Александр Мостовой: «Работу Карпина в сборной нельзя назвать удовлетворительной. Мы проиграли хорватам в отборе ЧМ, а в стыках вряд ли прошли бы»

не считает удовлетворительной работу в сборной России.

Карпин тренирует сборную с лета 2021 года.

«Конечно, его работу нельзя назвать удовлетворительной.

Когда шел заключительный тур отборочного турнира чемпионата мира, мы проиграли хорватам. Мы должны были сыграть в стыковых матчах и пройти две другие сборные, но навряд ли бы мы это сделали.

А в последнее время мы не можем забить гол даже тем командам, которые находятся в восьмом десятке. О чем тут говорить?» – сказал Мостовой.