Семин о Хвиче: «Всем, в том числе и российским игрокам, надо брать с него пример: все возможно, если упорно работать»

Юрий Семин считает, что российские игроки должны брать пример с Хвичи Кварацхелии.

Хавбек «Наполи» ранее вышел на второе место в списке самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt. Дороже грузинского игрока только его одноклубник – форвард Виктор Осимхен.

«Второе место Хвичи в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Италии – абсолютно заслуженное. Он доказал своей выдающейся игрой, что достоин самой высокой оценки.

Думаю, всем, в том числе и российским игрокам, надо брать с него пример: все возможно, если упорно работать», – заявил бывший тренер «Локомотива».

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