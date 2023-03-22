Кассано считает, что «Наполи» выбьет «Милан» из ЛЧ: «Они показывают прекрасный футбол»

считает, что «Наполи» выбьет « » из Лиги чемпионов.

Команды встретятся в рамках 1/4 финала 12 и 18 апреля.

« » показывает прекрасный футбол, они фавориты, но чемпионов – это вотчина «Милана».

На мой взгляд, «Наполи» пройдет дальше», – сказал экс-игрок сборной Италии.