Мудрик попал в запас «Челси» в 5 из 6 последних игр. У него 1 ассист в 7 матчах за клуб

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Матео Ковачич Кепа Аррисабалага Калиду Кулибали Бен Чилуэлл Кристиан Пулишич Кай Хавертц Жоау Феликс Бенуа Бадьяшиль Рис Джеймс Михаил Мудрик Энцо Фернандес Уэсли Фофана Футбол

Михаил Мудрик снова остался в запасе «Челси».

«Челси» объявил стартовый состав на матч 28-го тура АПЛ против «Эвертона»: Кепа Аррисабалага, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Кристиан Пулишич, Кай Хавертц, Жоау Феликс.

Таким образом, украинский вингер не попадает в стартовой состав «синих» в 5 из 6 последних матчей.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 7 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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24 комментария

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Jaxongir Shodiev
Ваяяя, а почему не указано, аак он провел 35 минут против Ливерпуля
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Игорь Замаруев
Ответ AllHailTheMole
Зрада или перемога?
В чём смысл злорадствовать? Сколько россиян играет в АПЛ? А сколько россиян играет в 1/4 финала ЛЧ?
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v.belorussky
Ответ Зизуха
Спортс как-то неровно дышит к Мудрику
Так потому что генерят траффик за счет русско-украинских сpачей
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Rio de Janeiro
Как сказала бы Зелёная плесень,–"мудрик бездарен, потому что украинец"
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Sergey Smolensky
Ответ Зизуха
Спортс как-то неровно дышит к Мудрику
Это Шаман
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soldat2212
Ну, бегает быстро
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nick-basil
Не думаю, что тут бы и Хвича зафеерил. ... В этом Челси собрали три сборных мира. Две на лавке и лазарете, одна на поле
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xuga9utds2
Я как бы против войны и всего что происходит
Но читать постоянно про чисто полит трансфер тоже надоело
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-= Masteryuga =-
Что они носятся с этим Дуриком, это профанация, а не игрок...
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6tspey7tb5
Ну что можно хату на Челси ставить?
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Тотто
Игрок из Шахтера не может стоить таких денег; Ну, если рассуждать адекватно. То что он может делать у себя в чемпе, не значет вообще ничего на топ-уровне
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MstAndreev
А в чем претензия? Дайте еще 100 лямов - и будет второй ассист)
+1
-1
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AllHailTheMole
Зрада или перемога?
+7
-2
+5
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casatt
Вот что происходит когда игрока покупают из-за национальности
+9
-8
+1
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QWertY
Выйдет во втором тайме и одной обводкой закроет рты хейтерам☝🏻
0
-7
-7
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Alex1104
Освоился, получается.
+1
-1
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zar_1927
редактор провокатор, дешевая уловка)
+3
-3
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Акира_1
Ответ Зизуха
Спортс как-то неровно дышит к Мудрику
Новости про Мудрика за 70 лямов всегда связаны с хайпом, так что неудивительно. )
+4
-3
+1
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jexOn
У Челси самая дорогая скамейка в истории.
+2
-2
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Акира_1
Больше радует возвращение Канте. 😀
+1
-1
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Зизуха
Спортс как-то неровно дышит к Мудрику
+34
-5
+29
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Фут.Боль
Берегут свой бриллиант для Реала.
+41
-1
+40
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udiekemen
На замену выйдет🗿что тут такого
+12
-4
+8
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Жесткий Костас
Успеется
+1
-5
-4
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