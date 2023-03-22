«Откуда у Карпина такое высокомерие? Не надо делать из сборной России какую-то промокашку». Экс-член комитета по этике Созин о словах тренера, что он не держится за должность

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Андрей Созин Чемпионат.com Футбол

Андрей Созин отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной.

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможной смене тренера команды в случае новых неудач так: «Ради бога. Кто-то держится за место, что ли?»

«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское… Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции «Зениту» создает. Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

Если ему неинтересно работать в сборной, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так о своей сборной не говорили. Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвем контракт.

Карпин – самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадет. Но не надо делать из сборной России какую-то промокашку», – сказал бывший член комитета по этике РФС. 

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39 комментариев

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Алексей Воскресенский
А зачем за это шило держаться? Чтоб с Киргизами и Ираками товарняки катать?
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Иван1984
Не хочет пусть не работает,дайте другому!
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Василий Татищев
Ответ Overkiller
Совковые чиновники вгрызаются в тёплые места мёртвой хваткой и пытаются удержаться любой ценой. Их с их кормушек только вперёд ногами выносить. За 20+ летним примером для подражания далеко ходить не надо. У них одна мысль что человек может просто спокойно относиться к своей работе как к просто работе, хотя и важной и ответственной, вызывает первобытный страх и паническое непонимание.
Совком по голове надо, за уничижение и принебрижение неприкрытое к Родине. Вы пожинате плоды советского наследия, и Россия занимает то место в мире что занимает только потому что падала со второго, а кое где и первого. Так что побольше уважения к советскому наследию
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Лёха Жданчик
Ответ Overkiller
Совковые чиновники вгрызаются в тёплые места мёртвой хваткой и пытаются удержаться любой ценой. Их с их кормушек только вперёд ногами выносить. За 20+ летним примером для подражания далеко ходить не надо. У них одна мысль что человек может просто спокойно относиться к своей работе как к просто работе, хотя и важной и ответственной, вызывает первобытный страх и паническое непонимание.
Когда главный совковый чиновник приходит в кремль с фразой "бабки надо зарабатывать Боря" то ничего не стоит ожидать от всей системы..
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СИ
А я бы тоже так поступал говорил бы что на ум пришлось лишь бы меня уволили и чтобы РФС оплатил бы за неустойку камаз бабла.
Связи у Валеры с рфс и РПЛ хорошие с давних времён - в 2005 году Алаев играл в пляжный и Карпин в 2005 году играл в пляжный.
Так что не думаю что Валера простак, я думаю все просчитано до мулиметру.
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Лёха Жданчик
Откуда у Созина такое высокомение диктовать гл. тренеру сборной что ему можно делать а что нет)
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Gagarin Party
Ответ trasion17
Можно один вопрос? Причем тут Америка вообще? И второй, раз уж ты приплел Америку, давай сравним сколько там сменилось президентов за 30 лет и сколько у нас? Сильно они цепляются в свои места?
давай до свидания, алеша.
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Рафик Маркес
Каждый судит по себе. Для таких как Созин теплое хорошо оплачиваемое место на госпайке - это святое
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Ilya Mukhachev
Слепые подгоняют глухих.
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Alina_77
Ответ ТрактоПоктер
Высокомерие и ЧСВ - это у Черчесова А Валера - правдоруб
Надеюсь, это сарказм)
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Спартак Уокер
По моему Валера все правильно сказал не к чему придраться
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Карл_Иваныч
И что "не так"? Безотносительно причин и следствий, что интересного в работе в сборной, которой впору устраивать показательные матчи, разделившись на две команды?
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adamx
Ответ Arti22
Зачем вообще сейчас сборная, если они в товарках играют на отшибись, толка нет
Я про то же... Только людей дергают зря... и азиатов и наших футболистов.
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trasion17
Ответ Gagarin Party
протри глазёнки и посмотри на возраст американских чиновников. Сколько кстати лет президенту там? а сколько лет он в конгрессе сидит? он в СССР приезжал, малыш.
Можно один вопрос? Причем тут Америка вообще? И второй, раз уж ты приплел Америку, давай сравним сколько там сменилось президентов за 30 лет и сколько у нас? Сильно они цепляются в свои места?
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Arti22
Ответ adamx
Куда гнать? Зачем вообще сейчас тренер сборной? Товарищеские матчи играть?
Зачем вообще сейчас сборная, если они в товарках играют на отшибись, толка нет
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Алексей Ненахов
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
На что мотивировать ? Ирак , Иран ,Узбекистан ,да и прежде чем писать посмотрите все интервью
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d.xoxlov
Как чётко он вывернул смысл сказанного. Профессионал. Странно, что в профильном комитете ему места не подыскали.
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adamx
Ответ Arti22
ну по фактам Валера немножко приуел, гнать его надо пока не поздно
Куда гнать? Зачем вообще сейчас тренер сборной? Товарищеские матчи играть?
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Arti22
ну по фактам Валера немножко приуел, гнать его надо пока не поздно
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Gagarin Party
Ответ Overkiller
Совковые чиновники вгрызаются в тёплые места мёртвой хваткой и пытаются удержаться любой ценой. Их с их кормушек только вперёд ногами выносить. За 20+ летним примером для подражания далеко ходить не надо. У них одна мысль что человек может просто спокойно относиться к своей работе как к просто работе, хотя и важной и ответственной, вызывает первобытный страх и паническое непонимание.
протри глазёнки и посмотри на возраст американских чиновников. Сколько кстати лет президенту там? а сколько лет он в конгрессе сидит? он в СССР приезжал, малыш.
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Алексей Ненахов
Ответ Фут.Боль
Зачем подменять понятия! Он не говорил что неинтересно работать со сборной. Сказал, что в случае плохих результатов его могут уволить и он это воспринимает нормально, за место не держится. А раздули-то.
Это же спортс , накинуть ##### на вентилятор их любимое
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инок
Ответ B_Boris
Карпин переоцененное чудо, это да. Не стоило вообще приглашать 😁
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Алексей Ненахов
На правду обижаемся , а только почему не поняли ? Может бан сборной на а это так влияет ,хотя нет это другое
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окечуква
А в чем уникальность работы в сборной? Она что-то выигрывала, там играли какие-то великие игроки? Я про сборную России, а не СССР. Почему Карпину предлагают раболепно трястись при одной лишь мысли какая великая честь ему выпала?
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Overkiller
Совковые чиновники вгрызаются в тёплые места мёртвой хваткой и пытаются удержаться любой ценой. Их с их кормушек только вперёд ногами выносить. За 20+ летним примером для подражания далеко ходить не надо. У них одна мысль что человек может просто спокойно относиться к своей работе как к просто работе, хотя и важной и ответственной, вызывает первобытный страх и паническое непонимание.
+34
-7
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