615 болельщиков из России посетят матч с Ираном в Тегеране. Всего на трибунах будет около 15 тысяч человек («СЭ»)
615 болельщиков из России посетят матч сборной в Тегеране.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 23 марта команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против сборной Ирана. Она начнется в 20:00 по московскому времени. Всего на игре ожидают около 15 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что матч посетят около 30 тысяч болельщиков.
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