Увольнение Юлиана Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро.

Это зарплата тренера, которая осталась по контракту до 2026 года. За весь срок в клубе он должен был получить около 45 млн.

Примерно 27 млн « » должна заплатить, чтобы расторгнуть контракт, сообщает Bild.

Стороны могут заключить мировое соглашение. Однако ранее сообщалось, что 35-летнему тренеру будут платить, пока он не найдет новый клуб.

Напомним, Наглеьсманн возглавил «Баварию» в 2021 году. Он был выкуплен у «Лейпцига» за 25 млн евро с учетом бонусов.

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Она слишком суровая (и не факт, что сильно эффективная)

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