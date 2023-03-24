«Бавария» увольняет Нагельсманна из-за результатов в Бундеслиге и недостаточного прогресса игроков. Тренеру будут платить, пока он не найдет новый клуб

Стали известны причины увольнения тренера из «Баварии».

Ранее стало известно, что 35-летний специалист покинет команду, его сменит Томас Тухель.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, «Бавария» решила расстаться с Нагельсманном из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге («Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание) и недостаточное развитие игроков под его руководством.

Кроме того, игроки и боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, в то время как команда продолжила работать. Это восприняли как неверный посыл команде.

Сегодня Юлиана и его штаб проинформируют об увольнении. « » продолжит платить тренеру, пока он не найдет новый клуб.