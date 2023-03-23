Экс-судья Итурральде о платежах «Барсы»: «Думаю, Негрейра часть денег оставлял себе, часть – возвращал определенным людям. В судействе он не смыслит»

Экс-судья допустил коррупционную схему в отношениях «Барселоны» и .

«То, что он делал отчеты, даже не будучи судьей, то, что он вообще способен делать отчеты о судьях... Можно оценить пользу от отчетов, сделанных тем, кто не смыслит в судействе.

Он появился [в судейском комитете] в мое время, его представили как коуча, для меня это означало, что он будет заниматься психологическими вопросами. Он проводил с нами беседы, и те, кому хотелось продолжения, могли поговорить с ним наедине.

Как знаток профессии, как человек, понимающий в судействе и том, как оно работает, я думаю, что полученные [от «Барселоны»] деньги Негрейра частично оставлял себе, а частично возвращал определенным людям.

Мы больше всех заинтересованы в том, чтобы все прояснилось, чтобы все знали, что среди нас есть как плохие, так и хорошие [судьи], но все мы честные», – заявил .

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?