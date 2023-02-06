Дмитрий Селюк: «Напрасно Слуцкий тронул Мостового. У Александра есть имя в Европе, он лучше разбирается в футболе»

Теги ЦСКА Рубин Андрей Аршавин Валерий Газзаев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Илья Цымбаларь Валерий Лобановский Дмитрий Селюк Советский спорт Футбол

Дмитрий Селюк прокомментировал перепалку Леонида Слуцкого и Александра Мостового.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Халла», «Витесса» и «Рубина» высказался о Мостовом так: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» ответил Слуцкому: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище».

«Мостовой был очень талантливым игроком, я его поставил бы в один ряд с Аршавиным, по таланту среди всех российских футболистов в истории российского футбола. И, конечно, был еще такой уникум, как Илюша Цымбаларь.

Возвращаясь к Мостовому, это был умный игрок, он вел и организовывал игру команд, за которые выступал. Уверен, что из Мостового получился бы прекрасный тренер. Ему надо только найти хороших помощников.

И я не понимаю, почему в России Александру не поступает предложений от клубов. Искренне не понимаю, Мостовой будет получше многих наших тренеров.

Что касается Слуцкого, он пришел в ЦСКА после Газзаева, не стал там ничего менять. На этом багаже выигрывал. 

Потом был неудачный опыт в Англии и Голландии. Затем с «Рубином» вылетел в первую лигу. А потом и в первой лиге забуксовал. Дальше все знают, что со Слуцким произошло.

Слуцкий любил качаться на скамейке, у Лобановского, видимо, подсмотрел, скопировал. Еще во времена ЦСКА запустил через журналистов миф о себе, как о «русском Моуринью».

Что касается этой перепалки, напрасно Слуцкий тронул Мостового. У Александра есть имя в футболе, в отличие от Слуцкого. Причем имя в Европе. И в футболе Мостовой разбирается лучше Слуцкого», – сказал футбольный агент.

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25 комментариев

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Spartakus1984
Как все превернули.А не Мостовой ли скулит и воет и все время, всех первый трогает?Гнал на Слуцкого а тот ему ответил и Саша снов заскулил.Вот это наглость.
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Беременный малыш
Ответ а ты смешной
Вот и агента мостовому нашли
Этот клиент покруче Джафара будет!
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Николай Корягин
Да и в тренерстве Царь разбирается лучше. Вон как в медиалиге феерил.
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Valentin Kompaneytsev
Селюка никак миролюбивым не назовёшь.
0
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a2wai
Один фрик лизнул другому.
+2
0
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Pok_Toholo
Ответ vaslover
Селюк прав в том что Слуцкий вошёл в образ этого гибрида великого дон командующего и одновременно хозяина советского футбола Валерия Васильевича Лобановского и ни много ни мало праймового Моуриньо. Но как мы знаем копии всегда намного хуже оригинала. На длинной дистанции с Слуцким именно это и произошло. Про таких говорят на английском языке overrated head coach.
Чушь
0
-1
-1
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<~Inter~>
Разве что в медийном футболе лучше разбирается. Любой ребенок из ДЮСШ в современном футболе разбирается лучше Мостового
+2
-2
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vaslover
Ответ Добрый Ретроград
overrated head coach - это што-то матом?
Нееее, это просто навсего переоцененный тренер.
+2
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Adams
Ответ stason79
надо признать, что слу попал в Европу благодаря своей дружбе с Романом Абр по еврейской линии. как человек он приятный, в отличии от моста. но как тренер.......
Да и как человек есть в нем сомнения)
+3
-3
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Геннадий Тёкин
Напомнимте, а что Мостовой выиграл в качестве тренера? А языком молоть, не мешки ворочать.
+1
-2
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Добрый Ретроград
Ответ vaslover
Селюк прав в том что Слуцкий вошёл в образ этого гибрида великого дон командующего и одновременно хозяина советского футбола Валерия Васильевича Лобановского и ни много ни мало праймового Моуриньо. Но как мы знаем копии всегда намного хуже оригинала. На длинной дистанции с Слуцким именно это и произошло. Про таких говорят на английском языке overrated head coach.
overrated head coach - это што-то матом?
0
0
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Милчик
Как игрок может лучше разбираться лучше успешного тренера? И имя у мостового было когда то, сейчас мало кто его вспомнит не из числа фанатов Сельты
+1
-2
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bomzerub
Кто это знает немытую голову в Европе? Они умерли уже.
0
-2
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vaslover
Селюк прав в том что Слуцкий вошёл в образ этого гибрида великого дон командующего и одновременно хозяина советского футбола Валерия Васильевича Лобановского и ни много ни мало праймового Моуриньо. Но как мы знаем копии всегда намного хуже оригинала. На длинной дистанции с Слуцким именно это и произошло. Про таких говорят на английском языке overrated head coach.
+4
-3
+1
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stason79
надо признать, что слу попал в Европу благодаря своей дружбе с Романом Абр по еврейской линии. как человек он приятный, в отличии от моста. но как тренер.......
+3
-5
-2
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DaRt FeLiX
Восемь лет на багаже ехал, ага😄
+8
-2
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maximilian_15
Прошло 20 лет от игры Мостового в Европе. В нафталине он должен лучше разбираться.
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-3
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алекс голудин
Идиот защищает тролля. Мерзко и никакого отношения к спорту не имеет.
+1
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NaGLiY
Получился бы. Но не царское это дело - тренировать.
+12
-1
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Великий Алонсо
Жалко Леонида Викторыча стало....
0
-3
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igls54
Мостовой - умный игрок, но глупый человек. Такое случается и довольно часто
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Darkhan Darkhan
Димон решил с козырей зайти и усадить Царя за парту чтобы интересы его представлять
0
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Борис Гигачад
соглашусь с селюком. он прав. но в обосновании своей позиции ошибся: не стоило трогать мостового, потому что если пройти мимо и не трогать, то не станет вонять...
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Spaten
Галантерейщик и Царь это сила!
+1
-2
-1
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а ты смешной
Вот и агента мостовому нашли
+10
-3
+7
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