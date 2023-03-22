Состав «Наполи» стоит 629 млн евро – наивысший показатель в Серии А. «Милан», «Интер», «Юве» и «Аталанта» – в топ-5 (Transfermarkt)

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У «Наполи» самый дорогой состав в Серии А.

Tranfermarkt обновил трансферную стоимость клубов чемпионата Италии. Состав «Наполи» подорожал на 86 млн евро и оценивается в 629 млн.

Топ-10 клубов Серии А по цене составов выглядит следующим образом:

1. «Наполи» – 629 млн евро

2. «Милан» – 547 млн

3. «Интер» – 534 млн

4. «Ювентус» – 421 млн

5. «Аталанта» – 330 млн

6. «Рома» – 317 млн

7. «Лацио» – 275 млн

8. «Фиорентина» – 236 млн

9. «Сассуолло» – 171 млн

10. «Торино» – 170 млн

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40 комментариев

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Арман Мартиросян
Де Лаурентис гений, кто бы что ни говорил.
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Artuom Batishev
Ответ Добрый Ретроград
В начале сезона Напили стоил чуть дороже Ромы. Хотя, нет, пожалуй, Аталанты. Но всё равно даже не в тройке.
Глупость, в начале сезона состав Наполи стоил примерно наравне с миланскими клубами. За счет хорошей игры цена игроков выросла и теперь вот такой разрыв.
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Виктор Суворов
Ответ болельщег
У кого у вас?
Пациентов
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savik-A.M.
Ответ coimbra
На сегодняшний день, Наполи самый эффективный бизнес-проект в Серии А. Никаких долгов у клуба. И состав на 629 млн. евро. Два месяца назад президенту Наполи сделали предложение о продаже клуба за 1.2 млрд. Он отказал. Весь свой бизнес, клуб и киноиндустрия, он оценивает в 3 млрд. И это оценка - 629 млн. не рыночная...
Наполи как клуб стоит копейки , у них совершенно ужасная инфраструктура и по "старой" итальянской традиции не имеет стадиона , да и тот который арендуют абсолютно ужасен , ввиду старости
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Владислав Шевченко
По Милану так и не скажешь, что они вторые по стоимости состава
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savik-A.M.
Ответ Winter Soldier
У Милана состав дороже, чем у Интера и Юве. А смотришь на имена, половина - сброд уровня Специи и Кремонезе
У Ювентуса очень много пенсионеров , а они стоят меньше , и ли считай не сколько
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kokakoka
Ответ Evgen_Hazard
Привет! Зато у нас есть 2 кубка ЛЧ с таким подходом, Лига Европы, и много финалов полуфиналов, а у Наполи один топ сезон
Ты был хоть раз на "вашем" стадионе?
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coimbra
На сегодняшний день, Наполи самый эффективный бизнес-проект в Серии А. Никаких долгов у клуба. И состав на 629 млн. евро. Два месяца назад президенту Наполи сделали предложение о продаже клуба за 1.2 млрд. Он отказал. Весь свой бизнес, клуб и киноиндустрия, он оценивает в 3 млрд. И это оценка - 629 млн. не рыночная...
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somebody
Ответ Fulyan
Давно Трансфермаркт не воспринимаю всерьез. Ни для кого не секрет, что они могут рисовать ценники из-за медийности, или того же английского паспорта/клуба. Возьмите того же Фаджоли. С начала сезона из примаверы стал чуть ли не ведущим полузащитником Ювентуса. Грамотно видит игру, не плохой пас/удар и всё такое. Сейчас ему сделали ценник в 20 млн. Это правильно? Да, это правильно. Ибо рано лепить ценник в 40-50 млн. Но представьте, что на месте Фаджоли был бы условный Дэвид Хеннесси (придуманный персонаж), который стал бы в свои 20 лет основополагающим игроком МЮ или Сити. Представляете какой ценник Трансфермаркт нарисовал бы за пол года? Ну миллионов 50 уж точно. Для интереса гляньте сколько там стоят английские деревья. Примерно такая же история и с Барсой, у которой видимо какой-то контракт с порталом. Гави и Педри стоят по 90-100 млн. Серьёзно? Ну бред же.
Потому что английский и испанский чемпионаты сильнее, поэтому ведущие игроки там ценятся выше. Ваш условный Дэвид Хеннесси хорошо себя проявляет в чемпионе, где есть 6 топ-клубов и еще где-то 5 команд с бюджетами как у миланских топов.

Гави и Педри проявили себя и в сборной, и у каждого уже был большой хороший сезон, может на 90-100 они и не тянут, но в целом понять можно, почему их так оценивают
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Balt
Ответ Ебздрогыч
Тот случай, когда за счет результатов игроки добавили в цене, а не когда накупили кучу звезд за бешенное бабло (привет, Боули)!
Но опять же... Никто ж не знает и не даёт гарантий что кто-нибудь из состава Наполи также будет хорош или лучше в другом клубе. Поэтому так или иначе любой игрок априори переоценён.
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болельщег
Ответ Evgen_Hazard
Привет! Зато у нас есть 2 кубка ЛЧ с таким подходом, Лига Европы, и много финалов полуфиналов, а у Наполи один топ сезон
У кого у вас?
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Winter Soldier
У Милана состав дороже, чем у Интера и Юве. А смотришь на имена, половина - сброд уровня Специи и Кремонезе
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Balt
Ответ Ебздрогыч
Тот случай, когда за счет результатов игроки добавили в цене, а не когда накупили кучу звезд за бешенное бабло (привет, Боули)!
Наполи это пример правильного роста цены игроков. А не 100 млн. за Мудрика просто потому что.
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Evgen_Hazard
Ответ Ебздрогыч
Тот случай, когда за счет результатов игроки добавили в цене, а не когда накупили кучу звезд за бешенное бабло (привет, Боули)!
Привет! Зато у нас есть 2 кубка ЛЧ с таким подходом, Лига Европы, и много финалов полуфиналов, а у Наполи один топ сезон
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ss_podonok
Ответ jdrk
Стоимость условного Зенита 170 млн, все кричат, почему он в свое время не выиграл ЛЧ?)))
фанат зенита в какой-то альтернативной рельности живёт, где 3е место в группе = выиграть лч 🤣
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Уолтер Собчак
Ответ KingOfTheDivan
Энцо Фернандес тоже до звездного игрока пока не дотягивает. А так разве что Кулибали можно добавить, остальные пока типа на вырост
Согласен, поэтому и написал, что "можно назвать". Это очень большая натяжка - даже несмотря на победный ЧМ. Кроме него Энцо пока ничего толком не добился, а золото на мундиале всё-таки является командной заслугой.
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Добрый Ретроград
В начале сезона Напили стоил чуть дороже Ромы. Хотя, нет, пожалуй, Аталанты. Но всё равно даже не в тройке.
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Тюменец
Любопытно за счет кого такая цифра у Интера. Шкрин, Мартинес, Барелла.., ну Бастони… остальное же ну прям довольно средней цены футболисты, если честно.
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savik-A.M.
Ответ Fulyan
Давно Трансфермаркт не воспринимаю всерьез. Ни для кого не секрет, что они могут рисовать ценники из-за медийности, или того же английского паспорта/клуба. Возьмите того же Фаджоли. С начала сезона из примаверы стал чуть ли не ведущим полузащитником Ювентуса. Грамотно видит игру, не плохой пас/удар и всё такое. Сейчас ему сделали ценник в 20 млн. Это правильно? Да, это правильно. Ибо рано лепить ценник в 40-50 млн. Но представьте, что на месте Фаджоли был бы условный Дэвид Хеннесси (придуманный персонаж), который стал бы в свои 20 лет основополагающим игроком МЮ или Сити. Представляете какой ценник Трансфермаркт нарисовал бы за пол года? Ну миллионов 50 уж точно. Для интереса гляньте сколько там стоят английские деревья. Примерно такая же история и с Барсой, у которой видимо какой-то контракт с порталом. Гави и Педри стоят по 90-100 млн. Серьёзно? Ну бред же.
Ну так то и есть , сопоставимые по классу игроки в условном чемпионате Бельгии и Англии будут иметь совершенно разную цену , так как у одних бюджет 100 млн. в год а в британском клубе к примеру 500 , одни готовы продать игрока за 15 а для других это не деньги
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jdrk
Ответ savik-A.M.
Потому что в финале лиги чемпионов этом году играло две команды со стоимостью в 900 млн. Каждая
Так это понятно! Просто в своё время, все так писали, что столько денег потратили, а ЛЧ не выиграли. По итогу, бюджет то вообще маленький у наших клубов , если даже в Италии Зенит на 10 месте был бы
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Добрый Ретроград
Так посмотрите сколько состав Наполи в начале сезона стоил. Стоимость поднялась благодаря результатам. Спорц опять подтасовывает факты и натягивает сову на глобус. Вспоминаем избитую истину: "Пропаганда не делает людей тупыми, она изначально рассчитана на тупых."
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Илья Игнатьев
Ответ Black Phoenix
Не показывайте это ПСЖ, а то шейхи от зависти удавятся из-за соотношения цена/качество. Цена у них есть, а вот качества не завезли пока.
Ой, какая зависть, не смеши людей
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KingOfTheDivan
Ответ Уолтер Собчак
А причём тут Боули? Он за бешенное бабло покупает не звёзд, а ноунеймов и потенциальных талантов вроде обоих Фофан и Мудрика, которые и близко столько не стоят. Из всех новичков, которые пришли при американце, звёздами можно назвать разве что Стерлинга и Энцо Фернандеса.
Энцо Фернандес тоже до звездного игрока пока не дотягивает. А так разве что Кулибали можно добавить, остальные пока типа на вырост
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Fulyan
Давно Трансфермаркт не воспринимаю всерьез. Ни для кого не секрет, что они могут рисовать ценники из-за медийности, или того же английского паспорта/клуба.

Возьмите того же Фаджоли. С начала сезона из примаверы стал чуть ли не ведущим полузащитником Ювентуса. Грамотно видит игру, не плохой пас/удар и всё такое. Сейчас ему сделали ценник в 20 млн. Это правильно? Да, это правильно. Ибо рано лепить ценник в 40-50 млн.

Но представьте, что на месте Фаджоли был бы условный Дэвид Хеннесси (придуманный персонаж), который стал бы в свои 20 лет основополагающим игроком МЮ или Сити. Представляете какой ценник Трансфермаркт нарисовал бы за пол года? Ну миллионов 50 уж точно. Для интереса гляньте сколько там стоят английские деревья.

Примерно такая же история и с Барсой, у которой видимо какой-то контракт с порталом. Гави и Педри стоят по 90-100 млн. Серьёзно? Ну бред же.
+5
-4
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savik-A.M.
Ответ jdrk
Стоимость условного Зенита 170 млн, все кричат, почему он в свое время не выиграл ЛЧ?)))
Потому что в финале лиги чемпионов этом году играло две команды со стоимостью в 900 млн. Каждая
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