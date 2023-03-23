Экс-судья Итурральде о платежах «Барсы»: «Думаю, Негрейра часть денег оставлял себе, часть – возвращал определенным людям. В судействе он не смыслит»
Экс-судья допустил коррупционную схему в отношениях «Барселоны» и Хосе Негрейры.
«То, что он делал отчеты, даже не будучи судьей, то, что он вообще способен делать отчеты о судьях... Можно оценить пользу от отчетов, сделанных тем, кто не смыслит в судействе.
Он появился [в судейском комитете] в мое время, его представили как коуча, для меня это означало, что он будет заниматься психологическими вопросами. Он проводил с нами беседы, и те, кому хотелось продолжения, могли поговорить с ним наедине.
Как знаток профессии, как человек, понимающий в судействе и том, как оно работает, я думаю, что полученные [от «Барселоны»] деньги Негрейра частично оставлял себе, а частично возвращал определенным людям.
Мы больше всех заинтересованы в том, чтобы все прояснилось, чтобы все знали, что среди нас есть как плохие, так и хорошие [судьи], но все мы честные», – заявил Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
Но те несколько зашквров в ЛЧ, вроде матча с ПСЖ, верно говорят, что бог шельмецов метит, даже испанские шуты вроде Тебаса шапито наказать не смогут, а УЕФА поимеет по-полной.
Бчк,какое же ты кабинетное позорище,это пожизненный бан от футбола)
Нас уже двое ,"больных на всю голову", я и Иттуральде, видящий и понимающий картину изнутри.
[Хотя , кончено, это преувеличение. Даже на этом ресурсе есть люди разделяющий такое мнения, судя по некоторым комментариям]
Ps. Для тех кто опять не понял что прочитал, хочется пояснить, что Иттуральде открыто говорит о коррупции и воровстве из казны Басры , через оказание фиктивных услуг через подставную контору Негрейро.
А вариант с подкупом судей даже не рассматривает , как имеющий право на жизнь.