Испанская журналистка готова судиться с экс-вратарем «Барсы» Силлессеном. Он отказался платить 1200 евро за госпитализацию их общей дочери, которая серьезно больна

На экс-вратаря «Барселоны» и «Валенсии» могут подать в суд.

Как сообщает Marca, испанская тележурналистка Мария Моран обвиняет бывшего партнера в том, что тот бросил семью, не позаботившись о содержании их общей дочери, которая серьезно больна.

Тереза Буэйес, адвокат Моран, утверждает, что Силлессен бросил ребенка в больнице, потому что не хотел платить 1200 евро, в которые обошлась его госпитализация.

Заплатить пришлось дедушке Марии, которому почти 90 лет и у которого даже нет банковской карты. Он потратил все свои сбережения, чтобы помочь Марии и ее дочери.

Адвокат также рассказала, что в день, когда ее клиентка сообщила футболисту о своей беременности, он поделился в своих соцсетях, что уже встречается с другой девушкой.

Это не единственная неудача, с которой столкнулась Мария Моран за последние месяцы.

«Это Рождество было не самым лучшим в моей жизни. За день до поступления моей дочери в больницу я обнаружила уплотнение в груди. Моим приоритетом была дочь, поэтому я не ходила к врачу, пока ее не выписали.

На приеме у врача нашли больше одного уплотнения. Еще одно было в «плохой» зоне рядом с лимфатическими узлами», – сообщила Моран в соцсетях.

Журналистка также сообщила, что дважды за месяц перенесла биопсию (метод диагностики, при котором проводится прижизненный забор клеток или тканей из организма человека – прим.).

С августа 2022 года Силлессен выступает за нидерландский .

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