«Мудрик – бриллиант, нужно ему доверять. Он будет на ведущих ролях в АПЛ». Тренер Украины Ротань о вингере «Челси»
Тренер Украины Руслан Ротань считает вингера «Челси» Михаила Мудрика бриллиантом.
– Михаил Мудрик тяжело начал в «Челси». Вы его давно знаете. Как он справляется, он мотивирован?
– Михаил – это талант. Я считаю, что ему еще предстоит показать весь свой потенциал. Уверен, что через несколько месяцев Михаил будет на ведущих ролях в АПЛ.
Это очень хороший футболист, он мотивирован и хочет сыграть на «Уэмбли». Мы должны ценить такие бриллианты, доверять им, они должны чувствовать себя важными игроками для национальной сборной и «Челси». Эта мотивация должна дать ему уверенность в выступлениях в «Челси», – сказал Ротань.
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