Мостовой о Карпине: «За вами подтирают, вы деньги получаете, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь»

раскритиковал поведение тренера сборной России Валерия Карпина.

Бывший игрок сборной России ответил на вопрос об уровне игры сборной России после товарищеского матча с (1:1).

«Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают.

Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.

Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.

Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», – заявил Мостовой.

Карпин о Мостовом: «Обиженный маленький мальчик. Ну вот он такой. На 4-летнего ребенка мы ведь не обижаемся?»

Мостовой о словах Карпина про «обиженного мальчика»: «Люди были в моей тени и сейчас пытаются уколоть меня. Придет время – все скажу»