Шалимов о лучшем тренере России: «По игре – Карпин. У «Ростова» ушли иностранцы, много молодых, ездят на поездах, но идут третьими»

высказался о лучших тренерах в Мир РПЛ.

– Кто для вас лучший тренер России? Из действующих.

– Смотря что мы берем. Если результат, то . Если по игре, по тому, как справляется с обстоятельствами, это . У « » ушли иностранцы, много молодых, команда ездит на поездах, но идут третьими в РПЛ.

Если говорим про работу с молодыми, то Игорь Осинькин лучший. « » сумасшедшие деньги зарабатывают с молодых ребят, которых он еще с «Чертаново» воспитал.

Но опять же, я ни с кем из них, кроме Валерия Георгиевича [Карпина], не общался про футбол. В том числе ни с кем из иностранцев в РПЛ. Ни одной их тренировки не видел. Как они общаются с игроками, как гасят конфликты. Это важно для оценки тренера, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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