Альба готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Барсе»: «Конечно, я всегда помогал клубу. Уйду сам, когда почувствую, что больше не справляюсь»

Теги Барселона Ла Лига Жорди Альба деньги Футбол

Жорди Альба сказал, что хочет остаться в «Барселоне» и готов снизить зарплату ради этого.

– У вас остался год по контракту. Вы его отработаете?

– Конечно. Я думаю, что сейчас я на хорошем уровне. Да, я играю не во всех матчах, но, выходя на поле, я стараюсь показать максимум. А когда я не играю, то стараюсь помочь партнерам, поддерживая их со скаймейки. Для меня это новая сторона футбола, ведь раньше я проводил на поле много минут. В этом году их не так много, но я все-таки получаю игровое время, и я доволен своей ролью. Важно помогать коллегам, быть с ними, давать советы. Это тоже хорошо, и это мотивирует меня.

– Если вас попросят снизить зарплату, чтобы остаться на следующий год, вы согласитесь?

– Да. Это решение клуба, и я всегда помогал, когда меня просили. В прессе было много лжи, но я всегда помогал «Барсе». Никто не скажет, что это было не так. Такие вещи причиняют боль, но с ними нужно уметь справляться. Я знаю правду, и я очень спокоен. Я намерен помогать клубу так, чтобы обе стороны были довольны.

– Почему кто-то говорит, что вам пора завершать карьеру?

– Это больше вопрос для медиа. Я чувствую себя хорошо и ощущаю, что еще могу играть. Тренер и партнеры по команде меня поддерживают, люди на улицах – тоже. Я чувствую, что еще в порядке.

В день, когда я почувствую, что больше не справляюсь и не могу играть за такой клуб, как «Барселона», я уйду сам, – сказал защитник сине-гранатовых.

В этом сезоне на счету 33-летнего левого защитника 1 гол и 6 результативных передач в 19 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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17 комментариев

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Ramil Usmanov
Всё по делу сказал, молодец Жорди! И на поле как-то ярко заиграл!
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90 Minutes
Ответ Sadullo Vokhidov
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Братиш в Таджикистане холодно сейчас?
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Пахнет плохо от вас
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Sadullo Vokhidov
Ответ Boni Jek
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Sadullo Vokhidov
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Gurban Orazly
Теперь будет лучшей заменой Бальде.
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Boni Jek
Респект!
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Абдул Абакаев
лучший ЛЗ в истории клуба
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Sadullo Vokhidov
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QUIKSILVER
Пожалели деньги для Месси, Альбе угрожали, выкинули Обаму и Брэйтуэйта когда стали не нужны. То же с Депаем, всё со скандалами. Зачем Леван связался с этой шарашкиной конторой, его самого через пару лет так же погонят тряпками
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-2
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Экселлент
Вот это я понимаю,максимально положительное интервью, грамотно себя преподносит,как настоящий лидер и легенда клуба!
Вообще, положительная атмосфера в клубе,очень и очень радует!
+2
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QUIKSILVER
В бчк никакого уважения к легендам клуба
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Вячеслав Новиков
Жорди красава, респект тебе, Барселона в сердце
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Altim
В последнем матче показал что он полностью в порядке в атаке по прежнему.
+23
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Dark_Darkin
Бальде очень хорош, но Жорди должен понатаскать его. На скамейке нужен такой игрок…
+7
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Homelender_666
Легенда клуба. Должен завершить карьеру под овации переполненного Камп Ноу
+30
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Barcelona For Life83
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почему к первому?
нужно к восьмому
0
0
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Владимир Куваев
С ним левый фланг атаки оживает
+6
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бек саидов
Ну что , Альба жадный? или как?
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Barcelona For Life83
Комментарий удален
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Real Madrid l
Капитаны готовы на всё чтобы помочь клубу, ни это ли больше чем клуб?
+23
-7
+16
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