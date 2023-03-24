Мор об игре с Ираном: «Как и в прошлогодних бездарных матчах, не было жажды победить. Карпин просто мучается с этой сборной – и мучает футболистов, болельщиков. Зачем это нужно?»

недоволен работой в сборной России.

Вчера Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Вряд ли можно найти кого-то, кто больше меня поддерживал Карпина и болел за него и за его тренерский штаб абсолютно искренне, и всегда защищал. Но сейчас этого просто делать нельзя. И после того, как играет наша сборная, и после тех интервью, которые дает Карпин.

В частности, в одном из последних меня покоробило то, что сейчас, когда мы отстранены от всего и у нас есть возможность практически официально поиграть в турнире в Центральной Азии, Карпин рассуждает о том, что, может быть, этого делать не стоит...

И приводит доводы, что футболисты останутся без отпуска, не успеют подготовиться к чемпионату России, вернутся в клубы в каком-то не таком состоянии. Да и в принципе у него всегда через слово сквозит: «Ах, в каком состоянии я верну футболистов в клубы».

Но тренер сборной об этом не должен думать, он должен быть эгоистом, отстаивать интересы национальной команды. А на данный момент у нас этих интересов нет. И сборная превратилась в какую-то нагрузку – и это передается всем, в том числе, футболистам.

И прошлогодние бездарные матчи, и вчерашняя игра с Ираном – в них не было жажды победить. Но мы Россия, мы хотя бы пытаться победить должны. А мы не пытались.

Карпин просто мучается с этой сборной – и мучает футболистов, болельщиков, всех. И у меня вопрос – а зачем это нужно? Сейчас для нас сборная – отдушина, и игроки в нее должны вызываться лучшие, – сказал бывший игрок «Спартака».

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче