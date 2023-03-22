615 болельщиков из России посетят матч с Ираном в Тегеране. Всего на трибунах будет около 15 тысяч человек («СЭ»)

615 болельщиков из России посетят матч сборной в Тегеране.

Об этом сообщает « ». 23 марта команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против сборной . Она начнется в 20:00 по московскому времени. Всего на игре ожидают около 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что матч посетят около 30 тысяч болельщиков.

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