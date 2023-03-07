Тренер «Ингульца» о Мудрике: «100 млн давили на тренера. Мише нужно было давать 15-20 минут, как «МЮ» делал с Каземиро»
Сергей Ковалец считает, что Михаила Мудрика нужно постепенно адаптировать к АПЛ.
Украинский полузащитник перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе этого года. В составе «синих» в АПЛ Мудрик провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.
«Мне кажется, что «Челси» должен был дать Мудрику больше времени на адаптацию. Большое давление, к тому же, Миша не был готов в функциональном плане и в плане игрового тонуса. Эти 100 миллионов (сумма трансфера Мудрика в «Челси» – Sports.ru) давили на тренера, что его нужно выпускать.
Михаил – талантливый игрок, у него большое будущее. Нужно дать ему немного времени на адаптацию Хотя мы понимаем, что если игрок подписан, то он должен играть.
Он пропустил матч, команда выиграла, но так нужно было поступать сразу – давать ему 15-20 минут, полчаса. Взять, к примеру, Каземиро. Он перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» – где он и где Мудрик в плане опыта и трофеев? Каземиро давали по 15-20 минут, по одному тайму для адаптации в АПЛ», – сказал главный тренер «Ингульца» в программе «Футбольный формат».
Арсенал за ним следил,Артета его лично хотел.
Значит было понимание,как именно использовать его сильные стороны.
А Челси такие - Нам нужно усиление,вон Арсенал хочет таланта купить,давайте уведём у них.
Нужен он тренеру?
Как его использовать?
Пофиг,главное у Арсенала забрать,переплатив.
У Челси на его позиции Стерлинг с бешеной личкой,летом придёт Нкунку,а они ещё Мудрика взяли.
Гениально!
Ладно если драться не будут,из-за конкуренции.
Надеюсь парень заиграет,жаль будет если ценник и обстоятельства не дадут ему раскрыться.