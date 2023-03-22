Альба о том, как потратил первый миллион евро: «Купил отцу Mercedes – он попал в аварию, его машина разбилась. Это был сюрприз, он не поверил, расплакался»

рассказал, что потратил первый миллион евро на покупку машины для отца.

«Я заработал свой первый миллион евро в «Валенсии». Я не придал этому никакого значения, честно говоря. Да, я ценю деньги, я придаю им значение, но это не самая важная вещь в моей жизни.

На свой первый миллион евро я купил своему отцу машину. Каждые четыре дня он ездил в Валенсию. Он ездил на машине в Валенсию повидаться со мной, пока однажды не попал в аварию с грузовиком. Груз выпал и разбил его машину.

Я купил машину (Mercedes) в качестве сюрприза, потому что в противном случае он бы не согласился. Он не поверил в это, он расплакался, но скорее потому, что о нем подумали, а не из-за самой машины», – сказал защитник «Барселоны» в эфире передачи Viajando con Chester.

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