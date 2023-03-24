Мостовой о Карпине: «Нужно уже делать выводы. Россия в трех матчах забила 1 гол соперникам, которых должна спокойно обыгрывать»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Футбол

Александр Мостовой намекнул, что Валерий Карпин недостаточно хорошо тренирует Россию.

Российская сборная сыграла вничью с Ираном на выезде – 1:1.

«На поле отметить особо некого. Могу лишь только сказать про Зиньковского, который запомнился в первые 20 минут, благодаря ему и заработали пенальти. После этого он особо заметен не был, как и все остальные. Но он хоть что-то сделал.

Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчет стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести.

Мы в трех матчах забили один гол, причем с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать.

Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в Ираке есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Россия не побеждает три матча – ничьи с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном

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27 комментариев

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Diman Stekolshikov
Ответ lovec23
Мотивации просто нет , перспективы нет , соперников нормальных нет . Я если честно вообще не вижу смысла в этих играх .
Конкретно Иран более чем нормальный соперник
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Pavelaznaurov
Иран отчаянно слабая команда—-нападающий во втором тайме получает мяч и не может его обработать,просто не умеет,ставит ногу так, что мяч отлетает не в сторону ворот России а в противоположном направлении —- такого и в ФНЛ не увидишь….
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lovec23
Мотивации просто нет , перспективы нет , соперников нормальных нет . Я если честно вообще не вижу смысла в этих играх .
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Recreated
"То ли дело я! Со мной то уж точно сборная забьёт два! Пора меня ставить!" -- добавил царь
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Diman Stekolshikov
Ответ кuraakula belov
Торпедо уже безнадежно, дайте Царю шанс показать себя, хоть зрители на Арену Химки придут
Царю бы давно шанс дали, только ему лень лицензию получать
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Iamliam
А представьте реальность, в которой Карпина увольняют, а на его место назначают Мостового. Все равно нам в ближайшие годы только с Иранами и Казахстанами играть. Вот это был бы угар))
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savik-A.M.
Ответ Jan Paskel
Потому что бухать начинает уже со среды.
бухать надо начинать с пятницы , а если в четверг еще бухой , так завтра же снова пятница
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Diman Stekolshikov
Какие выводы? Иран постоянный участник чемпионатов мира, высоко в рейтинге Фифа. Мост просто из-за зависти чушь несет, почаще бы футбол смотрел
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Мукунку хороший
Ответ QWertY
Например, уволить Карпина и назначить Моста. Я бы посмотрел на это)
Самое смешное,что хуже бы не было..))
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Young Anton
я за Мостового в сборной
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illustrate
Надо моста назначить щас тренером, пока бан, ради стёба 😂
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Михо
Ответ Jan Paskel
Потому что бухать начинает уже со среды.
Настоящие профи не прекращают вообще, вопрос только дозировки
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blaugrano
Пора запустить петицию с требованием забрать лицензию у Карпина и отдать её Мостовому.
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savik-A.M.
Ответ QWertY
Например, уволить Карпина и назначить Моста. Я бы посмотрел на это)
Лицензию ты ему свою дашь погонять , Онопка , прекращай
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Stereostrike
ага, и тебя тренером пригласить))) срочно скидываемся мостовому на лицензию)
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Kit244098
Патлатый, зря стараешься. Тебя на валеркинское место не назначат)) Я бы на месте Карпина сам бы ушел из этой сборной. Пусто времяпровождение. Тренерский штаб наверное на месте только деньги удерживают. Иных стимулов не вижу.
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Михо
Назначьте меня, полетим
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кuraakula belov
Торпедо уже безнадежно, дайте Царю шанс показать себя, хоть зрители на Арену Химки придут
+1
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Travis Henderson
Позовите уже Мостового тренером в сборную,хоть поржем
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LifeSpartak
И это говорит чувак, который не имеет даже "бумажки тренера"!
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Aleksandr Dubovik
Когда нибудь Мостовой станет помощником тренера Карпина и это будет величайший дуэт
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Старый дед-пердун
Ну смотреть матчи Сборной России уже никак невозможно… это просто трындец… если так пойдёт, то лучше вообще расформировать сборную и ждать возвращения в ЧМ и Еврокубок
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s_kapa
С фига ли Россия должна спокойно обыгрывать Иран?
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Jan Paskel
Ответ Artem Piatkov
Иран вроде как регулярный участник ЧМ и одна из лучших команд Азии Откуда такое высокомерие?
Потому что бухать начинает уже со среды.
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Artem Piatkov
Иран вроде как регулярный участник ЧМ и одна из лучших команд Азии

Откуда такое высокомерие?
+1
-4
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