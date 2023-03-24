Мостовой о сборной Карпина: «Забили один гол в трех матчах с теми, кого должны обыгрывать. Ирак должны 3:0 побеждать – был в шоке, когда узнал, что там есть футбол»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Антон Зиньковский Футбол

Александр Мостовой критически оценил работу Валерия Карпина в сборной России.

Бывший игрок «Сельты» высказался после ничьей с Ираном (1:1).

«На поле отметить особо некого. Могу лишь только сказать про Зиньковского, который запомнился в первые 20 минут, благодаря ему и заработали пенальти. После этого он особо заметен не был, как и все остальные. Но он хоть что-то сделал.

Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчет стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести. Мы в трех матчах забили один гол, причем с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать.

Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в Ираке есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», – заявил Мостовой.

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15 комментариев

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Владимир Молявин
Посмотрим, какой из Царя прогнозист.
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Рокко Сиффредди
Надо сборную дать Мосту тренировать. Хоть какой -то интерес к ней будет.
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Дмитрий Пузырёв
Сперва прочитал Иран должны были 3:0 побеждать, с какого перепугу, было подумал, потом увидел, что это про Ирак и тут я вроде как согласился... :-)
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Влад007
Не царское это дело в футболе разбираться.
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ErZh
ну данный момент сборная России играет ради комментов на спортсе
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Алексей Ненахов
Ответ Black Phoenix
Сборная времён Мостового, Карпина, Цымбаларя, Бесчастных, Онопко, и так далее - разнесла бы Иран 5:0. Впрочем как и сборная золотых нулевых с Шавой, Кержем, Анюковым, Игнашевичем, Семаком, Лоськовым, Жирковым, Погребняком, Павлюченко, и иже с ними. Сейчас сборная России - бледная тень тех золотых времён.
Ты сравниваешь золотые поколения наши , и эту сборную ? Если честно давно нет даже лидерских качеств у молодёжи нашей
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Кирилл.С-Пб
Опа, по Карпину нужно сделать выводы... Язык мое - друг твой?)))
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Алексей Ненахов
Ответ .ru
Бывший игрок Сельты... давненько Мостового так в новостях не обзывали... возможно даже никогда
Бывший царь , разжалований в шуты
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Ezra-Matthew Miller
И зачем начинать дублировать вчерашнее высказывание Царя?) Совсем контента нет?
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Black Phoenix
Сборная времён Мостового, Карпина, Цымбаларя, Бесчастных, Онопко, и так далее - разнесла бы Иран 5:0. Впрочем как и сборная золотых нулевых с Шавой, Кержем, Анюковым, Игнашевичем, Семаком, Лоськовым, Жирковым, Погребняком, Павлюченко, и иже с ними.

Сейчас сборная России - бледная тень тех золотых времён.
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igls54
Не царский, а скорее холопский, футбол был - это точно
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Anders_b
Удивление может вызвать сб. по женскому футболу Афганистана. А она есть!
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.ru
Бывший игрок Сельты...
давненько Мостового так в новостях не обзывали... возможно даже никогда
+6
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Damien King
а если узнает, что чтобы тренировать Ирак нужна лицензия, вообще откачивать придётся
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Mohnatiy
Так и запишем: ничем кроме себя самого в футболе не интересуется.
+10
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