снова остался в запасе «Челси».

«Челси» объявил стартовый состав на матч 28-го тура против « »: , , Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Кристиан Пулишич, Кай Хавертц, Жоау Феликс.

Таким образом, украинский вингер не попадает в стартовой состав «синих» в 5 из 6 последних матчей.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 7 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

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