«Бавария» увольняет Нагельсманна из-за результатов в Бундеслиге и недостаточного прогресса игроков. Тренеру будут платить, пока он не найдет новый клуб
Стали известны причины увольнения тренера Юлиана Нагельсманна из «Баварии».
Ранее стало известно, что 35-летний специалист покинет команду, его сменит Томас Тухель.
По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, «Бавария» решила расстаться с Нагельсманном из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге («Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание) и недостаточное развитие игроков под его руководством.
Кроме того, игроки и боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, в то время как команда продолжила работать. Это восприняли как неверный посыл команде.
Сегодня Юлиана и его штаб проинформируют об увольнении. «Бавария» продолжит платить тренеру, пока он не найдет новый клуб.
нагель идеально подошёл бы Тоттенхэме
"... игроки и боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, в то время как команда продолжила работать. Это восприняли как неверный посыл команде."
Другой менталитет.
Хороший чемпионат, конкурентный.
Томасу нужно уже летом определится нужно ли удерживать этих футболистов и какова схема.