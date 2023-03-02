Игорь Шалимов: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Абаскаль не вызывает негатива – команда играет, коллектив есть»

оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– вас удивил? Приехал ноунеймом, но даже отношение тренерской тусовки к нему поменялось.

– Да, поменялось. Он не вызывает негатива – ни своими интервью, ни поведением на бровке. Команда играет, коллектив есть.

Но давайте посмотрим, полгода только прошло. У нас же все очень быстро может поменяться. У « » была серия из трех поражений в четырех играх – если сейчас такая будет, можно и второе место потерять.

– Футбол Абаскаля похож на тот, который вам близок?

– Местами, да. На предсезонном Кубке особенно. Осенью у них были проблемы с позиционной атакой. А на сборах прям напомнили спартаковский футбол: отдал – открылся, короткие – средние передачи. Молодежь в середине поля у них интересная, позволяет так играть.

Конкуренция с « »? Только «Спартак» ее может составить в этом сезоне. Остальные слишком далеко. «Ростов» вряд ли выдержит такой же темп, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

В текущем сезоне «Спартак» после 17 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Мир и отстает от «Зенита» на 6 очков.

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