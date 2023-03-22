Кассано считает, что «Наполи» выбьет «Милан» из ЛЧ: «Они показывают прекрасный футбол»

Теги Милан Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Антонио Кассано считает, что «Наполи» выбьет «Милан» из Лиги чемпионов.

Команды встретятся в рамках 1/4 финала 12 и 18 апреля.

«Наполи» показывает прекрасный футбол, они фавориты, но Лига чемпионов – это вотчина «Милана».

На мой взгляд, «Наполи» пройдет дальше», – сказал экс-игрок сборной Италии.

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2 комментария

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ya_za_ac_milan
А не задрожат ли коленочки у футболистов Наполи? Милан сам по себе по тактике- супернеприятная команда. В защите схема 5-3-2, в нападении 4-2-3-1- компактно играет, очень много бегает. Эта не та команда, которая даст много пространства и свободных зон Хвиче. Скорее всего его закроют, как и Осимхена.
Спалетти сейчас в думках. Либо играть от себя и получать контратаки от Леао, Браим Диаса и Жиру. Либо играть сейвово и давить на слабые места Милана- стандарты и продавливание центра поля, обостряющие атаки через опорную зону. Такая неопределенность будет давить на Спалетти.
У Пиоли ситуация попроще. Милан андердог. Тифози естественно ждут прохода Милана в полуфинал, но и поймут и поражение, так как Наполи в последний раз так хорошо играл лет так 35 назад. Пиоли в прошлом году вывел Милан на пик формы именно весной и я думаю к матчу с Наполи Милан также выйдет на прекрасные кондиции. Милану эта победа нужнее, так как Наполи гарантированно берет скудетто, а это уже считается супердостижегием для них, а Милан проваливает сезон, выбить Наполи с ЛЧ, по сути продлевает жизнь Пиоли как тренера Милана ещё на один год. Полуфинал ЛЧ- это равноценная замена скудетто, а по имиджу и деньгам даже посерьезнее скудетто.
В общем посмотрим. Я думаю шансы 60 на 40 в пользу Милана. Да Наполи силён, но есть чуйка, что Милан выйдет на пик формы к апрелю, а Наполи, весь год играющий хорошо, наоборот может поймать игровой кризис. Да и Пиолиевский Милан хорош в больших матчах, когда надо Милан побеждает.
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Титал Телоян
Ощущение будто он и Широко с одного теста сделаны
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