Тикнизян сказал, что отстранение России повлияло на его выбор выступать за Армению: «Не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян заявил, что отстранение России повлияло на его решение выступать за Армению.

– Еще один петербуржец и защитник «Динамо» Саба Сазонов вместо России выбрал Грузию. Свой выбор теперь сделал ты. Насколько текущая ситуация с отстранением сборной России влияет на выбор молодых парней, у которых есть альтернатива?

– На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить.

Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это.

Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов. Сделаю все, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира, – сказал защитник «Локомотива».

23-летний защитник ранее получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. Кроме того, он получил паспорт Армении.

Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».

Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).

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60 комментариев

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Lol Ko
Так надо не останавливаться, переходить в европейский клуб, чтобы играть против топоаых клубов. Хотя тут другие критерии отбора...
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Ivan Ivanych
А толку-то, ни россии, ни армении на уровне сборных ничего не светит всё равно.
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Александр Милосавлевич
Мне почему-то всегда казалось, что сборную не по этим критериям выбирать следовало бы. Не о клубе все-таки речь. Клуб - это место работы; там можно выбирать, где соперники интересней. Сборная - это все же несколько про другое. Ну, это мне казалось.
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Lol Ko
Ответ Spartakovec navsegda
Дело не в этом. А в том, что при любом прогрессе он уже не заграет за сборную России. И соус не соус, а два перспективных игрока, с потенциалом игры в сборной, выбирают другие сборные. В этом новость.
А что в них перспективного? Пусть играют, где хоть вызывают.
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ДМ-1чемпион
Это как раз не честь, а бесчестие!
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Dimonty
Ответ Stannis_Baratheon
причем тут уровень этих сборных? что даёт России игра с этими сборными?
Тоже самое, что и Армении. Учитывая нуль турнирных перспектив
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Артак Амарян
Ответ sancho81
Хм...Выбор логичен, но не понятно, как повлияла текущая ситуация. Если бы не она, ждал бы шанса в сборной России даже при наличии предложения от Армении? Из контекста интервью, не похоже. Так как же повлияла?
На самом деле так и было, его еще два года назад звали , он отказал , сказал ждёт приглашения в сб.России
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Dimonty
Ответ Adeen
Наверное, то же самое, что и с остальными – опыт.
Что ты имеешь в виду под опытом?
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BananaMama
Ответ зак
конечно правильно сказал ведь он твой земляк, но ты будешь говорить от всего Российского народа, что он правильно сделал..
Я уже на спортсе и украинцем, и прибалтом побывал, теперь вот меня армянином объявили)))
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Артак Амарян
Ответ Peter Parker
Так и за Армению тоже. Тот же бразилец Маркос Пиззелли входит в топ по играм и забитым голам. Сейчас в сборной играют колумбиец и нигериец. Вроде швед недавно вызывался
Пиззели по меркам некоторых - армянин с большой буквы,он на армянском разговаривает не хуже любого другого армянина,без акцента и каких либо разговорных изъянов )
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Иля
"Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА."

Открываешь википедию, а там оказывается, что между Коломягами и ЦСКА были 4,5 года в Локомотив СПБ
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зак
Ответ BananaMama
Честно всё сказал, молодец. К тому же, будем честны, даже если бы не случилось год назад то, что случилось, Тикнизян на игрока уровня сборной России вряд ли тянет. Ну может на пару товарняков получил бы вызов и всё. Так что со всех сторон правильно поступил, как и Байрамян примерно в такой же ситуации. Вот Захарян как раз мог выбирать, и думаю теперь 100 раз пожалел о своём выборе. А Сперцян мог подождать и сейчас тоже бы выбирал, но сразу всё выбрал правильно)
конечно правильно сказал ведь он твой земляк, но ты будешь говорить от всего Российского народа, что он правильно сделал..
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bismut87
А можно эти ребята будут играть и получать ЗП в странах, где они получили свое новое гражданство?
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sbvinn
Ответ Spartakovec navsegda
Дело не в этом. А в том, что при любом прогрессе он уже не заграет за сборную России. И соус не соус, а два перспективных игрока, с потенциалом игры в сборной, выбирают другие сборные. В этом новость.
Зуев. Перспективный.
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Пётр Смирнов
Ответ sprmn
Мне одному кажется что Захарян прямо через чур распиарен, почти также как Шапи Сулейманов.
Шапи пересидел в Краснодаре.
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sbvinn
Ответ sprmn
Мне одному кажется что Захарян прямо через чур распиарен, почти также как Шапи Сулейманов.
Он просто очень лихо и очень рано начал, все впечатлились. А сейчас ничем не выделяется особо, но все все равно помнят его яркое появление и до сих пор по старой памяти восхищаются.
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Verhovn
Ответ Назар Игорь
Это только первые ласточки. Если есть хоть малейший шанс найти возможность выступать за другую страну, им надо воспользоваться. Все надежды на скорое возвращение на международную арену безосновательны, а срок спортивной жизни невелик.
Он этнический армянин. Поэтому и выбор очевиден.
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pazo
Мог бы пригодиться сборной России. В этом год прибавил.
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Verhovn
Я бы в его положении, будь я в его возрасте, наверное сделал бы также. Всё правильно.
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ivica_sprut
не велика потеря. все видели какой ты защитник, когда завалился на газон в своей штрафной и не давал Игнатову играть в мяч.
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Бромка
А что за русофобия то в мире творится с 24.02.22? Везде отстраняют, санкции какие-то. Какой русофоб отдал приказ?
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Александр Шейфер
Ответ sancho81
Хм...Выбор логичен, но не понятно, как повлияла текущая ситуация. Если бы не она, ждал бы шанса в сборной России даже при наличии предложения от Армении? Из контекста интервью, не похоже. Так как же повлияла?
Наиру 23 года. Мало крайних защитников дебютировало в сборной после 23 лет?
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Spartakovec navsegda
Ответ Гоша Петров
Положа руку на сердце,Тикниязян не вызывался даже в расширенный список сборной России.Тот же Зуев решил играть за Казахстан ну и что?Всем же видно для чего такие новости под таким соусом вбрасывают,выставляя это как буд то игрок уровня Роналдиньо выбрал играть за Армению а не за Россию.
Дело не в этом. А в том, что при любом прогрессе он уже не заграет за сборную России. И соус не соус, а два перспективных игрока, с потенциалом игры в сборной, выбирают другие сборные. В этом новость.
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Александр Шейфер
Ответ Peter Parker
Про товарняки, конечно, верно. Но про что непонятного с соперниками? Тот же Иран в рейтинге между Швецией и Кореей. Узбекистан между Израилем и Грузией. Да тот же Афганистан выше Мальты, Лихтенштейна и Сан-Марино. Обычные вполне сборные. Можно подумать, будто до этого сборная России каждый месяц играла с Францией и Аргентиной. Очевидно, что топ-соперника не будет, но и говорить так, будто со сборной Медиалиги играем тоже не стоит. А Тикнизяну удачи, его карьера - его выбор
Ну да, Сан Марино чуть ли не худшая сборная мира. Вот интересно, если Сан Марино сыграет с Гуамом, или Вануату, или тем же самым Восточным Тимором? Что будет? Да полный разгром от Сан Марино. Лихтенштейн против Афганистана? Ну если за Афганистан не будет 11 немецких афганцев бегать, то будет где то 5:0. Не будет - будет 20:0.
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Peter Parker
Ответ Stannis_Baratheon
причем тут уровень этих сборных? что даёт России игра с этими сборными?
Мягко говоря, очень удивлён таким вопросом. Очевидно, что многое. Опыт игрокам, понимание тренеру, кто есть в резерве. Чтобы потом не выйти спустя время в официальных матчах с дрожащими коленками у игроков, которые между собой пару двухсторонок сыграли.
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