Александр Мостовой: «Работу Карпина в сборной нельзя назвать удовлетворительной. Мы проиграли хорватам в отборе ЧМ, а в стыках вряд ли прошли бы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой не считает удовлетворительной работу Валерия Карпина в сборной России.

Карпин тренирует сборную с лета 2021 года.

«Конечно, его работу нельзя назвать удовлетворительной.

Когда шел заключительный тур отборочного турнира чемпионата мира, мы проиграли хорватам. Мы должны были сыграть в стыковых матчах и пройти две другие сборные, но навряд ли бы мы это сделали.

А в последнее время мы не можем забить гол даже тем командам, которые находятся в восьмом десятке. О чем тут говорить?» – сказал Мостовой. 

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19 комментариев

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Gagarin Party
Ответ Кирилл.С-Пб
Иди уже и получи лицензию, заманал. Посмотрим на твои результаты
ну то есть, любой кто критикует Валеру обязан получить лицензию?
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Gagarin Party
Ответ zero-vrn
Хорваты - 3 место на ЧМ, какие тут вообще могут быть претензии?))
в 2018 они до финала дошли, но мы как то ж играли с ними и даже могли выиграть. И ты пишешь какие претензии к Валере?
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Quiet Dad
Вот есть же другие бывшие футболисты и тренеры в добавок да ещё и бывшие КБ. Молчат как рыбы. Хотя не прячутся. Может не спрашивают у них или они заняты?)))
Парфенов, Юран, Бесчастных, Аленичев, Титов и другие...)))
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Пирс Морган
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Навряд ли бы прошли стыки? Как же легко предсказывать то, что уже никак не проверить.
Там Северная Македония то чудеса творила, но, конечно, ему удобно так говорить
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Пирс Морган
Как бы, проиграли вицечемпионам мира. Мостовой - клоун.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ charly_54
Боюсь, что с таким упорством ему скоро дадут справку из другого учреждения
А если она уже есть?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Навряд ли бы прошли стыки? Как же легко предсказывать то, что уже никак не проверить.
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charly_54
Ответ Кирилл.С-Пб
Иди уже и получи лицензию, заманал. Посмотрим на твои результаты
Боюсь, что с таким упорством ему скоро дадут справку из другого учреждения
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ zero-vrn
Хорваты - 3 место на ЧМ, какие тут вообще могут быть претензии?))
Третье это в 2022 году, а когда мы с ними играли, они были серебрянные призёры ЧМ-2018. Так что для претензий повода ещё меньше.
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Nogi dryably
Мостовой прав эстонца надо гнать из сборной
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Yakub25
Валера, видимо, и в деньгах отказал
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Andrew Petrov
при всём при этом сейчас даже сложно представить кто его может сменить на этой должности,вообще нет кондидатур,если только Семак?
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Anders_b
Ну купил бы диплом в переходе, как Карпин да тренировал бы сам!
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Kapuletti
Раньше то мы щелкали Хорватию на раз.
+4
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zero-vrn
Хорваты - 3 место на ЧМ, какие тут вообще могут быть претензии?))
+12
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Pok_Toholo
Мостовой - беспощаден в своей мести
+5
-1
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Кирилл.С-Пб
Иди уже и получи лицензию, заманал. Посмотрим на твои результаты
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T622222
Парни я понял это Лена Мирро нашего сайта 🤣
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Artem Piatkov
"Мы проиграли хорватам"

Удивлю Мостового, но хорватам проигрывали и Англия с Бразилией
Это топовая сборная с лучшим полузащитником последних 10 лет в составе
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