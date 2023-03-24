Депутат Терюшков о матче с Ираном: «Как в анекдоте про эстонских парашютистов. В том же темпе работает тренер сборной России с эстонским гражданством. Победы будут, но пока висим»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Государственная дума товарищеские матчи (сборные) Политика Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

Роман Терюшков прокомментировал ничью в матче России и Ирана (1:1).

«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим», – сказал депутат Госдумы РФ.

Отметим, что Терюшков не в первый раз нелестно отзывается о Валерии Карпине. В августе 2022 года депутат расценил возможный переход Арсена Захаряна в «Челси» как предательство, на что Карпин ответил: «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями давно все понятно. У любого адекватного человека его слова про Захаряна вызовут недоумение». Терюшков отреагировал на это так: «За будущее России страшно, если у тренера сборной такая своеобразная позиция».

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

К сожалению, сборная России – это фантом

 

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22 комментария

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Mihel
Понятно - это натовский шпион российский футбол развалил😏
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Sinister Kid
Чиновники, как обычно, дрочат на победы.
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Atsuktuvas
Сейчас актуальнее про "музыкантов", которые третий месяц висят над мало кому известном городком.
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Старый дед-пердун
После прочтения только одно чувство: WTF?!
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Старый дед-пердун
Господи… ну почему его держат до сих пор в статусе депутата, отберите у него и направьте силой его в больницу… просто это трындец какой-то… ей богу, сбитый лётчик
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LAOWAI
Ответ Ебздрогыч
Я бы с удовольствием посмотрел, как Терюшков Карпину это в лицо скажет, а Валера ему в бубен даст
а Валера ему в бубен даст )))) не льстите эстонскому казаку
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avcgloronalduMU
Карпин ещё ведёт себя так, как будто он ок, а сборная нет, хотя Валера уг полный
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Я бы с удовольствием посмотрел, как Терюшков Карпину это в лицо скажет, а Валера ему в бубен даст
УК РФ Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти.
За "в бубен" до 10 лет.
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.ru
в принципе, правильная аналогия... особенно если учитывать его клубный запасной парашют
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Silent2006
Господин Терюшков, а у вас как дела? Уже сделали "Химки" чемпионами России? Или пока только превратили фан айди в лучший сервис мира?
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Ермек Жолдаспаев
КНР на ничью не согласиться
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Брулин
Пора уже сыграть и с КНР.
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Алексей Ненахов
Как дела в Химках ,товарищ Терюшков ?
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sergen
Пока еще не висите)
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ARIGAMI ARIGAMI
Пока в парламенте будут Терюшковы, успехов не будет
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Nogi dryably
тонко
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Hunteralex
Пусть теперь раскритикует коллег-депутатов с 2+ гражданствами
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Ебздрогыч
— Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)
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Sergey Kuznetsov
очень смешной анекдот, спасибо депутат
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Ебздрогыч
Я бы с удовольствием посмотрел, как Терюшков Карпину это в лицо скажет, а Валера ему в бубен даст
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Quiet Dad
Наехал на Валеру.
Будет батл? Не думаю!
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Алексей Степанов
Твои Химки не лучше играют. Лучше бы за ними следил внимательнее,и не отвлекался
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