда команда внизу, они не появляются. Могу это понять. Поэтому даже личного общения не было ни разу.

– Грозный какое впечатление произвел?

– Хорошее. Отстроенный, спокойный город. Там тихо, чисто, красиво. Все очень вежливые. В любое кафе зайдешь – все очень прилично.

Игроки с семьями жили в основном в гостиницах, что даже хорошо. Они не отвлекаются, занимаются делом. Нет гулянок, тусовок, дискотек.

Про ночные клубы в Грозном вообще не слышал. Думаю, там такого и нет. Им это не надо, – сказал экс-тренер клубов .

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