Состав «Наполи» стоит 629 млн евро – наивысший показатель в Серии А. «Милан», «Интер», «Юве» и «Аталанта» – в топ-5 (Transfermarkt)
У «Наполи» самый дорогой состав в Серии А.
Tranfermarkt обновил трансферную стоимость клубов чемпионата Италии. Состав «Наполи» подорожал на 86 млн евро и оценивается в 629 млн.
Топ-10 клубов Серии А по цене составов выглядит следующим образом:
1. «Наполи» – 629 млн евро
2. «Милан» – 547 млн
3. «Интер» – 534 млн
4. «Ювентус» – 421 млн
5. «Аталанта» – 330 млн
6. «Рома» – 317 млн
7. «Лацио» – 275 млн
8. «Фиорентина» – 236 млн
9. «Сассуолло» – 171 млн
10. «Торино» – 170 млн
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Гави и Педри проявили себя и в сборной, и у каждого уже был большой хороший сезон, может на 90-100 они и не тянут, но в целом понять можно, почему их так оценивают
Возьмите того же Фаджоли. С начала сезона из примаверы стал чуть ли не ведущим полузащитником Ювентуса. Грамотно видит игру, не плохой пас/удар и всё такое. Сейчас ему сделали ценник в 20 млн. Это правильно? Да, это правильно. Ибо рано лепить ценник в 40-50 млн.
Но представьте, что на месте Фаджоли был бы условный Дэвид Хеннесси (придуманный персонаж), который стал бы в свои 20 лет основополагающим игроком МЮ или Сити. Представляете какой ценник Трансфермаркт нарисовал бы за пол года? Ну миллионов 50 уж точно. Для интереса гляньте сколько там стоят английские деревья.
Примерно такая же история и с Барсой, у которой видимо какой-то контракт с порталом. Гави и Педри стоят по 90-100 млн. Серьёзно? Ну бред же.