Тикнизян сказал, что отстранение России повлияло на его выбор выступать за Армению: «Не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных»

заявил, что отстранение России повлияло на его решение выступать за Армению.

– Еще один петербуржец и защитник «Динамо» Саба Сазонов вместо России выбрал Грузию. Свой выбор теперь сделал ты. Насколько текущая ситуация с отстранением сборной России влияет на выбор молодых парней, у которых есть альтернатива?

– На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить.

Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала , я благодарен за это.

Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов. Сделаю все, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира, – сказал защитник « ».

23-летний защитник ранее получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. Кроме того, он получил паспорт Армении.

Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».

Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).

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