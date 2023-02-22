Бускетс и Альба ради возвращения Месси в «Барсу» готовы значительно снизить зарплаты (Жерар Ромеро)
Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
Ранее стало известно, что отец форварда «ПСЖ» ведет переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а сам Лео постоянно общается с главным тренером команды Хави.
Как сообщил журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, полузащитник Серджи Бускетс и защитник Жорди Альба готовы пойти на существенное снижение зарплат ради возвращения Месси в «Барселону».
Лионель попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».
Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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