«Откуда у Карпина такое высокомерие? Не надо делать из сборной России какую-то промокашку». Экс-член комитета по этике Созин о словах тренера, что он не держится за должность

Андрей Созин отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной.

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможной смене тренера команды в случае новых неудач так: «Ради бога. Кто-то держится за место, что ли?»

« вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское… Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции «Зениту» создает. Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

Если ему неинтересно работать в сборной, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так о своей сборной не говорили. Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвем контракт.

Карпин – самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадет. Но не надо делать из сборной России какую-то промокашку», – сказал бывший член комитета по этике РФС.

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