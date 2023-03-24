Депутат Терюшков о матче с Ираном: «Как в анекдоте про эстонских парашютистов. В том же темпе работает тренер сборной России с эстонским гражданством. Победы будут, но пока висим»
Роман Терюшков прокомментировал ничью в матче России и Ирана (1:1).
«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим», – сказал депутат Госдумы РФ.
Отметим, что Терюшков не в первый раз нелестно отзывается о Валерии Карпине. В августе 2022 года депутат расценил возможный переход Арсена Захаряна в «Челси» как предательство, на что Карпин ответил: «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями давно все понятно. У любого адекватного человека его слова про Захаряна вызовут недоумение». Терюшков отреагировал на это так: «За будущее России страшно, если у тренера сборной такая своеобразная позиция».
«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче
К сожалению, сборная России – это фантом
За "в бубен" до 10 лет.
Будет батл? Не думаю!