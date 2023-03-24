Мор об игре с Ираном: «Как и в прошлогодних бездарных матчах, не было жажды победить. Карпин просто мучается с этой сборной – и мучает футболистов, болельщиков. Зачем это нужно?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Эдуард Мор товарищеские матчи (сборные) Футбол

Эдуард Мор недоволен работой Валерия Карпина в сборной России.

Вчера Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Вряд ли можно найти кого-то, кто больше меня поддерживал Карпина и болел за него и за его тренерский штаб абсолютно искренне, и всегда защищал. Но сейчас этого просто делать нельзя. И после того, как играет наша сборная, и после тех интервью, которые дает Карпин. 

В частности, в одном из последних меня покоробило то, что сейчас, когда мы отстранены от всего и у нас есть возможность практически официально поиграть в турнире в Центральной Азии, Карпин рассуждает о том, что, может быть, этого делать не стоит...

И приводит доводы, что футболисты останутся без отпуска, не успеют подготовиться к чемпионату России, вернутся в клубы в каком-то не таком состоянии. Да и в принципе у него всегда через слово сквозит: «Ах, в каком состоянии я верну футболистов в клубы».

Но тренер сборной об этом не должен думать, он должен быть эгоистом, отстаивать интересы национальной команды. А на данный момент у нас этих интересов нет. И сборная превратилась в какую-то нагрузку – и это передается всем, в том числе, футболистам.

И прошлогодние бездарные матчи, и вчерашняя игра с Ираном – в них не было жажды победить. Но мы Россия, мы хотя бы пытаться победить должны. А мы не пытались.

Карпин просто мучается с этой сборной – и мучает футболистов, болельщиков, всех. И у меня вопрос – а зачем это нужно? Сейчас для нас сборная – отдушина, и игроки в нее должны вызываться лучшие, – сказал бывший игрок «Спартака».

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

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23 комментария

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Balt39
Ответ Матвей Суицидин
Такие же ощущения после Ирана и этих интервью. Карпин везде дает понять, что он как бы снисходит до работы в сборной. То же мне великий тренер.
А вы бы пошли и написали заявление, будучи в тепличных условиях, без соревнований и с окладом в лям евро?
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окечуква
Беда Карпина в том, что он не популист, не тупица и не лизоблюд.
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притвиц
Пока главный тренер будет при каждом случае говорить, что не держится за работу в сборной, с чего бы вдруг стала появляться игра, игроки чувствуют настроение тренера и играют спустя рукава., как можно тянуть время в товарищеском матче играя в ничью.
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Valentin Kompaneytsev
Игра сборной вызвала негодование большинства пишущих.
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Ярик01
Ответ adamxx
зачем РФС организует эти матчи - вот в чем главный вопрос
Чтобы было основания получения денежных средств от "спонсоров"
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Mega• Battman
неважно с кем играешь, не важно где играешь, нужно всегда побеждать. если даже на таких товорняках нет мотивации у российских игроках то это не вино иранцев, узбеков киргизов которые ради своей сборной ради своих болельщиков пытались победить. 22 удара у иранцев и 5 у России что такое?? это как вчера порту играл с литьем только там есть победа.
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Дмитрий Пузырёв
По большому счету, никому эта нагрузка не нужна. Смысла в существовании сборной России на данном этапе и с таким прохладным отношением игроков и тренеров я не вижу... Видимо, Карпину нужно «хлопнуть дверью», уйти самому, раз нет результатов.
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Ислам Базгиев
А какой настрой должен быть у команды которая ещё лет 10 будет товарняк с Угандой играть
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Andrew Chepaylo
Ответ Матвей Суицидин
Такие же ощущения после Ирана и этих интервью. Карпин везде дает понять, что он как бы снисходит до работы в сборной. То же мне великий тренер.
Так игрокам она тоже не нужна, не?
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evil
считаю, сборную надо распустить, а зенит расформировать
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Назар Игорь
Дружно пожалеем несчастного Валеру, его мучения невыносимы. Слепил свою спартаковско-ростовскую сборную, и страдает.
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besaxara
Вот вы говорите Карпина уволить. А Писареву тогда куды? При Валере хоть человек пристроен.
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Алексей Ненахов
Ответ Матвей Суицидин
Такие же ощущения после Ирана и этих интервью. Карпин везде дает понять, что он как бы снисходит до работы в сборной. То же мне великий тренер.
А кто вообще эту сборную станет тренировать ? Как мотивировать футболистов выкладываться в товарнмках?
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adamxx
зачем РФС организует эти матчи - вот в чем главный вопрос
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Кирилл.С-Пб
Ответ Геннадий Тимченко
Так ты напиши заявление, чтобы тебя назначили - Валеру сразу и уволят... Зачем ему-то ходить❓🤔
Я так и делал, если не ладилось. Сидеть до последнего и мучить всех, это как-то...
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Nekrasof
К этим слова добавить либо убавить абсолютно нечего
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Andrew Petrov
Скорее всего Карпин на чемоданах и после окончания сезона рванет в Европу тренировать грандов сегунды или что то в этом роде
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nugoboss
вот-вот, и я так думаю. только деньги на ветер и по разным карманам.
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Геннадий Тимченко
Ответ Кирилл.С-Пб
Не, его держат. Пошёл, написал заявление и не мучайся. Или не так?
Так ты напиши заявление, чтобы тебя назначили - Валеру сразу и уволят... Зачем ему-то ходить❓🤔
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Матвей Суицидин
Такие же ощущения после Ирана и этих интервью. Карпин везде дает понять, что он как бы снисходит до работы в сборной. То же мне великий тренер.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы Карпин, в отличии от Уссатого, за эту должность не держится
Не, его держат. Пошёл, написал заявление и не мучайся. Или не так?
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Геннадий Тимченко
Ответ Кирилл.С-Пб
Да отпустите его в Эстонию, наконец! Устал очкарик
ну как бы Карпин, в отличии от Уссатого, за эту должность не держится
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Кирилл.С-Пб
Да отпустите его в Эстонию, наконец! Устал очкарик
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