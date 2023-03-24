Мостовой о Карпине: «Нужно уже делать выводы. Россия в трех матчах забила 1 гол соперникам, которых должна спокойно обыгрывать»

намекнул, что недостаточно хорошо тренирует Россию.

Российская сборная сыграла вничью с Ираном на выезде – 1:1.

«На поле отметить особо некого. Могу лишь только сказать про Зиньковского, который запомнился в первые 20 минут, благодаря ему и заработали пенальти. После этого он особо заметен не был, как и все остальные. Но он хоть что-то сделал.

Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчет стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести.

Мы в трех матчах забили один гол, причем с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать.

Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном