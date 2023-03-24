Увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро. Мюнхенцы за 25 млн забирали его из «Лейпцига»

Теги Бавария бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Увольнение Юлиана Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро.

Это зарплата тренера, которая осталась по контракту до 2026 года. За весь срок в клубе он должен был получить около 45 млн.

Примерно 27 млн «Бавария» должна заплатить, чтобы расторгнуть контракт, сообщает Bild.

Стороны могут заключить мировое соглашение. Однако ранее сообщалось, что 35-летнему тренеру будут платить, пока он не найдет новый клуб.

Напомним, Наглеьсманн возглавил «Баварию» в 2021 году. Он был выкуплен у «Лейпцига» за 25 млн евро с учетом бонусов.

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Она слишком суровая (и не факт, что сильно эффективная)

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель

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27 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Салихамиджич чудак на букву "м"
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Водяра
Босниец очень конфликтный, его надо убирать. Ну и потом, Кана.
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Mikael Rikhard
как бы не проиграли бундеслигу с такими рокировками
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Иван Егурнов
бред какой-то, ну да им самим это разгребать
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Горемычный Рибери
Почему то я в каком то диком бешенстве.В лиге чемпионов только от Вики два пропустили,остальные всухую.Жалко Нагеля по человечески,а если ещё и в лиге чемпионов обо....ся,то это будет пипец.Двоякое у меня отношение в Тухелю.
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софочка
Ответ Этот Райола хочет денег
Нагельсманну надо настаивать на выполнении контракта и полной компенсации. Он очень достойно работал и имеет полное право на это
Зачем настаивать? Бавария вроде и не собирается не платить. Это же не Барса.
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BBshkin
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
как же хочется, что Дортмунд их хлопнул за такую клоунаду которую щас они творят
Да просто хочется, чтоб Дортмунд их хлопнул)))
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Кайрат Кырбасов
Салихамиджич это первый шаг к уровню Бартомеу?)))
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Контрольный выстрел
Очередное доказательство болезни современного спорта. Закончится все “весело”.
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Ramin Mamedov
боже, что за жесть творит Салихамиджич
иногда конечно офигеваешь от того, как такие эффективные менеджеры типо Салихамиджича, Бармалея, Лапорты избавляются от тренеров/игрокоч
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ABgraded
Твикс для болельщиков РБ - и Баварию на 50 млн нагрели, и Юлианчик получил :)
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Леван Мкртчян
Ответ Сергей Логинов
Бавария, которая «не такая как все», спустит 50 лимонов на молодого Нагельсманна
Скоро "не такая как все" будет закладывать в бюджет отдельную статью расходов на характер и плохое настроение Салихамиджича.
Я вообще ничего не понял, что это было вчера, с увольнением Нагельсманна
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Betting Star
Интересно было бы посмотреть на Нагельсмана в Реале.🤔
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
как же хочется, что Дортмунд их хлопнул за такую клоунаду которую щас они творят
+12
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Александр Беляков
Представляете лицо Нагельсмана , если Бавария после этого вылетит от Манчестера и проиграет чемпионство Боруссии?)))
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Филипп Петров
Никакого мирного соглашения. Взять всё до последнего цента. Срываете работу в самый ответственный отрезок сезона – платите строго по букве договора.
+1
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Дядя Дрон
Ответ iegord
Салихамиджич тот еще менеджер, конечно…
Вот кого надо давным давно вышвырнуть.
+4
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Ashylda228
Увольнение Нагельсманна очень поспешно, надо было дождаться хотя-бы конца сезона. Бавария по прежнему боролась за все 3 титула, в Бундеслиге не на 1 месте, но шансы на чемпионство все равно большие, в ЛЧ Нагельсманн вообще вынес всех топов
+6
0
+6
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Jor Hakobyan
Не только 27млн, ещё и вылеты от всех лиг.
+3
0
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Born is the King
52 млн норм) Бавария достаточно сэкономила на трансферах так что может не экономить на тренерах
+2
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Сергей Логинов
Бавария, которая «не такая как все», спустит 50 лимонов на молодого Нагельсманна
+56
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Mazzari2.0
Да пусть будет. Как говорится, дайте Валере поработать
0
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benjamin92
Парочка бесплатных трансферов окупит эту шалость
+10
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Ярик01
Назначится куда-нибудь и уже скоро.
Тот же ТТХ даст 10 млн. в год, это лучше чем на баварской пенсии сидеть до 2026 года
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Этот Райола хочет денег
Нагельсманну надо настаивать на выполнении контракта и полной компенсации. Он очень достойно работал и имеет полное право на это
+29
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