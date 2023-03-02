Шалимов о лучшем тренере России: «По игре – Карпин. У «Ростова» ушли иностранцы, много молодых, ездят на поездах, но идут третьими»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Валерий Карпин Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов высказался о лучших тренерах в Мир РПЛ.

– Кто для вас лучший тренер России? Из действующих.

– Смотря что мы берем. Если результат, то Сергей Семак. Если по игре, по тому, как справляется с обстоятельствами, это Валерий Карпин. У «Ростова» ушли иностранцы, много молодых, команда ездит на поездах, но идут третьими в РПЛ.

Если говорим про работу с молодыми, то Игорь Осинькин лучший. «Крылья» сумасшедшие деньги зарабатывают с молодых ребят, которых он еще с «Чертаново» воспитал.

Но опять же, я ни с кем из них, кроме Валерия Георгиевича [Карпина], не общался про футбол. В том числе ни с кем из иностранцев в РПЛ. Ни одной их тренировки не видел. Как они общаются с игроками, как гасят конфликты. Это важно для оценки тренера, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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8 комментариев

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Osodj Djhshs
Только не стоит забывать, что 40% голов Ростова забито с пенальти. Это ни о чем не говорит, зарабатывают молодцы, но в этом есть определенная доля везения, если вдруг их перестанут зарабатывать, -40% голов и будет не 3 место, а 10
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Блуждающий странник
Лучший российский тренер будет играть с Байером в 1/8 Лиги Европы. Это главный показатель, а все остальное лирика. Везде Черчесов добивался успеха, можно не любить его как человека, но как тренер он явно сильнее
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dr.us
Карпин вверху из за лояльного отношения к нему судей, глядя на Комличенко, язык не поворачивается Соболева дельфином назвать, большая часть очков добыта именно благодаря симуляции данного персонажа, но никак не игрой
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Кирилл.С-Пб
Ростов выезжает на поездах Локомотива...
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evil
Ответ artpal
Подключай матч-премьер и увидишь
видел немного, жалкое зрелище
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artpal
Ответ evil
- ты видишь игру у "Ростова"? - нет - и я нет, а она есть
Подключай матч-премьер и увидишь
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-4
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Mixet.spb
Он ни с кем кроме Карпина про футбол не общался, поэтому Карпин🤷‍♂️😂
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evil
- ты видишь игру у "Ростова"?
- нет
- и я нет, а она есть
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-1
+5
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