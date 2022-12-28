Ла Лига изменит финансовые правила для клубов. Рычаги в стиле «Барсы» больше не помогут подписывать новичков

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Бетис Ла Лига возможные трансферы бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

Финансовые правила для клубов Ла Лиги станут более строгими.

Прошлым летом «Барселона» потратила более 150 млн евро, несмотря на долги в размере 1,3 млрд евро и значительные финансовые потери. Клуб смог обойти лимиты на траты, установленные Ла Лигой, за счет продажи активов, которую президент сине-гранатовых Жоан Лапорта назвал «экономическими рычагами».

Так, «Барселона» продала 25% доходов от ТВ-прав на матчи Ла Лиги на следующие 25 лет, а также 49,9% акций компании Barca Studios. Это позволило «Барсе» за короткий срок значительно увеличить доходы и дало возможность активно себя вести на трансферном рынке.

После этого некоторые испанские клубы задумались об аналогичных действиях – например, «Бетис».

Благодаря новым финансовым правилам, которые введет Ла Лига, такие действия больше будут невозможны, пишет Diario Sport.

Ла Лига запретит клубам продавать необходимые активы, чтобы увеличить лимит трат на зарплаты. Например, нельзя будет продать права на стадион для этих целей. Клубам можно будет продавать аудиовизуальные и другие права, но только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Все, что превысит эту планку, не пойдет в зачет при расчете зарплатного лимита.

Продажа, а затем повторная покупка активов по выгодной цене с целью увеличения лимита будут наказываться.

Клубы обяжут представлять бизнес-план, из которого будет видно, что после продажи активов они гарантированно смогут платить зарплаты футболистам на протяжении двух сезонов.

Ранее клубы могли тратить 25% от суммы, которую они сэкономили или заработали на продажах, то теперь им разрешат тратить 40% от нее при гарантии, что они смогут выплатить новым игрокам зарплаты.

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72 комментария

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Егор Зуев
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Ответ predMBAPPE
Правильно говоришь, Реал мешок с момента основания клуба 👏🏻👍🏻
Правильные слова
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predMBAPPE
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Ответ &_Bishep_&
А нельзя просто отменить все ограничения в Испании? Есть бабки, покупай футболистов и пофиг откуда ты достал их. Главное под ФФП от УЕФА не попадайтесь...
У него целенаправленный рычаг
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Егор Зуев
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Ответ Яхай-Бле
поплачь, ведь говорили при ВАР Мадрид ничего не возьмет.. А тут все последние класико унижаем барсу, берем лалигу и ЛЧ.. А барса в ЛЕ. Если говорить о судьях в матчах барсы, то можно вспомнить также позорные матчи против Челси, Арсенала, Мадрида в 2011 где за актерства Алвеса удалили Пепе и ПСЖ.. но об этом можно говорить бесконечно. А вот чего не отнять сегодня у Мадрида это то, что при ВАР он берет ЛЧ и Ла Лигу, а парса вылетает дважды в ЛЕ. Итог 14 ЛЧ против дохлых 5-ти ЛЧ провинции. Иди мультики смотри давай
Чакыр, Дани Маккели, мар Клаттенбург, Виктор Кашшаи понравилось*
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predMBAPPE
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Ответ Jazzzz
Последний концерт Рычагов в Испании…
Закончатся рычаги найдут жезлы на радость хейтерам) Барса непотопляема👑
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predMBAPPE
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Ответ Merdan Jumageldiyew
ХАХАХА ТАКИ НАДО ЭТОМУ МЕШКУ ))))
Правильно говоришь, Реал мешок с момента основания клуба 👏🏻👍🏻
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predMBAPPE
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Ответ Яхай-Бле
в кайф смотреть как вы захлебываетесь в количестве кубка ЛЧ у Реала
Ещё в далёком 1943году захлебнулись от судейского позора и до сих пор захлебываемся👎🏻
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svaz
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Ответ DolJun
ждем фк мем в сегунде)
Главный фанат Барселоны уже тут
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predMBAPPE
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Ответ DolJun
ждем фк мем в сегунде)
Ждём тебя на параше)
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Яхай-Бле
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Ответ Егор Зуев
Забавно наблюдать, как вы радуетесь победам в лч, хотя Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели не поздравляете)
поплачь, ведь говорили при ВАР Мадрид ничего не возьмет.. А тут все последние класико унижаем барсу, берем лалигу и ЛЧ.. А барса в ЛЕ. Если говорить о судьях в матчах барсы, то можно вспомнить также позорные матчи против Челси, Арсенала, Мадрида в 2011 где за актерства Алвеса удалили Пепе и ПСЖ.. но об этом можно говорить бесконечно. А вот чего не отнять сегодня у Мадрида это то, что при ВАР он берет ЛЧ и Ла Лигу, а парса вылетает дважды в ЛЕ. Итог 14 ЛЧ против дохлых 5-ти ЛЧ провинции. Иди мультики смотри давай
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predMBAPPE
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Теперь я понимаюо ком писал Ерих Мария Ремарк книгу "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ, ИЛИ У НЕБО ЛЮБИМЧИКОВ НЕТ"
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svaz
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Тебас просто лучшую лигу Европы за 10 лет убил, контракты от ты прав смешные, спонсоров нормальных не нашел. Не затерялся б на просторах СССР
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Егор Зуев
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Ответ DolJun
ждем фк мем в сегунде)
Челси заявляется в Сегунду)
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OldRedWhite
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Ответ Социо Пат
Арабы хотят вывести Лигу 1 в топ 3))
100 %
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Виталий Поварещенков
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Ответ Alexandr Sokolov
как-то неправильно, почему Барсе такое разрешили, а для остальных прикрыли лавочку?
Если Лапорта такое придумал и сам назвал, то не значит что этого раньше не было. Под каким-нибудь названием «ручник»
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Егор Зуев
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Ответ Sanya Kruus
в смысле неправильно? разве не реал продавал свои права на трансляции в 2006? разве не реал продал часть прав своего стадиона в 2022
Это другое
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Егор Зуев
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Ответ OneMind
Хотел пошутить, но обделался? Теперь посмотри фанат какого клуба Тебас и можешь переобуваться
Да он умственно отсталый, ему не поможет
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ &_Bishep_&
А нельзя просто отменить все ограничения в Испании? Есть бабки, покупай футболистов и пофиг откуда ты достал их. Главное под ФФП от УЕФА не попадайтесь...
Барселона сама покупает и на других показывает )))
а если честно то Ла лига сама виновата, в 2000 х Реал начиль дорогих игроков покупать таких как Зидан, Роналдо, Овен, Бекхам и.т.д. а потом вовсе Роналду за 94 млн. Бейла за 100 с чем то, вот таки пошло
100 млн. для Реала и Барсы игрушками остались.
а потом АПЛ начили после ПСЖ таки пошло.
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DolJun
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ждем фк мем в сегунде)
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Егор Зуев
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Ответ Яхай-Бле
в кайф смотреть как вы захлебываетесь в количестве кубка ЛЧ у Реала
Забавно наблюдать, как вы радуетесь победам в лч, хотя Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели не поздравляете)
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xQcoW
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Когда Ла Лига заставит рычаг поставить статую на Спотифай Арене главной легенде Умтити
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Sanya Kruus
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Ответ Alexandr Sokolov
как-то неправильно, почему Барсе такое разрешили, а для остальных прикрыли лавочку?
в смысле неправильно? разве не реал продавал свои права на трансляции в 2006? разве не реал продал часть прав своего стадиона в 2022
+2
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Александр Жорницкий
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Ответ Rafaelitos17
Предлагаю Ла Лиге продлить наказание Левандовски до конца сезона
Предлагаю, БЕНЗЕМА ПОЛУЧАТЬ ТРАМВЫ В КАЖДОМ МАТЧЕ...
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Азрет-Али Айбазов
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Тебас сделает только хуже. Ла Лига будет становиться всё менее конкурентоспособной по сравнению с АПЛ, с ПСЖ Баварией. Да и некоторые клубы Серии А станут более предпочтительней.
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Яхай-Бле
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Ответ Егор Зуев
Прям в кайф смотреть, как плачутся глорики реала)
в кайф смотреть как вы захлебываетесь в количестве кубка ЛЧ у Реала
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OneMind
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Ответ белошип
Потому что Тебас фанат Банкрота)
Хотел пошутить, но обделался? Теперь посмотри фанат какого клуба Тебас и можешь переобуваться
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