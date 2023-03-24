Мостовой о сборной России: «Тренерский штаб вообще отдыхает. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо»
Александр Мостовой выразил недовольство игрой сборной России против Ирана (1:1).
– Наверняка ожидали не такой скучной игры от нашей сборной?
– Я и думал, что будет неинтересная тягомотина. Как будто нас вернули в девяностые годы. А во втором тайме было большое преимущество Ирана. Смотрю сейчас повтор момента, когда человек с десяти метров не попал по нашим воротам.
Один Сафонов стоял, бей в любой угол, только не мимо ворот, и будет гол. Поэтому Иран заслужил победу. А так ну сыграли и сыграли. Через день все забудут этот матч. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо.
– Карпин поставил клубные сочетания: Глебов – Осипенко – Комличенко, Хлусевич – Зиньковский, Кузяев – Караваев. Что об этом думаете?
– Да какие сочетания? Сейчас можно было играть в удовольствие. Ничего не давит, ничего не надо.
Мы же видим по тренерскому штабу, что они вообще отдыхают. Выходи и получай удовольствие от матча, выигрывай. Но, видимо, такой наш уровень.
– Как вам взаимодействие Зиньковского с еще одним спартаковцем – Хлусевичем?
– Нормально ребята сыграли первые 25 минут. Двигались. Потом Иран стал создавать моменты, и началась тягомотина. А во втором тайме вообще было пару подходов. Через три дня матч с Ираком. Народ соберут в Питере и будут кричать, что все здорово.
– На матч с Ираком у вас более оптимистичный прогноз?
– Конечно. Где футбол и где Ирак? Такого соперника можно сейчас обыграть любой командой, – сказал бывший игрок сборной России.
Царю надо бы перестать так желчью плеваться, до добра не доведет
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Т.е. в те времена когда ты там играл? самокритично
Покатали и покатали. Вони устроили как-будто отбор в Мариборе проиграли
Где Мостовой и где тренерский штаб?