Тренер «Ингульца» о Мудрике: «100 млн давили на тренера. Мише нужно было давать 15-20 минут, как «МЮ» делал с Каземиро»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Сборная Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Ковалец Каземиро Ингулец Михаил Мудрик деньги Футбол

Сергей Ковалец считает, что Михаила Мудрика нужно постепенно адаптировать к АПЛ.

Украинский полузащитник перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе этого года. В составе «синих» в АПЛ Мудрик провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Мне кажется, что «Челси» должен был дать Мудрику больше времени на адаптацию. Большое давление, к тому же, Миша не был готов в функциональном плане и в плане игрового тонуса. Эти 100 миллионов (сумма трансфера Мудрика в «Челси» – Sports.ru) давили на тренера, что его нужно выпускать.

Михаил – талантливый игрок, у него большое будущее. Нужно дать ему немного времени на адаптацию Хотя мы понимаем, что если игрок подписан, то он должен играть.

Он пропустил матч, команда выиграла, но так нужно было поступать сразу – давать ему 15-20 минут, полчаса. Взять, к примеру, Каземиро. Он перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» – где он и где Мудрик в плане опыта и трофеев? Каземиро давали по 15-20 минут, по одному тайму для адаптации в АПЛ», – сказал главный тренер «Ингульца» в программе «Футбольный формат».

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10 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Он рил сравнил Мудрика с Каземиро? Один днище из несуществующего чемпионата на данный момент, а другой лучший опорник в футболе
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BURNA21
я считаю , что Челси мог бы никого и не брать на его позицию, да понятно что много людей на травме/вернувшихся с лазарета возьму в пример Стерлинга. возможно многие посчитают что он сдулся но я в это не верю, я уверен что он вернется и Миша уедет в аренду, или будет довольствоваться местом запасного
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mediaboss22
ну как челси может себе позволить проигнорировать мнение тренера ингульца ?
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Алексей Ненахов
Ответ Акира_1
Никогда не пойму, зачем было покупать Мудрика за 100, если Поттеру он не нужен. Ну кроме повестки.
Там бабло за Мудрика в ВСУ толкнули , у парня красная цена 15 Лямов была
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Доминатор3000
Ни себе,ни Арсеналу.
Арсенал за ним следил,Артета его лично хотел.
Значит было понимание,как именно использовать его сильные стороны.
А Челси такие - Нам нужно усиление,вон Арсенал хочет таланта купить,давайте уведём у них.
Нужен он тренеру?
Как его использовать?
Пофиг,главное у Арсенала забрать,переплатив.
У Челси на его позиции Стерлинг с бешеной личкой,летом придёт Нкунку,а они ещё Мудрика взяли.
Гениально!
Ладно если драться не будут,из-за конкуренции.
Надеюсь парень заиграет,жаль будет если ценник и обстоятельства не дадут ему раскрыться.
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avAngard
Уверен ,что при продаже, тренер говорил ровным счётом всё наоборот!! "Машина, зверь, ммм пэрсик а не игрок! "
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Эмгыр вар Эмрейс
Ответ Акира_1
Никогда не пойму, зачем было покупать Мудрика за 100, если Поттеру он не нужен. Ну кроме повестки.
отмыть бабки Абрамовича?
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mansur_axe
Никогда не понимал зачем давать по 100 мультов если за 50 есть лучше и не понимаю сравнения с Каземиро, один из лучших опорников в лице Каземиро и ноунейм в лице Мудрика.
+13
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+9
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QWertY
Мудрик плох в атаке, нужно попробовать его в терробороне
+34
-8
+26
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Акира_1
Никогда не пойму, зачем было покупать Мудрика за 100, если Поттеру он не нужен. Ну кроме повестки.
+14
-6
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