«Бавария» увольняет Нагельсманна из-за результатов в Бундеслиге и недостаточного прогресса игроков. Тренеру будут платить, пока он не найдет новый клуб

Теги Бавария бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Стали известны причины увольнения тренера Юлиана Нагельсманна из «Баварии».

Ранее стало известно, что 35-летний специалист покинет команду, его сменит Томас Тухель.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, «Бавария» решила расстаться с Нагельсманном из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге («Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание) и недостаточное развитие игроков под его руководством.

Кроме того, игроки и боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, в то время как команда продолжила работать. Это восприняли как неверный посыл команде.

Сегодня Юлиана и его штаб проинформируют об увольнении. «Бавария» продолжит платить тренеру, пока он не найдет новый клуб.

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58 комментариев

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дима назаров
Ответ Олег910
Тоттенхэм с Конте окончательно рассорились, и они начали вести переговоры с Тухелем. Если бы Бавария ждала до конца сезона, то скорей всего Тухеля упустили.
как раз увольнение Нагеля будет на руку Тоттенхэма
нагель идеально подошёл бы Тоттенхэме
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Jhon Jhon
Ответ Ебздрогыч
Теперь он может дальше кататься на лыжах, получая те же деньги, но без всяких нервов, и не работая. Кайф!
Так может написать только человек без амбиций.
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Александр Граф
Ответ error505
Принимать такое решение надо было бы по окончании ЛЧ и всего сезона. В самом конце, на итоговом отрезке менять тренера - не очень
как раз таки нет, лучше со второй половины прошлого, чтобы к лету были приняты решения по составу
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Karel
Ответ инок
Непонятное увольнение. Бавария делает ставку на молодого тренера, в расчёте на длительное сотрудничество, затевает некоторую перестройку, а потом увольняет тренера посреди его второго сезона, хотя у него 70% побед с командой и он вполне себе уверенно идёт по сезону.
Для тебя это мелочь, а -

"... игроки и боссы клуба удивились, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию, в то время как команда продолжила работать. Это восприняли как неверный посыл команде."

Другой менталитет.
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Геннадий Туник
Чем статуснее супер-клуб,тем больше его руководители бесятся с жиру.А то мы всё Федун,Зарема...
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Balt
Ответ error505
Принимать такое решение надо было бы по окончании ЛЧ и всего сезона. В самом конце, на итоговом отрезке менять тренера - не очень
Тухеля уже вот-вот Тоттенхэм хотел брать. Бавария на опережение действовала.
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Alex Serpen
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
С поиском нового клуба можно не торопиться...
Я бы в Реале после Анчелотти на него посмотрел.
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melmi
Ответ Ебздрогыч
Теперь он может дальше кататься на лыжах, получая те же деньги, но без всяких нервов, и не работая. Кайф!
А потом сказать, что на моем багаже выиграли Бундеслигу и ЛЧ
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вовочка6762
На месте Нагельсмана я бы уехал кататься на лыжах до пенсии !
+1
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Bigbadaboom
Ответ madrilenos
Бавария понимали что летом они его точно будут увольнять. Тухеля уже начали сватать в Мадрид, так как позиции Карло сильно пошатнулись в последний месяц, и Бавария просто решила сыграть на опережение. Плюс явно есть очень серьёзный внутренний конфликт между тренером и руководством Баварии.
Тоже подумал об этом. Анчи уже одной ногой в сборной Бразилии.
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tampa-bay
Ответ Jor Hakobyan
Точно. Я тоже так думаю. Нашли крота и это его девушка по моему. Может и я не прав.
Его девушка похожа на Мадинку
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Born is the King
Ответ Ебздрогыч
Теперь он может дальше кататься на лыжах, получая те же деньги, но без всяких нервов, и не работая. Кайф!
Не забывай про макияж и модные шмотки. Теперь Нагель не будет тратить время, чтобы сидеть на скамейке во время матчей и интервью , остальное он скорее всего и не делал учитывая как Бавария отдала 1 место Дортмунду
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кракадил
пожизненную пенсию получать от баварки будет, если никуда больше не устроится
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Сергей Анисимов
Ответ АРТУР АЛИЕВ
не зря писали, что Тухель уже несколько месяцев изучал немецкий
Интересно, хорошо его выучил учитывая национальность Томаса))
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Real_v_dushe
Я думаю, что это верное решение, объективно у Баварии видны были проблемы и чтобы не провалить сезон нужно было их быстро исправить. Я думаю в Баварии хорошо подумали над этим решением. Тухель может помочь пройти МС в ЛЧ и против Реала ему есть, что противопоставить. Бундес он хорошо знает.
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Alea Jacta-Est
ну что в Реал?
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Under
Ответ Лимит Лимитович
Если Анчелотти устанет, можно попробовать Нагельсмана в Реал. Я бы глянул на это
попробуйте
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London.is.blue
Бавария исключает даже борьбу за чемпионство к 25 туру.

Хороший чемпионат, конкурентный.
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Лимит Лимитович
Если Анчелотти устанет, можно попробовать Нагельсмана в Реал. Я бы глянул на это
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инок
Непонятное увольнение. Бавария делает ставку на молодого тренера, в расчёте на длительное сотрудничество, затевает некоторую перестройку, а потом увольняет тренера посреди его второго сезона, хотя у него 70% побед с командой и он вполне себе уверенно идёт по сезону.
+6
0
+6
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Born is the King
Нужно было действовать быстро , чтобы Реал не успел подписать контракт с Тухелем и менеджмент баварии провернул отличную сделку
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AdekvaT
Мостовой: "Ну вот, я же говорил. Подтверждение моих слов. Не пойму почему в Баварии так поздно очухались. У руля должен быть бывший проф. футболист."
+3
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Андрей
Ответ AmanEsen
Я так понимаю решение было в том, чтобы Тухель успел познакомиться с командой, чтобы потом предсезонку полностью посвятить только к подготовке
и ещё, там по футболистам стоит вопрос, типа Павар, Гнабри и.т.д
Томасу нужно уже летом определится нужно ли удерживать этих футболистов и какова схема.
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Олег910
Ответ error505
Принимать такое решение надо было бы по окончании ЛЧ и всего сезона. В самом конце, на итоговом отрезке менять тренера - не очень
Тоттенхэм с Конте окончательно рассорились, и они начали вести переговоры с Тухелем. Если бы Бавария ждала до конца сезона, то скорей всего Тухеля упустили.
+12
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ДедаДома.нет
Уволили клоуна.
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