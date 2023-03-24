Мостовой о сборной России: «Тренерский штаб вообще отдыхает. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Даниил Хлусевич Футбол

Александр Мостовой выразил недовольство игрой сборной России против Ирана (1:1).

– Наверняка ожидали не такой скучной игры от нашей сборной?

– Я и думал, что будет неинтересная тягомотина. Как будто нас вернули в девяностые годы. А во втором тайме было большое преимущество Ирана. Смотрю сейчас повтор момента, когда человек с десяти метров не попал по нашим воротам.

Один Сафонов стоял, бей в любой угол, только не мимо ворот, и будет гол. Поэтому Иран заслужил победу. А так ну сыграли и сыграли. Через день все забудут этот матч. У Ирака в Питере выиграем, и опять все будут кричать, что у нас все хорошо.

Карпин поставил клубные сочетания: Глебов – Осипенко – Комличенко, ХлусевичЗиньковский, Кузяев – Караваев. Что об этом думаете?

– Да какие сочетания? Сейчас можно было играть в удовольствие. Ничего не давит, ничего не надо.

Мы же видим по тренерскому штабу, что они вообще отдыхают. Выходи и получай удовольствие от матча, выигрывай. Но, видимо, такой наш уровень.

– Как вам взаимодействие Зиньковского с еще одним спартаковцем – Хлусевичем?

– Нормально ребята сыграли первые 25 минут. Двигались. Потом Иран стал создавать моменты, и началась тягомотина. А во втором тайме вообще было пару подходов. Через три дня матч с Ираком. Народ соберут в Питере и будут кричать, что все здорово.

– На матч с Ираком у вас более оптимистичный прогноз?

– Конечно. Где футбол и где Ирак? Такого соперника можно сейчас обыграть любой командой, – сказал бывший игрок сборной России.

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14 комментариев

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WSW
Не. Не выиграют. Фанайди не будет.
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Борис Лопатин
Надо Царя главным в сборную ставить. Турниров нет, ничего не теряем, зато поржем))
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Spartakus1984
Вникните в слова Мостового,не выиграли у Ирана плохо,выиграем у Ирака -плохо.Так а что вам тогда все экспертишкам нужно???поливать грязью людей хотя сами бездари.
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Alexandr Sokolov
Вдвойне горит)) и что тренировать не берут, и что там Карпин

Царю надо бы перестать так желчью плеваться, до добра не доведет
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трахтенберг месть коней
– Я и думал, что будет неинтересная тягомотина. Как будто нас вернули в девяностые годы.
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Т.е. в те времена когда ты там играл? самокритично
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Ростов-на-Дону
Саня, привет! Я в три часа ночи позвоню тебе, чтобы ты сходил в туалет, по тяжёлому!
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sp.msk.86
Больше Мостового, нужно по каждому вопросу ему звонить считаю.
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.ru
оптимист...
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Илья Белов
Я действительно не вижу смысла потеть этих матчах, когда мотивация наглухо отсутствует. И скорее всего не будет ещё годика 3-4

Покатали и покатали. Вони устроили как-будто отбор в Мариборе проиграли
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Карл_Иваныч
Вот неприятная ожиданность: наши паспортисты не способны бегать больше получаса! Это уже давно известный и печальный факт.
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Arturitto
Как-то слишком много Царицы стало в последнее время.
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Ебздрогыч
Я начал путаться в Мостовых. Сначала подумал - ни фига себе Андрюха борзый стал, потом смотрю - все нормально, это царь как обычно ядом брызжет
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дмитрий ненин
>Где футбол и где Ирак?

Где Мостовой и где тренерский штаб?
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Кирилл.С-Пб
Голову помой, эксперт!
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