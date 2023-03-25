Тебас плохо спит по ночам из-за дела Негрейры: «Раз «Барса» спокойна, пусть и нас успокоит. Плата за влияние – очень серьезно»
Президент Ла Лиги заявил, что плохо спит по ночам из-за дела Негрейры.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
– Сейчас много говорят о деле Негрейры. Вы спите спокойно?
– Нет. Эта история не дает мне спать по ночам, потому что это самое серьезное дело с точки зрения репутации и честности в истории [испанского] футбола.
Я беспокоюсь о том, как нам справиться с ситуацией на репутационном и политическом уровне – из-за важности клуба, из-за важности турнира, из-за того, что прошло уже 18 лет....
– «Барса» успокаивает, говоря о деле Негрейры.
– Ну, если они успокаивают, то пусть успокоят всех нас, и тогда нам станет легче. Нам нужны объяснения, если они спокойны и держат свои объяснения при себе... Я думаю, что они должны быть обеспокоены.
На SER выходит заметка с текстом «так делают все». Ну, насколько я знаю, не все платят вице-президенту технического судейского комитета.
– Должен ли Лапорта продолжать работу?
– Я знаю, что решение принимают члены правления, но это еще и личное решение. Мне кажется сложным, что в течение столь длительного времени без объяснения причин вы руководите таким важным клубом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Мы должны различать два вопроса: одно дело – покупать судей, чего, думаю, не было, и другое – платить, чтобы влиять на решения, которые могут варьироваться от косвенного назначения судей и так далее.
Плата за влияние – это очень серьезно в спорте. Я говорю четко: если вы платите за влияние на нейтралитет, то вы предполагаете, что нейтралитета быть не может, поэтому платите за влияние. Вы платите за влияние, Негрейра так сказал, – отметил Хавьер Тебас.
Бартомеу ведь не для себя подкупал судей, а для клуба. Значит в интересах клуба ☝🏻
Запах костра и шипящего чая?
Собирай хворост 😁
Ммм кайфффффф запах костра и шипящего жира!
1-лишить кабинет всех купленных трофеев
2-слить в сегунду)
Ещё раз убеждаюсь в том, что это всего лишь попытка давления на Барсу из за Суперлиги. Будь у следствия реальные доказательства уже давно бы все опубликовали, а так все истерят, кричат, а по факту вообще ничего нет!