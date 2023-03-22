Альба о том, как потратил первый миллион евро: «Купил отцу Mercedes – он попал в аварию, его машина разбилась. Это был сюрприз, он не поверил, расплакался»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Жорди Альба деньги Футбол

Жорди Альба рассказал, что потратил первый миллион евро на покупку машины для отца. 

«Я заработал свой первый миллион евро в «Валенсии». Я не придал этому никакого значения, честно говоря. Да, я ценю деньги, я придаю им значение, но это не самая важная вещь в моей жизни.

На свой первый миллион евро я купил своему отцу машину. Каждые четыре дня он ездил в Валенсию. Он ездил на машине в Валенсию повидаться со мной, пока однажды не попал в аварию с грузовиком. Груз выпал и разбил его машину.

Я купил машину (Mercedes) в качестве сюрприза, потому что в противном случае он бы не согласился. Он не поверил в это, он расплакался, но скорее потому, что о нем подумали, а не из-за самой машины», – сказал защитник «Барселоны» в эфире передачи Viajando con Chester. 

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22 комментария

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Nasyranaldu krish
Ответ Serdida Orayew
Ёлки палки, купил машину и сделал сюрприз отцу, и он однажду разбил машину.
Респект Альбе! Все таки родители самое святое на свете, к сожалению при жизни мы особо внимание необращаем только когда покидают нас в иной мир мы о них вспоминаем . Цените близких пока они еще с нами!
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Xm.md
Ответ Serdida Orayew
Ёлки палки, купил машину и сделал сюрприз отцу, и он однажду разбил машину.
Так сюрприз был после того как он ее разбил
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Xm.md
Ответ Чистый лист
Надо просто читать дальше заголовка.
Так в том то и дело, что прочитал полностью.
Третий абзац - купил отцу машину, он ее разбил.
Четвертый абзац - он купил еще одну машину в сюрприз или что?
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Serdida Orayew
Ответ Xm.md
Он попал в аварию Это был сюрприз —- Кто расшифрует ребус? Вроде в аварию он попал в дороге, но как это может быть сюрпризом?
Ёлки палки, купил машину и сделал сюрприз отцу, и он однажду разбил машину.
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Чистый лист
Ответ Xm.md
Он попал в аварию Это был сюрприз —- Кто расшифрует ребус? Вроде в аварию он попал в дороге, но как это может быть сюрпризом?
Надо просто читать дальше заголовка.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Xm.md
Он попал в аварию Это был сюрприз —- Кто расшифрует ребус? Вроде в аварию он попал в дороге, но как это может быть сюрпризом?
Отец попал в аварию на старой машине, а Альба ему купил новый мерседес,покупка машины и стала сюрпризом
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perdetnevredno
Ответ Омар Омаров
Разговора про Мерс за лям не было. Альба получил лям и купил Мерс. Сколько стоит не указано
Да сколько их таких было и есть.Цена Brabus E V12 Black Baron - 1 070 000 $ 2010г или Цена Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster MSO Edition 722S - 1 000 000 $ ,наверное тогда Альба заработал свой первый миллион.
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Gagarin Party
Ответ TAGAY
купил папе машину чтоб он возил самого Альбу на тренировку) помнится, когда ауди разадавала машины игрокам Барсы, Пике и другие ржали когда Альбе давали ключ и Альбо подошел к машине чисто фотографироваться)
а чего ржали? Ибра на суперкарах приезжал, ему запретили.
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Александр Зубков
Ответ Xm.md
Он попал в аварию Это был сюрприз —- Кто расшифрует ребус? Вроде в аварию он попал в дороге, но как это может быть сюрпризом?
Так и представляю как из грузовика вылез Альба - Сюрприиииз!!!
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Arman FCSM
Дед служил в СС,
А у внука... Мерседес! ©
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Омар Омаров
Ответ Niko [Ars]
мерс за лям евро? офигеть, это что за тачка такая
Разговора про Мерс за лям не было. Альба получил лям и купил Мерс. Сколько стоит не указано
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Xm.md
Он попал в аварию
Это был сюрприз
—-

Кто расшифрует ребус? Вроде в аварию он попал в дороге, но как это может быть сюрпризом?
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MESSIya
SPORT: Сегодня «Барселона» подала 5 исков против различных журналистов и СМИ, которые пытались нанести ущерб имиджу клуба своей информацией о «деле Негрейры».

• Ожидается, что еще 4 иска будут поданы сегодня, и еще 5 исков находятся в стадии подготовки. Цель - защитить прежде всего честь клуба и легитимность его спортивных успехов.

• На данный момент все еще не назначена дата пресс-конференции Жоана Лапорты. Возможно, она состоится на следующей неделе.
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MESSIya
EFE: Прокуратура нашла отчеты судейства матчей «Реала», составленные Негрейрой. Они нашли доказательства нескольких сообщений, в том числе одного о Хиле Мансано и Матеу Лаосе.

Это поддерживает позицию «Барсы», которая говорит, что эти выплаты предназначены для судейских советов.

Испанское международное агенство не нашло доказательств того, что платежи Негрейре повлияли на результаты.
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Виталий
Главное что первый миллион евро не вскружил парню голову , как у многих бывает , а продолжил только развиваться и перейдя в барсу стал не просто легендой каталонского клуба , но и всего испанского футбола )
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TAGAY
купил папе машину чтоб он возил самого Альбу на тренировку) помнится, когда ауди разадавала машины игрокам Барсы, Пике и другие ржали когда Альбе давали ключ и Альбо подошел к машине чисто фотографироваться)
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MESSIya
❗ MD:
Последние новости по делу Негрейры (краткая сводка):

• Бывший вице-президент судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра не смог дать показания в суде из-за диагностированного альцгеймера, но сделал заявление перед налоговой службой. Он рассказал о своей деятельности и взаимодействии с «Барселоной».

• Негрейра утверждает, что не получал плату за свою работу в качестве вице-президента, но зарабатывал на своей компании и сотрудничестве с «Барсой». Он также заявил, что ушёл с поста вице-президента из-за проблем президента Испанской Федерации Футбола с законом.

• Бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау заявил, что узнал о сотрудничестве с компаниями Негрейры только в 2018 году, когда решались вопросы экономии. Он подтвердил решение об отмене сотрудничества с Негрейрой для экономии средств клуба.

Альберт Солер, бывший спортивный директор «Барсы», заявил, что взаимодействовал только с сыном Негрейры, который предоставлял аналитические материалы о судьях и арбитраже.
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Niko [Ars]
мерс за лям евро?
офигеть, это что за тачка такая
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predMBAPPE
Мечта отцов успешный сын и мерседес
Мечта сыновей счастливый отец и подарить ему мерседес)
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Sevuska
Трогательная забота об отце .
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Вечно Молодой
эх, я бы сейчас согласился на первый и последний миллион евро)))
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sp.msk.86
Купил, разбил, не поверил, купил, расплакался.
+8
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