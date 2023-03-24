Мостовой о сборной России: «Тренерский штаб вообще отдыхает. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо»

выразил недовольство игрой сборной России против Ирана (1:1).

– Наверняка ожидали не такой скучной игры от нашей сборной?

– Я и думал, что будет неинтересная тягомотина. Как будто нас вернули в девяностые годы. А во втором тайме было большое преимущество Ирана. Смотрю сейчас повтор момента, когда человек с десяти метров не попал по нашим воротам.

Один Сафонов стоял, бей в любой угол, только не мимо ворот, и будет гол. Поэтому Иран заслужил победу. А так ну сыграли и сыграли. Через день все забудут этот матч. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо.

– поставил клубные сочетания: Глебов – Осипенко – Комличенко, – , Кузяев – Караваев. Что об этом думаете?

– Да какие сочетания? Сейчас можно было играть в удовольствие. Ничего не давит, ничего не надо.

Мы же видим по тренерскому штабу, что они вообще отдыхают. Выходи и получай удовольствие от матча, выигрывай. Но, видимо, такой наш уровень.

– Как вам взаимодействие Зиньковского с еще одним спартаковцем – Хлусевичем?

– Нормально ребята сыграли первые 25 минут. Двигались. Потом Иран стал создавать моменты, и началась тягомотина. А во втором тайме вообще было пару подходов. Через три дня матч с Ираком. Народ соберут в Питере и будут кричать, что все здорово.

– На матч с Ираком у вас более оптимистичный прогноз?

– Конечно. Где футбол и где Ирак? Такого соперника можно сейчас обыграть любой командой, – сказал бывший игрок сборной России.