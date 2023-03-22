Семин о Хвиче: «Всем, в том числе и российским игрокам, надо брать с него пример: все возможно, если упорно работать»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин считает, что российские игроки должны брать пример с Хвичи Кварацхелии.

Хавбек «Наполи» ранее вышел на второе место в списке самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt. Дороже грузинского игрока только его одноклубник – форвард Виктор Осимхен.

«Второе место Хвичи в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Италии – абсолютно заслуженное. Он доказал своей выдающейся игрой, что достоин самой высокой оценки.

Думаю, всем, в том числе и российским игрокам, надо брать с него пример: все возможно, если упорно работать», – заявил бывший тренер «Локомотива».

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3 комментария

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Макс Кидалов
Так аршавин тоже хорошо играл в своё время, но хвича все таки покруче аршавина проводит сезон, так как хвича принесёт долгожданную победу для наполи в серии А, а так же возможно выйдут в финал лч и точно войдёт в историю Наполи. А Аршавин все таки глобально не тащил Арсенал, чтобы они боролись за чемпионство и за лч. У него отрезками были успешные матчи, но он не был тащером команды как хвича на первых ролях
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
У российских есть лимит и денежные гос мешки. А теперь еще, благодаря бункерной мыши, и другие сложности с переходом в другие клубы
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B_Boris
А я считаю что российским игрокам это не дано, разные виды спорта, за редкими исключениями конечно.
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