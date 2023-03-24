Увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро. Мюнхенцы за 25 млн забирали его из «Лейпцига»
Увольнение Юлиана Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро.
Это зарплата тренера, которая осталась по контракту до 2026 года. За весь срок в клубе он должен был получить около 45 млн.
Примерно 27 млн «Бавария» должна заплатить, чтобы расторгнуть контракт, сообщает Bild.
Стороны могут заключить мировое соглашение. Однако ранее сообщалось, что 35-летнему тренеру будут платить, пока он не найдет новый клуб.
Напомним, Наглеьсманн возглавил «Баварию» в 2021 году. Он был выкуплен у «Лейпцига» за 25 млн евро с учетом бонусов.
Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Она слишком суровая (и не факт, что сильно эффективная)
Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение
«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель
иногда конечно офигеваешь от того, как такие эффективные менеджеры типо Салихамиджича, Бармалея, Лапорты избавляются от тренеров/игрокоч
Я вообще ничего не понял, что это было вчера, с увольнением Нагельсманна
Тот же ТТХ даст 10 млн. в год, это лучше чем на баварской пенсии сидеть до 2026 года