Болт о результатах «МЮ» при тен Хаге: «Дело в вере. Когда тренер вселяет в тебя столько уверенности, ты веришь, что все возможно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Усэйн Болт Эрик тен Хаг Футбол

Усэйн Болт поделился мнением об успехах «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге

«Я думаю, что дело в вере. Я проходил через это: когда твой тренер вселяет в тебя столько уверенности, ты вроде как веришь, что все возможно. 

Ты хочешь усердно работать, ты хочешь, чтобы он гордился тобой, ты хочешь добиться для него многого, поэтому я думаю, что это именно тот эффект, который он получает от игроков.

Он пришел, и игроки верят в то, что он говорит, и верят его словам, так что теперь они просто делают работу, чтобы доказать это», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике в интервью PA. 

Усэйн Болт: «Сказал тен Хагу спасибо за то, что вернул «МЮ» дни славы. Мы завоюем много трофеев»

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18 комментариев

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zer
по сути Болт говорит про психологию и он абсолютно прав: для спорстменов это не менее важно, чем физическая готовность или тактическая грамотность
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JoeGage
Позорная игра вторым номером, при таких покупках. Вот что привил.
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Артём Никулин
Ответ Виталий Ан
В следующем сезоне Хак будет болтаться в середине и все переобуются. Не вижу никаких перспектив чтоб результат улучшился или был хотя бы таким же. Даже с Сульшером или Мауринью временами играли лучше.
Слишком толсто
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Всё верно сказал
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ман сити фейк
Ответ Master Slova
ливерпуль не был мертвым, это все враки!!
До матча МЮ был явным фаворитом
+1
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+1
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Master Slova
Ответ Юлия Закаблукова
Особенно отлететь мёртвому диверпулб 0 7
ливерпуль не был мертвым, это все враки!!
0
-1
-1
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Виталий Ан
В следующем сезоне Хак будет болтаться в середине и все переобуются. Не вижу никаких перспектив чтоб результат улучшился или был хотя бы таким же. Даже с Сульшером или Мауринью временами играли лучше.
+4
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Ман Сити
Слишком много слов после 0-7 от мертвого ливера. По сути физрука уже начали сливать, их Фулхем возил так что пришлось вмешаться и удалить чуть ли не всю их команду, чтобы спасти проект от вылета из кубка.
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Диер Ташкент
ну на первый сезон хорошо справляется Тен Хаг. Игроки бьются, игра есть, неплохой первый сезон
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sabrusov
Валера не даст соврать
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Tun
Дело и в настрое, и в тактике, и в тренировках, и в помощниках, и в глобальном подходе - у Эрика пока все на высшем или околотоповом уровне, реальная надежда на светлое будущее
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Born is the King
Так и есть. Кто верил, что Мю может получить 0:7 на Энфилде? Именно тренер заставил игроков Мю поверить в свои возможности
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Sevuska
И Болт он забил на те 7:0 Ливерпулю 😎
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ман сити фейк
При Сульшере все были уверены. Заняли второе место и подумали вот-вот поборемся за чемпионство. Но в том сезоне пуль первый манчестерский унижали МЮ
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Юлия Закаблукова
Особенно отлететь мёртвому диверпулб 0 7
+2
-3
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Александра Александрова
Вера без знаний , тоже ничего не даст !
+4
-3
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BZB
А еще приучил болт на игру не забивать.
+11
-4
+7
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инок
Тен Хаг за короткий срок полностью преобразил игру МЮ.
Он хороший тренер, успехов ему
+13
-2
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