Кройфф про «МЮ»: «При тен Хаге в клуб возвращается надежда – это же произошло с «Барсой». Люди гордятся тем, что они фанаты «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Йорди Кройфф премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Эрик тен Хаг Футбол

Йорди Кройфф высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». 

«Сначала нужно дать команде веру и вернуть надежду, и я чувствую, что он [тен Хаг] справляется с этим. И надо отдать ему должное. Это было нелегко. «Юнайтед» много лет ждал этого момента, и много раз это выглядело так, что он настал, но в итоге все шло не туда, куда люди хотели.

Теперь чувствуется, что у команды есть вера, и люди готовы дать ей время и понять, что бывают взлеты и падения, но я чувствую, что люди гордятся тем, что они фанаты «Юнайтед». Я думаю, что при тен Хаге речь идет о том, чтобы вернуть в клуб надежду – то же самое, что произошло с «Барсой».

Что касается тен Хага, то у него есть план действий, чтобы продержаться добрых несколько лет и несколько трансферных окон и оставить наследие. Конечно, они выиграли Кубок лиги, но на самом деле в «Юнайтед» это не считается, не так ли?» – сказал спортивный директор «Барселоны». 

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14 комментариев

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Мадрид наказывает!
Ответ igoruhanov85
новость малолетка писал, который Кройффа то уже м.б. и не застал в живых
Скорее малолетка писал коммент выше, все знают, что "того" Кройфа давно нет, зато есть его бездарный отпрыск. В чем сложность понять, о ком речь?
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Леван Мкртчян
Ответ U. M. A. Muhammad
Это спецом они делают я не пойму?? Как то обозначайте что это дескать сын Кройфа, спортивный директор Барсы там или как то. Когда вижу заголовок вспоминается совсем другой реальный Кройфф
Тот Кройфф уже приличное время как почил . Думаю, большинство болельщиков футбола знакомы с этим фактом. И если кто-то с такой фамилией сейчас высказывается для СМИ, то все понимают , что это не Йохан)
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Роман
Ответ DolJun
кубок английской лиги чемпионов для тебя что, шутка какая-то?
У этого кубка есть сокращенное название КАЛ.
Где вторые - третьи составы играют. Да, забыл про него.
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Hella black
ЭТХ выбрал клуб,он выбрал традиции МЮ ! Многие осуждали его за пинок под зад КриРо. Но это была вынужденная мера и как оказалось абсолютно оправданная !
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Marcus-light
Тен Хааг большой молодец и показал, что он прекрасный менеджер (во всяком случае пока). Но МЮ по-прежнему надо развиваться в плане менеджмента. Покупать просто всех, кого хочет главный тренер - тупик. Не говоря уже о системности использования молодёжи, условиях для тренировок и прочей ерунды из интервью Роналду.
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DolJun
Ответ Роман
Когда МЮ возьмет что-то значимое, тогда можно будет об успехах говорить.
кубок английской лиги чемпионов для тебя что, шутка какая-то?
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Роман
Когда МЮ возьмет что-то значимое, тогда можно будет об успехах говорить.
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Burel
Ответ U. M. A. Muhammad
Это спецом они делают я не пойму?? Как то обозначайте что это дескать сын Кройфа, спортивный директор Барсы там или как то. Когда вижу заголовок вспоминается совсем другой реальный Кройфф
эстонец Новиков, наверно, писал
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AF007
Стоило отправить на свалку истории гелевого бездаря
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igoruhanov85
Ответ U. M. A. Muhammad
Это спецом они делают я не пойму?? Как то обозначайте что это дескать сын Кройфа, спортивный директор Барсы там или как то. Когда вижу заголовок вспоминается совсем другой реальный Кройфф
новость малолетка писал, который Кройффа то уже м.б. и не застал в живых
+1
-2
-1
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U. M. A. Muhammad
Это спецом они делают я не пойму?? Как то обозначайте что это дескать сын Кройфа, спортивный директор Барсы там или как то. Когда вижу заголовок вспоминается совсем другой реальный Кройфф
+7
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+1
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DolJun
еще бы им не гордиться - судьи опять на стороне мю, прям как во времена сафа. мю и барса в этом смысле клубы-побратимы, как судейские проекты.
+1
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-3
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Nottingham Forecast
Ответ Андрей Хенто
Все гордятся, один Рой Кин разочаровался)
Открытку на Рождество хочет, можно понять человека 🤣
+5
-2
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Андрей Хенто
Все гордятся, один Рой Кин разочаровался)
+2
-1
+1
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