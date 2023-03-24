«Мудрик – бриллиант, нужно ему доверять. Он будет на ведущих ролях в АПЛ». Тренер Украины Ротань о вингере «Челси»

Тренер Украины Руслан Ротань считает вингера «Челси» бриллиантом.

– Михаил Мудрик тяжело начал в «Челси». Вы его давно знаете. Как он справляется, он мотивирован?

– Михаил – это талант. Я считаю, что ему еще предстоит показать весь свой потенциал. Уверен, что через несколько месяцев Михаил будет на ведущих ролях в .

Это очень хороший футболист, он мотивирован и хочет сыграть на «Уэмбли». Мы должны ценить такие бриллианты, доверять им, они должны чувствовать себя важными игроками для национальной сборной и «Челси». Эта мотивация должна дать ему уверенность в выступлениях в « », – сказал Ротань.