Директор «Шахтера» о Мудрике: «Продали его на финансовом пике. В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках. Клуб станет вторым «Ман Сити»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Палкин Михаил Мудрик Футбол

В «Шахтере» назвали Михаила Мудрика бриллиантом, которому нужно время.

Зимой вингер перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 млн евро. Он отдал 1 голевой пас в 7 матчах за лондонский клуб.

– Мудрика продали на пике?

– Я бы не сказал, что продали на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. В «Челси» прекрасно понимают его потенциал.

– Не скажешь так после его старта в «Челси», когда уже даже шутят, что «Шахтер» нормально так нагрел лондонский клуб.

– Это английская Премьер-лига. Сразу туда ворваться и показать свой уровень очень сложно. Вокруг него такие же, как он, звезды, но с намного большим опытом.

Но в клубе знают цену ему. Мы на связи со спортивным директором «Челси», время от времени я переписываюсь с собственниками клуба. Они все прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках.

Просто с ним нужно работать, он сам по себе не может существовать. На него должны играть. Пока, наверно, сложновато заставить тех аксакалов играть на Мудрика. Но когда они его почувствуют, увидят его возможности, все поменяется.

Да, он попал в сложное время [в «Челси»], в переходной период. Строится новая команда, новые собственники, все новое. Не все получается. Поэтому может казаться, что не туда перешел.

Ничего подобного. Надо просто смотреть вперед. Я вас уверяю – это будет второй «Манчестер Сити» в будущем. В «Челси» еще многое измениться. Нужно время, – сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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42 комментария

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Verhovn
Ответ brace
Что-то директор Шахтёра после банкета что ли, сегодня? Как вяжется игрок, который последнее время проводит на скамейке, с Манчестер сити и бриллиантом )) Если только Манчестер-сити рухнет вниз таблицы... Ну тогда ещё ладно)
Я просто диву даюсь: ну зачем мне этот недофутболист ща 100 лямов? Спортс, пожалуйста, ну не надо так часто про Мудрика.
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Yeskela
Ответ Alex Green
Ты ,наверное,забыл , где был Сити лет 15 назад)
А где был Челси лет 20 назад?
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brace
Что-то директор Шахтёра после банкета что ли, сегодня?
Как вяжется игрок, который последнее время проводит на скамейке, с Манчестер сити и бриллиантом ))
Если только Манчестер-сити рухнет вниз таблицы...
Ну тогда ещё ладно)
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Verhovn
Зачем тут Мудрик, спортс? Кто он такой, и как он повлиял на спорт в России?
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Alex Green
Ответ Velirpa
Челси до Ман Сити как до Марса, наверное.
Ты ,наверное,забыл , где был Сити лет 15 назад)
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Новый Орлеан
Ответ LifeStream
Мне кажется, что на спортсе стали не любить Мудрика, потому что тут слишком много новостей про него. Уже даже неважно сколько за него заплатили, сколько «тысяч» минут он сидит на лавке, даже если что то хорошее сделал - но 2-3 новости в день на спортсе опубликуют
Мудрика не любят за то, что он - неумный. Впрочем там большинство - сиканы.
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Verhovn
Мне одному не понятно, зачем тут этого Мудрика пиарят? Зачем?
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Новый Орлеан
Ответ АГОШКИН Алексей
Хорошо конечно развели аристократов,70 лямов за деревяку с одним голевым пасом за 7 игр!!!
Почему аристократов? Пенсионеры они.
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charly_54
Ответ Ранальду с пивком
За 100млн € игрок должен выходить без всяких адаптаций и делать результат здесь и сейчас раз он столько стоит …
Как погба, азар, кака
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1garyuha
"Вторым мансити"? Челси был главным мешком Англии еще когда Сити в шипе болтался.
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Илья Владимирович
Помню еще одно бриллианта, русского Месси. Жаль, его не успели никуда продать, на пике)
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Sergio666
За пас голевой доплатить случаем не ДОЛЖНЫ?))
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Roma Tarasych
Ответ Колбаскер тут
Что ты хочешь от людей, которые президента выбирают из образа в сериале?
зато хоть выбирают ;)
+3
-8
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АГОШКИН Алексей
Хорошо конечно развели аристократов,70 лямов за деревяку с одним голевым пасом за 7 игр!!!
+2
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Гарун Алиев
Ответ Total_90
Такое чувство порой, что украинцы живут в какой-то параллельной Вселенной=)
Лишь порой?
+2
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Total_90
Ответ Колбаскер тут
Что ты хочешь от людей, которые президента выбирают из образа в сериале?
хах, это пять=)
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-3
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Geo07
На рынках города украинцы всегда были супер, на твёрдом втором месте.. ну с азерами соревноваться это утопия, конечно.. 🤣🤪
+2
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Колбаскер тут
Ответ Total_90
Такое чувство порой, что украинцы живут в какой-то параллельной Вселенной=)
Что ты хочешь от людей, которые президента выбирают из образа в сериале?
+8
-4
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Аркадий Аркадич
Челси, возможно, станет и вторым МС или первым не МС, но Мудрик к тому моменту однозначно будет играть где то в польском втордиве. Примерно того уровня игрок.
+1
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Ранальду с пивком
За 100млн € игрок должен выходить без всяких адаптаций и делать результат здесь и сейчас раз он столько стоит …
+4
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Олег Ермолаев
БУЛЫЖНИК он с дорожной обочины,которому цена 20 копеек
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Судоплатов
Директор Шахтёра, как продавец поддельных фирменных вещей. До конца будет уверять всех, что впихнул тот самый качественный товар, за который отвалили кучу денег.
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Тюменский медвежонок
я так полагаю Срна и директор Шахтера таким образом по полной стебут Челси этими интервью
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Трент Резнор
Фанаты «Челси» рады наверное что станут вторым «Манчестер Сити» в будущем
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baalexxx
Ответ dudufufu
Это когда живешь в Подмосковье, а всем говоришь что в Московии
Ооо, вот и комментарий из параллельной Вселенной ))
+25
-1
+24
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