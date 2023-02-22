Бускетс и Альба ради возвращения Месси в «Барсу» готовы значительно снизить зарплаты (Жерар Ромеро)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Жорди Альба деньги Футбол

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

Ранее стало известно, что отец форварда «ПСЖ» ведет переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а сам Лео постоянно общается с главным тренером команды Хави.

Как сообщил журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, полузащитник Серджи Бускетс и защитник Жорди Альба готовы пойти на существенное снижение зарплат ради возвращения Месси в «Барселону».

Лионель попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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61 комментарий

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ToniKroos1999
Месси же не враг сам себе, чтобы возвращаться во второсортный клуб, играющий в ЛЕ
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Denis242424
Ответ sacha2
Журналюг, паразитирующих на теме Месси - как собак нерезанных:)
Взаимная выгода.
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Гусеконь
И Пуйола вернуть
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1Umar Abdurahmanov
Ответ as009595@icloud.com
Бускетс стар, Альба тоже, думаю Барсе щас старики не нужны, в том числе и Месси
Это в каком плане? А с экономической точки зрения рассматривал?
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Имя Фамилия
Ответ Silent Mode
Где было хоть слово о «бесплатно»?
100500 слов было, что лёнька готов играть за 0 евро, лишь бы остаться в барсе, но проклятые правила Ла Лиги не позволяют урезать зп более чем на 50%. Потом известная прессуха, где он потёр сухие глаза салфеткой типа плачет и укатил в ПСЖ на 70 млн в год + крипта + липовые золотые мячи и пенки на ЧМ.
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Роман
Ответ Фёдор Кузнецов
Не вижу сейчас Месси в Барселоне, не подходит он под футбол Хави
Ты некрасивый.
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Роман
Бускетс и Альба ради возвращения Месси в Барселону сами должны платить себе зарплату.
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Verhovn
Ответ Arty K.
а почему не спрашивают Месси, а хочет ли он вернуться?!
Ну если батя суетится, то наверняка с сыном всё согласовано.
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Фёдор Кузнецов
Ответ прощай Роналду
Спроси Лапорту или Тебаса, один из них точно знает ответ на вопрос
И что за 2 года изменилось?
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Имя Фамилия
Ответ Валентин Шишкин
Чушь это всё. Зачем Хави работал год с лишним, зачем организовал мощную прессинг-машину? Чтобы опять всё поставить в зависимость от одного пусть гения, но 36 лет? А Бускетс и Альба сами не факт, что будут в команде осенью.
Это вбросы от меси и его папаши, не обращай внимание. Они сейчас пытаются загнать Лапорту в угол, чтобы у него не было оправданий перед обсосьос почему он не подписал леонидку. Меси просто ещё не понимает, что его реально в барсе видеть не хотят, большинство фанатов против, а президент намеренно сбросил этот балласт в воду. Поэтому даже если он прямым текстом скажет, что меси не подписывают не из-за финансовых причин, а просто потому что он не нужен, то меньшинство что-то там покукарекает, но в целом ничего Лапорте за это не будет. Летом Лапорта скажет, что меси это пройденный этап, что предлагал месе прощальный матч, но тот отказался, и на этом всё закончится.
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Verhovn
Друганы настоящие. Очень мило)
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прощай Роналду
Ответ Фёдор Кузнецов
А что ему мешало тогда до этого так делать? Явно у него бизнес уже несколько лет, но есть видимо и другие факторы, так что нет не согласиться
Спроси Лапорту или Тебаса, один из них точно знает ответ на вопрос
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VuNePonimaete
Было бы интересно взглянуть на возвращение. Правда для самой Барселоны не думаю, что это очень хорошо б было)
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Diduev
Ответ philshatalov
А почему Месси не снизил требования по зарплате и не остался в Барсе? Могли бы отсрочку просто дать на зп. Жить то есть ему явно на что
С продлением контракта, нельзя снизить зп больше чем на 50%. Даже 50% от зп Месси мы никак не могли уложить в ффп
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Raybar
кто такой жерар мореро? его предыдущие слухи подтверждались?
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Фёдор Кузнецов
Ответ прощай Роналду
Чувак у него бизнес только в год 50 приносит чистыми, в чем проблема играть дома за 5-10 чистых?
А что ему мешало тогда до этого так делать? Явно у него бизнес уже несколько лет, но есть видимо и другие факторы, так что нет не согласиться
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Arty K.
а почему не спрашивают Месси, а хочет ли он вернуться?!
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Silent Mode
Ответ Экспертное мнение
Думаю сам Месси тоже готов пойти на значительное снижение, была бы красивая история как пример для убежавших в пустыню за 200 млн евро)) Буся и Альба красавцы, понимают кто есть кто для Барсы, как же прекрасна атмосфера в Барсе без токсика Пике.
Сбежавший за 200 млн тоже пытался заканчивать клуб в одном из первых его клубов
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прощай Роналду
Ответ Фёдор Кузнецов
Месси явно не будет за 5-10 играть, а 20-30 миллионов скинуть нельзя
Чувак у него бизнес только в год 50 приносит чистыми, в чем проблема играть дома за 5-10 чистых?
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sacha2
Журналюг, паразитирующих на теме Месси - как собак нерезанных:)
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Silent Mode
Ответ Имя Фамилия
Погодите, ведь лёнька был готов играть забесплатно, если бы не правила Ла Лиги. А теперь он приходит свободным агентом, но всё равно просит всех урезаться ради его конской ЗП 🤥🤡
Где было хоть слово о «бесплатно»?
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philshatalov
Ответ Фанат Лионеля Месси
Капитаны с большой буквы Месси должен завершить свою Европейскую карьеру в Барселоне
А почему Месси не снизил требования по зарплате и не остался в Барсе? Могли бы отсрочку просто дать на зп. Жить то есть ему явно на что
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Фёдор Кузнецов
Ответ прощай Роналду
В чем финансовая проблема, если одни урезают свою зп для другого но в итоге сумма зп остаётся прежней? Совсем Ку-ку по математике?
Месси явно не будет за 5-10 играть, а 20-30 миллионов скинуть нельзя
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шампион
Месси так любит Барселону, что готов ради этого на снижение зарплат Альбы и Бускетса, а так же на продажу телеправ Барсы на стопятьдесят лет вперед. Красиво!
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прощай Роналду
Ответ Фёдор Кузнецов
Ну хотите финансовых проблем, удачи
В чем финансовая проблема, если одни урезают свою зп для другого но в итоге сумма зп остаётся прежней? Совсем Ку-ку по математике?
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