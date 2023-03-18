Мудрик попал в запас «Челси» в 5 из 6 последних игр. У него 1 ассист в 7 матчах за клуб
Михаил Мудрик снова остался в запасе «Челси».
«Челси» объявил стартовый состав на матч 28-го тура АПЛ против «Эвертона»: Кепа Аррисабалага, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Кристиан Пулишич, Кай Хавертц, Жоау Феликс.
Таким образом, украинский вингер не попадает в стартовой состав «синих» в 5 из 6 последних матчей.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 7 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.
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