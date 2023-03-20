Кройфф про «МЮ»: «При тен Хаге в клуб возвращается надежда – это же произошло с «Барсой». Люди гордятся тем, что они фанаты «Юнайтед»

высказался о работе тен Хага в « ».

«Сначала нужно дать команде веру и вернуть надежду, и я чувствую, что он [тен Хаг] справляется с этим. И надо отдать ему должное. Это было нелегко. «Юнайтед» много лет ждал этого момента, и много раз это выглядело так, что он настал, но в итоге все шло не туда, куда люди хотели.

Теперь чувствуется, что у команды есть вера, и люди готовы дать ей время и понять, что бывают взлеты и падения, но я чувствую, что люди гордятся тем, что они фанаты «Юнайтед». Я думаю, что при тен Хаге речь идет о том, чтобы вернуть в клуб надежду – то же самое, что произошло с «Барсой».

Что касается тен Хага, то у него есть план действий, чтобы продержаться добрых несколько лет и несколько трансферных окон и оставить наследие. Конечно, они выиграли Кубок лиги, но на самом деле в «Юнайтед» это не считается, не так ли?» – сказал спортивный директор «Барселоны».

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