Салихамиджич об отставке Нагельсманна: «Самое сложное мое решение в «Баварии». Расстаемся с Юлианом из-за развития команды с января и второй половины прошлого сезона»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия отставки Юлиан Нагельсманн Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил отставку Юлиана Нагельсманна.

Мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.

«Это самое сложное мое решение за все то время, что я возглавляю спортивный отдел клуба. 

У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с самого первого дня. Я сожалею о расставании с Юлианом.

Однако после тщательного анализа развития команды, особенно с января и с учетом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили расстаться с Юлианом.

Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для «Баварии». Желаю ему всего наилучшего», – заявил Салихамиджич.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

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40 комментариев

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Sarumian
Какие соревнования Бавария выиграла при Салихамиджиче ?
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ZjzoRe
уволили прямо перед матчем с Боруссией где тренер мог исправить ситуацию лол
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Godare88
А самому то слабо в отставку подать?
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melmi
Ответ инок
При Хасане за 5 лет в Баварии уже 5 тренеров сменилось. Возможно, что он и виноват в этой чехарде.
Еще такой момент. Сейчас градус давления в клубе с приходом Тухеля будет поднят до предела. Цель приглашения ясна-выигрыш ЛЧ(Если уже каток в 8 побед от Нагельсманна не убедили мюнхенских боссов). Победы в ЧГ клуб и так поставил на конвейер, для нового тренера это не достижение. А вот ЛЧ..это Олимп. И вот серия с МС. 2 самых важных сейчас матча на кону..если будет поражение, то вся эта рокировка уже будет признана провалом.
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Vasiliy S
#Хасан_аут
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299mzz9fz5
Ответ Kemal Gul
А с чего вы вообще взяли, что Тухель лучше Нагельсманна?
Да потому что хуже некуда
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Олег М
Дружеские) Ага😁😁
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nick-basil
Нам не известны детали. Вполне допускаю, что тут к Тухелю давно присмотрелись.
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Ответ Макс Голубев
Он вообще нормальный? Я думал что Бартомеу это самый худший управленец клуба, но я уже думаю не ошибался ли я
Бартомеу слишком высокую планку поставил )
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nick-basil
Думаю с Тухелем даже раскачки не будет.
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nick-basil
Бавария не просто немецкая команда. Тухель передовой тренер, но не такой "авангардный" как Нагс. Должно быть круто и надежно. Форева
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инок
Ответ melmi
Хасан еще натворит дел в клубе Флик, Ковач, Нагельсманн Везде приложил руку к уходу
При Хасане за 5 лет в Баварии уже 5 тренеров сменилось.
Возможно, что он и виноват в этой чехарде.
+3
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Kemal Gul
Ответ Born is the King
В таком случае Реал перехватил бы Тухеля. Тут нужно было действовать быстро
А с чего вы вообще взяли, что Тухель лучше Нагельсманна?
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Алекс75
Тогда и назначать не стоило.
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Deutsche Fan
"Тщательный анализ спортивного развития" = Бла бла бла
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llolishe
Три поражения в сезоне только и Баварки выкидывает тренера, который ушатал ПСЖ за два матча

Пхахахахаха
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werley
Решение рисковое, из серии: "Или грудь в крестах, или голова в кустах". Тухель, конечно, крутой специалист, но если он не выиграет все что можно, то на Салихамиджича и других боссов Баварии обрушится сильнейшая критика.
+4
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mrkmbai
Дебилизм полный. Юлиан точно не заслуживает увольнения. Когда Хасан уйдёт из клуба будет самым большим праздником. Я даже не расстроюсь если в этом году сольем все трофеи
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инок
Жаль Нагельсмана, он точно не заслуживал такого расторжения контракта.
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Андрей Хенто
Ответ Born is the King
В таком случае Реал перехватил бы Тухеля. Тут нужно было действовать быстро
Сомневаюсь, что Тухель был бы первым в списке у Флорентино, абсолютно не для Мадрида тренер, точнее не под Флорентино.
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Aidos9419
Самого Хасана надо уволить, такого конфликтного спортдира ещё поискать
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Yu123
Ответ Born is the King
В таком случае Реал перехватил бы Тухеля. Тут нужно было действовать быстро
ну перехватил бы и перехватил, кто знает как сезон бы закончился
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SexyCow
Думал у Кана есть яйца титановые, оказалось просто находится как мебель в офисе.
+3
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Deni Magician
А я то грузанул,что Бавария лч выиграет 🤣🤣🤣
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Born is the King
Ответ udiekemen
Бред🗿хотя бы дали ему закончить этот сезон
В таком случае Реал перехватил бы Тухеля. Тут нужно было действовать быстро
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