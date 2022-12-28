Ла Лига изменит финансовые правила для клубов. Рычаги в стиле «Барсы» больше не помогут подписывать новичков

Финансовые правила для клубов Ла Лиги станут более строгими.

Прошлым летом « » потратила более 150 млн евро, несмотря на долги в размере 1,3 млрд евро и значительные финансовые потери. Клуб смог обойти лимиты на траты, установленные Ла Лигой, за счет продажи активов, которую президент сине-гранатовых назвал «экономическими рычагами».

Так, «Барселона» продала 25% доходов от ТВ-прав на матчи Ла Лиги на следующие 25 лет, а также 49,9% акций компании Barca Studios. Это позволило «Барсе» за короткий срок значительно увеличить доходы и дало возможность активно себя вести на трансферном рынке.

После этого некоторые испанские клубы задумались об аналогичных действиях – например, «Бетис».

Благодаря новым финансовым правилам, которые введет , такие действия больше будут невозможны, пишет Diario Sport.

Ла Лига запретит клубам продавать необходимые активы, чтобы увеличить лимит трат на зарплаты. Например, нельзя будет продать права на стадион для этих целей. Клубам можно будет продавать аудиовизуальные и другие права, но только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Все, что превысит эту планку, не пойдет в зачет при расчете зарплатного лимита.

Продажа, а затем повторная покупка активов по выгодной цене с целью увеличения лимита будут наказываться.

Клубы обяжут представлять бизнес-план, из которого будет видно, что после продажи активов они гарантированно смогут платить зарплаты футболистам на протяжении двух сезонов.

Ранее клубы могли тратить 25% от суммы, которую они сэкономили или заработали на продажах, то теперь им разрешат тратить 40% от нее при гарантии, что они смогут выплатить новым игрокам зарплаты.

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