Тебас плохо спит по ночам из-за дела Негрейры: «Раз «Барса» спокойна, пусть и нас успокоит. Плата за влияние – очень серьезно»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент Ла Лиги заявил, что плохо спит по ночам из-за дела Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

– Сейчас много говорят о деле Негрейры. Вы спите спокойно?

– Нет. Эта история не дает мне спать по ночам, потому что это самое серьезное дело с точки зрения репутации и честности в истории [испанского] футбола. 

Я беспокоюсь о том, как нам справиться с ситуацией на репутационном и политическом уровне – из-за важности клуба, из-за важности турнира, из-за того, что прошло уже 18 лет....

– «Барса» успокаивает, говоря о деле Негрейры.

– Ну, если они успокаивают, то пусть успокоят всех нас, и тогда нам станет легче. Нам нужны объяснения, если они спокойны и держат свои объяснения при себе... Я думаю, что они должны быть обеспокоены.

На SER выходит заметка с текстом «так делают все». Ну, насколько я знаю, не все платят вице-президенту технического судейского комитета. 

– Должен ли Лапорта продолжать работу?

– Я знаю, что решение принимают члены правления, но это еще и личное решение. Мне кажется сложным, что в течение столь длительного времени без объяснения причин вы руководите таким важным клубом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Мы должны различать два вопроса: одно дело – покупать судей, чего, думаю, не было, и другое – платить, чтобы влиять на решения, которые могут варьироваться от косвенного назначения судей и так далее.

Плата за влияние – это очень серьезно в спорте. Я говорю четко: если вы платите за влияние на нейтралитет, то вы предполагаете, что нейтралитета быть не может, поэтому платите за влияние. Вы платите за влияние, Негрейра так сказал, – отметил Хавьер Тебас.

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14 комментариев

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Raul14
😂😂😂спотипой-клуп скоро исчезнет 😂😂😂
+4
-1
+3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Эльдар Гаджиев
а что есть?
Терпения нету ждать? 🤣
0
0
0
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Эльдар Гаджиев
Ответ Эрнандес Эрнандес
Прям ничего нет? 🤣
а что есть?
0
-2
-2
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Алекс Самойлов
Ответ Эрнандес Эрнандес
Прям ничего нет? 🤣
так было б если что-то , доказательства то давно приняли меры . а так ничего по закону нет
0
-3
-3
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Роман
Тебаса понять можно. Всё же расформировав БЧК будет всем спокойно.
+6
-5
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
Как бы я хотел увидеть ваши лица когда по итогу Барсе ничего не будет. Максимум штраф и накажут условного Бартомеу (так ему и надо). А барса продолжит поджигать!!! Ммм кайфффффф запах костра и шипящего жира!
Если решения Бартомеу решали исход матчей Барсы, то почему Барса должна остаться безнаказанно?

Бартомеу ведь не для себя подкупал судей, а для клуба. Значит в интересах клуба ☝🏻
0
-3
-3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
Как бы я хотел увидеть ваши лица когда по итогу Барсе ничего не будет. Максимум штраф и накажут условного Бартомеу (так ему и надо). А барса продолжит поджигать!!! Ммм кайфффффф запах костра и шипящего жира!
А что будет с твоим лицом, если докажут вину Барсы?

Запах костра и шипящего чая?

Собирай хворост 😁
+3
-4
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
Тебас чисто футбольный политик. Вони много, толку ноль! Раз уж ты уверен, что Барса виновна - прими меры накажи клуб! А если нет - заткнись и жди итогов следствия и финального решения судьи! А так сидит эта жаба и подливает масла в огонь, требуя объяснений. Ещё и от Лапорта что-то хочет! Ещё раз убеждаюсь в том, что это всего лишь попытка давления на Барсу из за Суперлиги. Будь у следствия реальные доказательства уже давно бы все опубликовали, а так все истерят, кричат, а по факту вообще ничего нет!
Прям ничего нет? 🤣
+2
-3
-1
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Футбол_это_жизнь
Как бы я хотел увидеть ваши лица когда по итогу Барсе ничего не будет. Максимум штраф и накажут условного Бартомеу (так ему и надо). А барса продолжит поджигать!!!
Ммм кайфффффф запах костра и шипящего жира!
+5
-6
-1
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Футбол_это_жизнь
О, 3 брата акробата уже здесь. Осталось дождаться вашего лидера должа и вся семейка будет в сборе!
+9
-6
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Sevuska
Эвребе плохо спит по ночам - на него каждую ночь налетает во сне гневный Баллак 😎
+2
-4
-2
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белошип
Для того чтобы хорошо спалось,Тебасу нужно сделать 2 простые вещи:
1-лишить кабинет всех купленных трофеев
2-слить в сегунду)
+2
-6
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psixyec
Пора бы сослать БЧК в Сегунду, чтобы все были счастливы и спали спокойно.
+2
-5
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Футбол_это_жизнь
Тебас чисто футбольный политик. Вони много, толку ноль! Раз уж ты уверен, что Барса виновна - прими меры накажи клуб! А если нет - заткнись и жди итогов следствия и финального решения судьи! А так сидит эта жаба и подливает масла в огонь, требуя объяснений. Ещё и от Лапорта что-то хочет!
Ещё раз убеждаюсь в том, что это всего лишь попытка давления на Барсу из за Суперлиги. Будь у следствия реальные доказательства уже давно бы все опубликовали, а так все истерят, кричат, а по факту вообще ничего нет!
+6
-6
0
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