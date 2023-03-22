Андрей Канчельскис: «Матчи против Ирана и Ирака – декоративные. Но сборная – это престиж и честь, надо выходить с желанием победить»

высказался о важности матчей России с Ираном и Ираком.

«Сборная – это престиж и честь. Игроки сами должны это понимать. Если человека в сборной надо дополнительно настраивать на игру, то такому футболисту явно не место в национальной команде. У Карпина в составе много молодежи, поэтому с мотивацией у ребят проблем не должно возникнуть.

Да, по большому счету, матчи против и – декоративные, результат в них не имеет никакого значения, потому что ни на что не влияет. Но выходить на любую игру надо с желанием победить, это правильная ментальность», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Напомним, 23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране. 26 марта команда Валерия Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

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