Мостовой о Карпине: «За вами подтирают, вы деньги получаете, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь»
Александр Мостовой раскритиковал поведение тренера сборной России Валерия Карпина.
Бывший игрок сборной России ответил на вопрос об уровне игры сборной России после товарищеского матча с Ираном (1:1).
«Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают.
Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.
Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.
Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», – заявил Мостовой.
Карпин о Мостовом: «Обиженный маленький мальчик. Ну вот он такой. На 4-летнего ребенка мы ведь не обижаемся?»
Мостовой о словах Карпина про «обиженного мальчика»: «Люди были в моей тени и сейчас пытаются уколоть меня. Придет время – все скажу»
И играть в футбол и учить играть в футбол, объяснять играть в футбол - это разное.
Не все великие игроки стали великими тренерами. И есть масса тренеров, которые стали великими либо мало играя в футбол, либо вообще не играя.
И во Франции есть тренер, который начинал с футбольного менеджера (компьютерной игры), а сейчас тренирует команду чемпионата Франции, которая обыграла Монако, не проиграла ПСЖ.
И Мостовой если такой умный, ну взял бы потренировал команду хотя бы Медиалиги. Показал бы свой "супер-пупер" профессионализм и тренерский "гений".
Есть такая поговорка: "языком болтать - не мешки ворочать". Это вот как раз про Мостового.
Улучшать в изоляции под товарняки не будут ничего. Просто потому что не будут.
Говорю же сейчас для нашего футбола лучшее время: денег валом, ответственности нет, да хоть не тренируйся.
То что показывают в РПЛ команды именно это мне говорит))) Физику поддерживают да и все.
Пришёл, пробегал и в кальянную)...