Мостовой о Карпине: «За вами подтирают, вы деньги получаете, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой раскритиковал поведение тренера сборной России Валерия Карпина.

Бывший игрок сборной России ответил на вопрос об уровне игры сборной России после товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают.

Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.

Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.

Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», – заявил Мостовой.

Карпин о Мостовом: «Обиженный маленький мальчик. Ну вот он такой. На 4-летнего ребенка мы ведь не обижаемся?»

Мостовой о словах Карпина про «обиженного мальчика»: «Люди были в моей тени и сейчас пытаются уколоть меня. Придет время – все скажу»

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43 комментария

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Gagarin Party
Ответ Alestern
да уж..вчера действительно мы с вами все увидели антифутбол в исполнении сборной России... может и раньше бывали позорные игры, но чтобы совсем (АБСОЛЮТНО !!!) наши не атаковали - такого не припоминаю )...
а с Хорватией мы атаковали? да и со словаками вроде тоже стояли. А вообще прикольно как в комментах стебут Мостового. При этом понимают, что он абсолютно прав и Валера очень хреновый тренер для сборной.
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Вячеслав Тотров
Объясните ему,что те доводы,которые он предъявлял Слуцкому с Карпиным не актуальны
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СИ
Ответ Zenith forever
Немного не те фамилии вы назвали. Хотя Мостовой и Быстров - само то. Но ими должен руководить Широков, а самым главным поставить Ловчева. И ничего, что Ловчев староват, он ведь лет на 25 моложе Симоняна.
А дело не в фамилиях - главное в направлении мысли о первостепенных и срочных мерах что бы поднять наш футбол с колен.
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Алексей Ненахов
Ответ Zenith forever
Я не про детский сад, куда они ходили, а про команду, где они реально футболистами стали.
Может подскажешь кого воспитаники Зенита тренируют ?
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Alex Alex
Ответ Кирилл.С-Пб
судя по причёске да...
АХАХА
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Alex Alex
таблетки не пьет. Совсем запустил себя. Следующая станция - Кавазашвили.
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Zenith forever
Ответ СИ
Мостовой Аршавин Быстров Акинфеев и многие другие которые хорошо играли в футбол на высоком уровне в футбол должны заменить нынешних руководителей рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым которые не из футбола и набрать совершенно других людей в рфс и РПЛ вместо тех которых набрал за 10 лет бывший генсек Алаев. ( сделать как в хоккее)
Немного не те фамилии вы назвали. Хотя Мостовой и Быстров - само то. Но ими должен руководить Широков, а самым главным поставить Ловчева. И ничего, что Ловчев староват, он ведь лет на 25 моложе Симоняна.
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S<>M
Ответ uralets46
Ну , а Карпин в итоге , что сказал то осмысленного? Отлично устроился
Карп как минимум не орет направо и налево, что Мост дебил
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Zenith forever
Ответ Kit244098
Мостовой - воспитанник конюшни, а Валера - таллинского Старта. Учи матчасть.
Я не про детский сад, куда они ходили, а про команду, где они реально футболистами стали.
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Дмитрий9779
Плевать на их разборки,но сборная играет в плохой футбол.
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snake919
Мостового , несомненно бомбит , но Карпин , когда ставит ЦН Комличенко , он о чем думает. Комличенко , поленце не струганное и это не РПЛ с судьями , которые дают пенальти , за нырки этого буратинки. Валера , циничный и прочуханный и думает только о бабле . Впрочем и тренер он никакой , хоть и с лицензией.
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uralets46
Ответ S<>M
Как правильно сказал Карп, лепет обиженного четырехлетнего ребенка
Ну , а Карпин в итоге , что сказал то осмысленного? Отлично устроился
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Александр Зубков
Устами младенца.
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Гамарджоба Генацвале
Про жонглирование мячом забыл сказать. А это важно.
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Kit244098
Ответ Zenith forever
Мостовой - Карпин, что он них можно ожидать? Они же оба воспитанники Спартака.
Мостовой - воспитанник конюшни, а Валера - таллинского Старта. Учи матчасть.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
судя по причёске да...
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Алексей Ненахов
Ответ Кирилл.С-Пб
Обиделся. Никто не бегает, не подтирает...
Комментарий удален модератором
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СИ
Мостовой Аршавин Быстров Акинфеев и многие другие которые хорошо играли в футбол на высоком уровне в футбол должны заменить нынешних руководителей рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым которые не из футбола и набрать совершенно других людей в рфс и РПЛ вместо тех которых набрал за 10 лет бывший генсек Алаев. ( сделать как в хоккее)
+1
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RUSSERG
Ответ Антон Романов
Мостовой свою биографию позабыл? Он человек - предатель. Предал Садырина, предал Ярцева. И играть в футбол и учить играть в футбол, объяснять играть в футбол - это разное. Не все великие игроки стали великими тренерами. И есть масса тренеров, которые стали великими либо мало играя в футбол, либо вообще не играя. И во Франции есть тренер, который начинал с футбольного менеджера (компьютерной игры), а сейчас тренирует команду чемпионата Франции, которая обыграла Монако, не проиграла ПСЖ. И Мостовой если такой умный, ну взял бы потренировал команду хотя бы Медиалиги. Показал бы свой "супер-пупер" профессионализм и тренерский "гений". Есть такая поговорка: "языком болтать - не мешки ворочать". Это вот как раз про Мостового.
Его команда медиалиги заняла последнее место
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Никитос Рудых
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
А кто Мостовой такой, чтобы тренеров критиковать? Судя по его высказываниям он в тренерстве понимает примерно так же, как я в ядерной физике. То есть никак
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Gani
Боюсь представить что будет с Алехандро на старости жизни. Его нытье уже сейчас невозможно слушать. И вроде не старый еще.
+2
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Геннадий Тёкин
Человек не способный получить тренерскую лицензию учит тренера сборной😂))).
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Антон Романов
Мостовой свою биографию позабыл? Он человек - предатель. Предал Садырина, предал Ярцева.

И играть в футбол и учить играть в футбол, объяснять играть в футбол - это разное.

Не все великие игроки стали великими тренерами. И есть масса тренеров, которые стали великими либо мало играя в футбол, либо вообще не играя.

И во Франции есть тренер, который начинал с футбольного менеджера (компьютерной игры), а сейчас тренирует команду чемпионата Франции, которая обыграла Монако, не проиграла ПСЖ.

И Мостовой если такой умный, ну взял бы потренировал команду хотя бы Медиалиги. Показал бы свой "супер-пупер" профессионализм и тренерский "гений".

Есть такая поговорка: "языком болтать - не мешки ворочать". Это вот как раз про Мостового.
+5
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Quiet Dad
Бомбит не по детски Царя.
Улучшать в изоляции под товарняки не будут ничего. Просто потому что не будут.
Говорю же сейчас для нашего футбола лучшее время: денег валом, ответственности нет, да хоть не тренируйся.
То что показывают в РПЛ команды именно это мне говорит))) Физику поддерживают да и все.
Пришёл, пробегал и в кальянную)...
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Ракелль
Бессмысленный набор слов от Мостового
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