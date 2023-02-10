Альба готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Барсе»: «Конечно, я всегда помогал клубу. Уйду сам, когда почувствую, что больше не справляюсь»

сказал, что хочет остаться в «Барселоне» и готов снизить зарплату ради этого.

– У вас остался год по контракту. Вы его отработаете?

– Конечно. Я думаю, что сейчас я на хорошем уровне. Да, я играю не во всех матчах, но, выходя на поле, я стараюсь показать максимум. А когда я не играю, то стараюсь помочь партнерам, поддерживая их со скаймейки. Для меня это новая сторона футбола, ведь раньше я проводил на поле много минут. В этом году их не так много, но я все-таки получаю игровое время, и я доволен своей ролью. Важно помогать коллегам, быть с ними, давать советы. Это тоже хорошо, и это мотивирует меня.

– Если вас попросят снизить зарплату, чтобы остаться на следующий год, вы согласитесь?

– Да. Это решение клуба, и я всегда помогал, когда меня просили. В прессе было много лжи, но я всегда помогал «Барсе». Никто не скажет, что это было не так. Такие вещи причиняют боль, но с ними нужно уметь справляться. Я знаю правду, и я очень спокоен. Я намерен помогать клубу так, чтобы обе стороны были довольны.

– Почему кто-то говорит, что вам пора завершать карьеру?

– Это больше вопрос для медиа. Я чувствую себя хорошо и ощущаю, что еще могу играть. Тренер и партнеры по команде меня поддерживают, люди на улицах – тоже. Я чувствую, что еще в порядке.

В день, когда я почувствую, что больше не справляюсь и не могу играть за такой клуб, как « », я уйду сам, – сказал защитник сине-гранатовых.

В этом сезоне на счету 33-летнего левого защитника 1 гол и 6 результативных передач в 19 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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