Салихамиджич об отставке Нагельсманна: «Самое сложное мое решение в «Баварии». Расстаемся с Юлианом из-за развития команды с января и второй половины прошлого сезона»
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил отставку Юлиана Нагельсманна.
Мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.
«Это самое сложное мое решение за все то время, что я возглавляю спортивный отдел клуба.
У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с самого первого дня. Я сожалею о расставании с Юлианом.
Однако после тщательного анализа развития команды, особенно с января и с учетом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили расстаться с Юлианом.
Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для «Баварии». Желаю ему всего наилучшего», – заявил Салихамиджич.
Возможно, что он и виноват в этой чехарде.
Пхахахахаха