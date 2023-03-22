615 болельщиков из России посетят матч с Ираном в Тегеране. Всего на трибунах будет около 15 тысяч человек («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирана по футболу Спорт-Экспресс Футбол

615 болельщиков из России посетят матч сборной в Тегеране.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 23 марта команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против сборной Ирана. Она начнется в 20:00 по московскому времени.  Всего на игре ожидают около 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что матч посетят около 30 тысяч болельщиков. 

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5 комментариев

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Александр Зубков
Тегеран 23
+2
0
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old folk
Бюджетники из посольства и минобороны, или специальный чартер подгонят?
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Ебздрогыч
Прям как будто матч Химок!
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Dr.Gebbelsss
а что так мало? всего 615?
только у них FAN-ID есть?)
+1
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Барсик Юрана
Сколько из них моджахедов потенциальных «музыкантов» одному Богу известно
0
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