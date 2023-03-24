Депутат Терюшков о матче с Ираном: «Как в анекдоте про эстонских парашютистов. В том же темпе работает тренер сборной России с эстонским гражданством. Победы будут, но пока висим»

Роман Терюшков прокомментировал ничью в матче России и (1:1).

«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим», – сказал депутат Госдумы РФ.

Отметим, что Терюшков не в первый раз нелестно отзывается о . В августе 2022 года депутат расценил возможный переход Арсена Захаряна в «Челси» как предательство, на что Карпин ответил: «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями давно все понятно. У любого адекватного человека его слова про Захаряна вызовут недоумение». Терюшков отреагировал на это так: «За будущее России страшно, если у тренера сборной такая своеобразная позиция».

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К сожалению, сборная России – это фантом