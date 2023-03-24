Салихамиджич об отставке Нагельсманна: «Самое сложное мое решение в «Баварии». Расстаемся с Юлианом из-за развития команды с января и второй половины прошлого сезона»

Спортивный директор «Баварии» объяснил отставку .

Мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.

«Это самое сложное мое решение за все то время, что я возглавляю спортивный отдел клуба.

У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с самого первого дня. Я сожалею о расставании с Юлианом.

Однако после тщательного анализа развития команды, особенно с января и с учетом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили расстаться с Юлианом.

Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для «Баварии». Желаю ему всего наилучшего», – заявил Салихамиджич.

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