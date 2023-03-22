Состав «Наполи» стоит 629 млн евро – наивысший показатель в Серии А. «Милан», «Интер», «Юве» и «Аталанта» – в топ-5 (Transfermarkt)

У « » самый дорогой состав в Серии А.

Tranfermarkt обновил трансферную стоимость клубов чемпионата Италии. Состав «Наполи» подорожал на 86 млн евро и оценивается в 629 млн.

Топ-10 клубов Серии А по цене составов выглядит следующим образом:

1. «Наполи» – 629 млн евро

2. « » – 547 млн

3. « » – 534 млн

4. « » – 421 млн

5. «Аталанта» – 330 млн

6. « » – 317 млн

7. «Лацио» – 275 млн

8. «Фиорентина» – 236 млн

9. «Сассуолло» – 171 млн

10. «Торино» – 170 млн

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