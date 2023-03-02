Игорь Шалимов: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Абаскаль не вызывает негатива – команда играет, коллектив есть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Игорь Шалимов Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Шалимов оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Абаскаль вас удивил? Приехал ноунеймом, но даже отношение тренерской тусовки к нему поменялось.

– Да, поменялось. Он не вызывает негатива – ни своими интервью, ни поведением на бровке. Команда играет, коллектив есть.

Но давайте посмотрим, полгода только прошло. У нас же все очень быстро может поменяться. У «Спартака» была серия из трех поражений в четырех играх – если сейчас такая будет, можно и второе место потерять.

– Футбол Абаскаля похож на тот, который вам близок?

– Местами, да. На предсезонном Кубке особенно. Осенью у них были проблемы с позиционной атакой. А на сборах прям напомнили спартаковский футбол: отдал – открылся, короткие – средние передачи. Молодежь в середине поля у них интересная, позволяет так играть.

Конкуренция с «Зенитом»? Только «Спартак» ее может составить в этом сезоне. Остальные слишком далеко. «Ростов» вряд ли выдержит такой же темп, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

В текущем сезоне «Спартак» после 17 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ и отстает от «Зенита» на 6 очков.

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7 комментариев

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Владимир Молявин
Удачи Спатраку!!!
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Mixet.spb
Спартаковский футбол это какой?) пока слышу много слов, но так и не понял Что это
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KOTOV71
В детстве ,на школьном стадионе ,тоже гоняли в футбол,отдал- открылся,пас тоже был и средний,и короткий,мы даже не задумывались,что играем в " Спартаковский футбол"!!!
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Виталий
Объективно да , прав , главное не терять очки на ровном месте , 6 очков это не отрыв , шансы есть всегда
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Ильдар Фарукшин
Вот ветераны запели. Они всегда всё знают 😊😊😊 Я без вас это знаю
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-4
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Саша Казанов
В данный момент никто не может составить конкуренцию зениту в РПЛ. А вот в будущем сезоне надеемся смогут
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-4
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