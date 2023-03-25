Тебас плохо спит по ночам из-за дела Негрейры: «Раз «Барса» спокойна, пусть и нас успокоит. Плата за влияние – очень серьезно»

Президент Ла Лиги заявил, что плохо спит по ночам из-за дела Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

– Сейчас много говорят о деле Негрейры. Вы спите спокойно?

– Нет. Эта история не дает мне спать по ночам, потому что это самое серьезное дело с точки зрения репутации и честности в истории [испанского] футбола.

Я беспокоюсь о том, как нам справиться с ситуацией на репутационном и политическом уровне – из-за важности клуба, из-за важности турнира, из-за того, что прошло уже 18 лет....

– «Барса» успокаивает, говоря о деле Негрейры.

– Ну, если они успокаивают, то пусть успокоят всех нас, и тогда нам станет легче. Нам нужны объяснения, если они спокойны и держат свои объяснения при себе... Я думаю, что они должны быть обеспокоены.

На SER выходит заметка с текстом «так делают все». Ну, насколько я знаю, не все платят вице-президенту технического судейского комитета.

– Должен ли Лапорта продолжать работу?

– Я знаю, что решение принимают члены правления, но это еще и личное решение. Мне кажется сложным, что в течение столь длительного времени без объяснения причин вы руководите таким важным клубом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Мы должны различать два вопроса: одно дело – покупать судей, чего, думаю, не было, и другое – платить, чтобы влиять на решения, которые могут варьироваться от косвенного назначения судей и так далее.

Плата за влияние – это очень серьезно в спорте. Я говорю четко: если вы платите за влияние на нейтралитет, то вы предполагаете, что нейтралитета быть не может, поэтому платите за влияние. Вы платите за влияние, Негрейра так сказал, – отметил .