Александр Мостовой: «Работу Карпина в сборной нельзя назвать удовлетворительной. Мы проиграли хорватам в отборе ЧМ, а в стыках вряд ли прошли бы»
Александр Мостовой не считает удовлетворительной работу Валерия Карпина в сборной России.
Карпин тренирует сборную с лета 2021 года.
«Конечно, его работу нельзя назвать удовлетворительной.
Когда шел заключительный тур отборочного турнира чемпионата мира, мы проиграли хорватам. Мы должны были сыграть в стыковых матчах и пройти две другие сборные, но навряд ли бы мы это сделали.
А в последнее время мы не можем забить гол даже тем командам, которые находятся в восьмом десятке. О чем тут говорить?» – сказал Мостовой.
Парфенов, Юран, Бесчастных, Аленичев, Титов и другие...)))
Удивлю Мостового, но хорватам проигрывали и Англия с Бразилией
Это топовая сборная с лучшим полузащитником последних 10 лет в составе