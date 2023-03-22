Альба о том, как потратил первый миллион евро: «Купил отцу Mercedes – он попал в аварию, его машина разбилась. Это был сюрприз, он не поверил, расплакался»
Жорди Альба рассказал, что потратил первый миллион евро на покупку машины для отца.
«Я заработал свой первый миллион евро в «Валенсии». Я не придал этому никакого значения, честно говоря. Да, я ценю деньги, я придаю им значение, но это не самая важная вещь в моей жизни.
На свой первый миллион евро я купил своему отцу машину. Каждые четыре дня он ездил в Валенсию. Он ездил на машине в Валенсию повидаться со мной, пока однажды не попал в аварию с грузовиком. Груз выпал и разбил его машину.
Я купил машину (Mercedes) в качестве сюрприза, потому что в противном случае он бы не согласился. Он не поверил в это, он расплакался, но скорее потому, что о нем подумали, а не из-за самой машины», – сказал защитник «Барселоны» в эфире передачи Viajando con Chester.
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Третий абзац - купил отцу машину, он ее разбил.
Четвертый абзац - он купил еще одну машину в сюрприз или что?
А у внука... Мерседес! ©
Это был сюрприз
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Кто расшифрует ребус? Вроде в аварию он попал в дороге, но как это может быть сюрпризом?
• Ожидается, что еще 4 иска будут поданы сегодня, и еще 5 исков находятся в стадии подготовки. Цель - защитить прежде всего честь клуба и легитимность его спортивных успехов.
• На данный момент все еще не назначена дата пресс-конференции Жоана Лапорты. Возможно, она состоится на следующей неделе.
Это поддерживает позицию «Барсы», которая говорит, что эти выплаты предназначены для судейских советов.
Испанское международное агенство не нашло доказательств того, что платежи Негрейре повлияли на результаты.
Последние новости по делу Негрейры (краткая сводка):
• Бывший вице-президент судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра не смог дать показания в суде из-за диагностированного альцгеймера, но сделал заявление перед налоговой службой. Он рассказал о своей деятельности и взаимодействии с «Барселоной».
• Негрейра утверждает, что не получал плату за свою работу в качестве вице-президента, но зарабатывал на своей компании и сотрудничестве с «Барсой». Он также заявил, что ушёл с поста вице-президента из-за проблем президента Испанской Федерации Футбола с законом.
• Бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау заявил, что узнал о сотрудничестве с компаниями Негрейры только в 2018 году, когда решались вопросы экономии. Он подтвердил решение об отмене сотрудничества с Негрейрой для экономии средств клуба.
Альберт Солер, бывший спортивный директор «Барсы», заявил, что взаимодействовал только с сыном Негрейры, который предоставлял аналитические материалы о судьях и арбитраже.
офигеть, это что за тачка такая
Мечта сыновей счастливый отец и подарить ему мерседес)