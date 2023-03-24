«Мудрик – бриллиант, нужно ему доверять. Он будет на ведущих ролях в АПЛ». Тренер Украины Ротань о вингере «Челси»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Руслан Ротань премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Тренер Украины Руслан Ротань считает вингера «Челси» Михаила Мудрика бриллиантом.

– Михаил Мудрик тяжело начал в «Челси». Вы его давно знаете. Как он справляется, он мотивирован?

– Михаил – это талант. Я считаю, что ему еще предстоит показать весь свой потенциал. Уверен, что через несколько месяцев Михаил будет на ведущих ролях в АПЛ.

Это очень хороший футболист, он мотивирован и хочет сыграть на «Уэмбли». Мы должны ценить такие бриллианты, доверять им, они должны чувствовать себя важными игроками для национальной сборной и «Челси». Эта мотивация должна дать ему уверенность в выступлениях в «Челси», – сказал Ротань.

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54 комментария

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Федя Букин
Команда просто не та попалась 😹
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Макс Фет
Ответ nikolai 75
этот переход даже круче ,чем Абелардо в Омский газмяс
Абелардо это был либо распил, либо ошибка скаутского отдела
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eltempo87
Какой же все таки колхоз
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.ru
если Мудрик бриллиант... таки зачем надо было убирать человека который знал что с ними нужно делать, Романа Аркадьевича
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mediaboss22
лет 8 назад общался с его женой Ротаная, Марией, держала в Москве наркологическую клинику
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sla3138
Такое ощущение, что Спортсу за каждое его упоминание пересылают килограмм 10 сала.
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heracks
Ответ Алексей Никитин
А можно сделать так, что когда Мудрик получает мяч то защитники разбегались, а когда он бьет, чтобы ветер направлял мячи в девятку ?
Хоттабыча надо тогда для этого
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Yri Yrov
мудрик окажется где нибудь в аутсайдерском клубе уже через пару лет, великих сразу видно, вот как Хвича
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melmi
Поясните ему что через несколько месяцев сезон АПЛ закончится , а не Мудрик будет на ведущих ролях
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Петр Ковалев
Бриллиант украинского разлива, распиаренное чудо, быстро бегать и уметь играть в футбол это разное
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Алексей Ненахов
Кукушка хвалит петуха ,за то что хвалит он кукушку
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Виктор Емельянов
🌝🌝🌝🌝🌝
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Russ Ivan
На пьедестал перед стадионом его, чтобы любоваться и не разбить во время игр...
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Stewee
Ответ l1973
Хахахаха, в Борнмуте или Брайтоне точно.
В Брайтоне вряд ли))
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Геннадий Тёкин
Зинченко тоже был бриллиант? И где сейчас этот фианит?))
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Том Мунтян
Бриллиант - это Мбаппе, Модрич, ХавИньеста, Марсело и т.д, а Мудрик на данный момент не более, чем бегунок с потенциалом хорошего бегунка)
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Sla Slo
Он хочет играть на Уэмбли ...а на Стэмфорд бридж, получается, не хочет ?
+1
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Marcus-light
В Челси закуплено 16 таких бриллиантов, каждый из них потенциально может стать звездой АПЛ.
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Андрей Герасимов
несколько месяцев?а чё не недель?
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Евгений Громов 22
Тренер Украины? Всей ?
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Михаил Петраков
Кокорин 2
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Алексей Матыгин
а что об этом всём думает сам Мудрик?)
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nikolai 75
Ответ Алексей Матыгин
тут не все это могут вспомнить))))
согласен .но переход был бомбовый😁
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Al561
Мало ли было талантов, которые себя не реализовали по разным причинам
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Олег Ринкевич
Ответ Алексей Никитин
А можно сделать так, что когда Мудрик получает мяч то защитники разбегались, а когда он бьет, чтобы ветер направлял мячи в девятку ?
а лучше, когда он касался мяча, матч автоматически выигрывался)
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