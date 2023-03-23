Экс-судья Итурральде о платежах «Барсы»: «Думаю, Негрейра часть денег оставлял себе, часть – возвращал определенным людям. В судействе он не смыслит»

Теги Барселона Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-судья допустил коррупционную схему в отношениях «Барселоны» и Хосе Негрейры.

«То, что он делал отчеты, даже не будучи судьей, то, что он вообще способен делать отчеты о судьях... Можно оценить пользу от отчетов, сделанных тем, кто не смыслит в судействе.

Он появился [в судейском комитете] в мое время, его представили как коуча, для меня это означало, что он будет заниматься психологическими вопросами. Он проводил с нами беседы, и те, кому хотелось продолжения, могли поговорить с ним наедине.

Как знаток профессии, как человек, понимающий в судействе и том, как оно работает, я думаю, что полученные [от «Барселоны»] деньги Негрейра частично оставлял себе, а частично возвращал определенным людям.

Мы больше всех заинтересованы в том, чтобы все прояснилось, чтобы все знали, что среди нас есть как плохие, так и хорошие [судьи], но все мы честные», – заявил Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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27 комментариев

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Сосед Педро - биопапа Месси
Считаю, что даже если виноваты, а там весь фактаж на каталонском лице, Перес должен за это шапито заступиться, вроде "мы не дадим этих шарлатанов обижать, мы знаем кто король, а кто прочая челядь"... Без цирка ЛаЛига будет ни о чем... Очков 1-5 снять с них, чтобы впереди Реала остались и ныли как обычно, этого достаточно, Реал же идет опять за главным трофеем Европы, без мотивации, без БЧК, главных трофеев будет много меньше.
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Руслан Абакаров
Ответ Born is the King
Скандал конечно похлеще Кальчополи
Чем похлеще ? Там были доказательства, переговоры и тд, тут же нет никаких доказательств
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Real_v_dushe
Ответ Сосед Педро - биопапа Месси
бывшие менеджеры заедут на хаты скорее всего, нынешних 100500 простят, ну не имеет ЛаЛига смысла без БЧК, как фан Реала заявляю, я смотреть эту шляпу ЛаЛигу без БЧК не буду, смысла не будет.
Одно могу сказать точно, вся эта история смешна до ужаса. Даже если их в Сегунду не станут спускать, то все равно неизвестно будут ли они в Ла Лиге какое-то время. Проблема в том, что с их финансами сегодняшними они после окончания этого дела могут пойти на процедуру банкротства и начинать с самой низшей лиги. Тут нет ничьей вины, что они сегодня в такой финансовой опе.
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Водяра
Мы судьи друг друга не обманываем.
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Сосед Педро - биопапа Месси
Ответ Real_v_dushe
Честно неизвестно, чем все закончится, но начало уже такое, что одними только штрафами и условными сроками там не отделаются.
бывшие менеджеры заедут на хаты скорее всего, нынешних 100500 простят, ну не имеет ЛаЛига смысла без БЧК, как фан Реала заявляю, я смотреть эту шляпу ЛаЛигу без БЧК не буду, смысла не будет.
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Jazzzz
Money management)
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шампион
Ответ Леван Мкртчян
Оооо..... Нас уже двое ,"больных на всю голову", я и Иттуральде, видящий и понимающий картину изнутри. [Хотя , кончено, это преувеличение. Даже на этом ресурсе есть люди разделяющий такое мнения, судя по некоторым комментариям] Ps. Для тех кто опять не понял что прочитал, хочется пояснить, что Иттуральде открыто говорит о коррупции и воровстве из казны Басры , через оказание фиктивных услуг через подставную контору Негрейро. А вариант с подкупом судей даже не рассматривает , как имеющий право на жизнь.
Просто так совпало, что во всей Каталунии не нашлось человека, которого можно для этого использовать, и платили замглавы судейского комитета. Причем платили все президенты Барселоны.
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Сосед Педро - биопапа Месси
Как болельщик Реала, я прощаю БЧК за все махинации, без них Реал не навыигрывал со злости столько главных трофеев Европы и Мира... Там вазы из шкафа падают, не влазят.
Но те несколько зашквров в ЛЧ, вроде матча с ПСЖ, верно говорят, что бог шельмецов метит, даже испанские шуты вроде Тебаса шапито наказать не смогут, а УЕФА поимеет по-полной.
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Real_v_dushe
Ответ ZamoRano
Как бы, давайте по чесноку, вероятность, что Барсу отправят в пердив или отстранят от еврокубков примерно равна нулю, но вот репутационнный ущерб огромный, суперзвезды туда уже не придут. И те, кто винит в этом только бартомеу глупы, ибо бартомеу ставленник Росселя, а там ниточка за ниточкой даст понять, что вся верхушка бчк прогнила насквозь. Вообще, то, что суд по делу о переходе Неймара длился ДЕСЯТЬ лет - это уже позор для любого топ-клуба
Честно неизвестно, чем все закончится, но начало уже такое, что одними только штрафами и условными сроками там не отделаются.
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Real_v_dushe
Иту столько трудился на благо каталонцев, а они башляли не ему, а Негрейре. Чувствуется раздражение и злость по этому поводу легендарного свистка бчк.
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v.belorussky
Ответ Леван Мкртчян
Оооо..... Нас уже двое ,"больных на всю голову", я и Иттуральде, видящий и понимающий картину изнутри. [Хотя , кончено, это преувеличение. Даже на этом ресурсе есть люди разделяющий такое мнения, судя по некоторым комментариям] Ps. Для тех кто опять не понял что прочитал, хочется пояснить, что Иттуральде открыто говорит о коррупции и воровстве из казны Басры , через оказание фиктивных услуг через подставную контору Негрейро. А вариант с подкупом судей даже не рассматривает , как имеющий право на жизнь.
Вроде это должно быть очевидно любому думающему человеку.
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_Amelina_ Landau
"Часть денег, которые он получал от Барсы - оставлял себе, а другую отдавал определенным лицам" ...но все мы честные.... ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА!
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Isshin88
Да, знаем этого фаната Барселоны. Похоже ему жаль, что он Барселоне подсаживал бесплатно, а, как оказывается, за это можно было и деньги получать.
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ZamoRano
Как бы, давайте по чесноку, вероятность, что Барсу отправят в пердив или отстранят от еврокубков примерно равна нулю, но вот репутационнный ущерб огромный, суперзвезды туда уже не придут. И те, кто винит в этом только бартомеу глупы, ибо бартомеу ставленник Росселя, а там ниточка за ниточкой даст понять, что вся верхушка бчк прогнила насквозь. Вообще, то, что суд по делу о переходе Неймара длился ДЕСЯТЬ лет - это уже позор для любого топ-клуба
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белошип
Ручной Итуральда в открытыу заявляет что он был в доле
Бчк,какое же ты кабинетное позорище,это пожизненный бан от футбола)
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Рэд Уайт
Ответ FC.Barcelona
Хавьер Тебас подал жалобу в ЕС на «Барселону» и «готов» подать жалобу в ФИФА, если УЕФА не присоединится к ним.
в декабре выборы президента Ла лиги ,если ручной президент мадридского кабинета выиграет,Барсе будет тяжело по всем фронтам
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FC.Barcelona
Хавьер Тебас подал жалобу в ЕС на «Барселону» и «готов» подать жалобу в ФИФА, если УЕФА не присоединится к ним.
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Экспертное мнение
Ответ svft
Гонсалычу, похоже, не перепало
хамон, карточки или пляжные лопаты, что именно?
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Леван Мкртчян
Оооо.....
Нас уже двое ,"больных на всю голову", я и Иттуральде, видящий и понимающий картину изнутри.
[Хотя , кончено, это преувеличение. Даже на этом ресурсе есть люди разделяющий такое мнения, судя по некоторым комментариям]

Ps. Для тех кто опять не понял что прочитал, хочется пояснить, что Иттуральде открыто говорит о коррупции и воровстве из казны Басры , через оказание фиктивных услуг через подставную контору Негрейро.
А вариант с подкупом судей даже не рассматривает , как имеющий право на жизнь.
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Футбол_это_жизнь
Никакого веса ее имел, ни на что не влиял. В чем коррупционная схема не понятно. Кажется Негрейра просто водил за нос руководством Барсы.
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SWS
Ответ svft
Гонсалычу, похоже, не перепало
Ему прямо от барсы перепадало
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svft
Гонсалычу, похоже, не перепало
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blaugrano
Как Газманов: тот тоже что-то оставляет себе, а что-то возвращает... А если серьёзно, то эта история словно Рог изобилия для проститутов от журналистики; материала хватит на долгие годы.
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Александр Белов
Разговоры наедине как в Газмясе из Нашей Раши?😂
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ljolik888
Как плохие судьи , так и хорошие - самое главное честные !
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