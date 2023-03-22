Болт о результатах «МЮ» при тен Хаге: «Дело в вере. Когда тренер вселяет в тебя столько уверенности, ты веришь, что все возможно»

Усэйн Болт поделился мнением об успехах « » при Эрике тен Хаге.

«Я думаю, что дело в вере. Я проходил через это: когда твой тренер вселяет в тебя столько уверенности, ты вроде как веришь, что все возможно.

Ты хочешь усердно работать, ты хочешь, чтобы он гордился тобой, ты хочешь добиться для него многого, поэтому я думаю, что это именно тот эффект, который он получает от игроков.

Он пришел, и игроки верят в то, что он говорит, и верят его словам, так что теперь они просто делают работу, чтобы доказать это», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике в интервью PA.

Усэйн Болт: «Сказал тен Хагу спасибо за то, что вернул «МЮ» дни славы. Мы завоюем много трофеев»

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