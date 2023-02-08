Испанская журналистка готова судиться с экс-вратарем «Барсы» Силлессеном. Он отказался платить 1200 евро за госпитализацию их общей дочери, которая серьезно больна

Теги высшая лига Нидерланды НЕК Барселона Валенсия Ла Лига светская хроника Яспер Силлессен девушки и спорт деньги Здоровье Футбол

На экс-вратаря «Барселоны» и «Валенсии» Яспера Силлессена могут подать в суд.

Как сообщает Marca, испанская тележурналистка Мария Моран обвиняет бывшего партнера в том, что тот бросил семью, не позаботившись о содержании их общей дочери, которая серьезно больна.

Тереза Буэйес, адвокат Моран, утверждает, что Силлессен бросил ребенка в больнице, потому что не хотел платить 1200 евро, в которые обошлась его госпитализация.

Заплатить пришлось дедушке Марии, которому почти 90 лет и у которого даже нет банковской карты. Он потратил все свои сбережения, чтобы помочь Марии и ее дочери.

Адвокат также рассказала, что в день, когда ее клиентка сообщила футболисту о своей беременности, он поделился в своих соцсетях, что уже встречается с другой девушкой.

Это не единственная неудача, с которой столкнулась Мария Моран за последние месяцы.

«Это Рождество было не самым лучшим в моей жизни. За день до поступления моей дочери в больницу я обнаружила уплотнение в груди. Моим приоритетом была дочь, поэтому я не ходила к врачу, пока ее не выписали.

На приеме у врача нашли больше одного уплотнения. Еще одно было в «плохой» зоне рядом с лимфатическими узлами», – сообщила Моран в соцсетях.

Журналистка также сообщила, что дважды за месяц перенесла биопсию (метод диагностики, при котором проводится прижизненный забор клеток или тканей из организма человека – прим.).

С августа 2022 года Силлессен выступает за нидерландский НЕК.

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16 комментариев

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Alexlagodny
Суд наверное ей дороже обойдется, чем эта сумма.
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barca1899messi
Ответ WelcomeBackPURE
Какой клуб - такой и игрок
Чем тебе так голландский НЕК не угодил????
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окечуква
В порядке бреда: мне Силлессен с первого взгляда не понравился чисто физиогномически. Что-то есть в нем отталкивающее.
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La Crosse Bobcats
Ответ здоровяк
Он не признает этого ребенка
ну вот видите, тогда с точки зрения Силессена все меняется - почему он должен платить за чужого ребенка?)
+1
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здоровяк
Ответ La Crosse Bobcats
а теперь, хотелось бы услышать версию Силессена. как то сомнительно, что вратарь Барселоны зажал бы такую ничтожную сумму для родного ребенка.
Он не признает этого ребенка
+1
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La Crosse Bobcats
а теперь, хотелось бы услышать версию Силессена. как то сомнительно, что вратарь Барселоны зажал бы такую ничтожную сумму для родного ребенка.
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sheri_24
Вот гнида этот Силлессен, не обеднел бы из-за каких-то 1200 евро. Тем более родная дочь
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Emma Nevskaia
какой низкий поступок
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rigobersong
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
У МЧК долг был 901 лям, почему ты об этом молчишь?:) Или ты думаешь почему мадридская нищета за Мбаппе не могла побороться, он просто в голосину с предложеной реалом тарелки риса поржал и остался в ПСЖ:))
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Amico Megobari ®
обмудок. судьба покарает
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WelcomeBackPURE
Какой клуб - такой и игрок
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mancity111
Если это правда, то он конченый черт
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dr. cage
Комментарий удален
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ GuruFutbola
Барселону для актива приплели?) Он 3 года в Валенсии играл
чтоб с*ача побольше было про рычаги и про атмосферу внутри клуба.
это ж надо так использовать авторитет клуба...

ещё хейтеры начнут про финансовые проблемы Барсы квакать... вот увидите.
и только адекватные будут говорить про мерзкий поступок самого воротчика
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rigobersong
Какой-то мерзкий поступок со стороны игрока, если это действительно его биологический ребенок:)
+20
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Jesse Boy
слабо верится. похоже на очередной бабский поклёп
+2
-9
-7
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GuruFutbola
Барселону для актива приплели?)
Он 3 года в Валенсии играл
+5
-12
-7
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