Тен Хаг о 3:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» проявил характер. Мы должны были вести в 2-3 мяча после 1-го тайма»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил волю «Манчестер Юнайтед» к победе после игры с «Фулхэмом» (3:1).

«Мы достигли цели, мы довольны победой. Мы проявили характер.

Всякий раз, когда эта команда выходит на поле, она проявляет характер и необходимую решительность.

«Фулхэм» – хорошая команда, нужно играть хорошо, чтобы выиграть у нее. И мы провели качественный первый тайм, создавали опасные моменты в результате контратак и должны были вести в счете в 2-3 мяча.

До следующего матча в Кубке Англии еще далеко. Футболисты отправятся в сборные, а тренеры проанализируют последние выступления. А затем мы сосредоточимся на играх с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном», – сказал главный тренер «МЮ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вовито Бомбито
С такой игрой глатнут от брайтона или в финале от мс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Ответ **Iscander**
Со всем уважением, но МЮ не должен был вести в 2-3 мяча, с такой игрой. И предпосылок даже не было. Фулхем сам самоустранился.
мю домииирровал скажет Артета😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Берин
Ответ Арман Мартиросян
У меня к сегодняшнему судейству вообще никаких вопросов нет, все по делу. Но хочется такой последовательности во всех матчах, а не выборочно.
Спорно, что нет вопросов конечно.
Все таки красная Митровичу перебор. Возможно он что то ещё сказал ему, но я думаю это жёлтая все таки.
А говоря про последовательность, так она проявляется из матча в матч: на игроках Юнайтед фолят в первой трети обрывая контратаки и судьи не показывают карточки из матча в матч.
Судьи в этом сезоне дико засуживают Юнайтед. А тот момент с голом Бруну сити это случайность, которую даже комитет разобрал и будет судить по другому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Alexander Yavriantz
Tell me about it. Красная Каземиро была показана, когда в соседних матчах за подобное даже жёлтые не показывали. Причём в одном из матчей тот же судья был. Судейство в АПЛ - клоунада, давно пора порядок навести. Поэтому я и удивился сегодняшнему адекватному судйству.
Английских судей даже вар не спас. Тут надо как можно больше автоматизировать решения спорных моментов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Elik1989
Есть разница между спадом и усталостью. Отдых пойдёт на пользу для тех, кто не будет играть.
Так усталость мб причина, а спад следствие. Но здесь дело не только в усталости, еще в травмах и дисквах, которые рушат структуру игры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Арман Мартиросян
У меня к сегодняшнему судейству вообще никаких вопросов нет, все по делу. Но хочется такой последовательности во всех матчах, а не выборочно.
Tell me about it. Красная Каземиро была показана, когда в соседних матчах за подобное даже жёлтые не показывали. Причём в одном из матчей тот же судья был. Судейство в АПЛ - клоунада, давно пора порядок навести. Поэтому я и удивился сегодняшнему адекватному судйству.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Александр Бабкин
С такой игрой у м.ю. очень и очень мало шансов выигрывать что то. Фан. более за этот клуб , и хочется что бы они сносили всех на своём пути,а пока ещё далековато (((!
Уже малый кубок выиграли вообще-то и это только первый сезон Эрика. Терпение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ **Iscander**
Со всем уважением, но МЮ не должен был вести в 2-3 мяча, с такой игрой. И предпосылок даже не было. Фулхем сам самоустранился.
Ну 2 полумомента было, когда Вегорст бил, то это был бы 100% гол, если б он в угол ударил, а ещё был момент, когда Рэшфорд проспал прострел. Но конечно МЮ не должен был вести в 2 мяча, однако забивать мог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Alexander Yavriantz
Бруно по сравнению с Митровичем поласкал арбитра и тот вообще не отреагировал никак. Но я бы тогда был не против красной для Бруно, после той игры ему не помешало бы сесть и поразмыслить о своём поведении. а сегодня снова был хорош.
У меня к сегодняшнему судейству вообще никаких вопросов нет, все по делу. Но хочется такой последовательности во всех матчах, а не выборочно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
25-я (!!!) игра МЮ, после возобновления чемпионата, во всех турнирах. усталость огромная, и она заметна все больше. и все это еще усугубляется травмами.
надеюсь, перерыв пойдет на пользу, но, с другой стороны, все разъезжаются по своим сборным, где тоже, наверняка, будут играть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Арман Мартиросян
Надеюсь это сарказм.
Бруно по сравнению с Митровичем поласкал арбитра и тот вообще не отреагировал никак. Но я бы тогда был не против красной для Бруно, после той игры ему не помешало бы сесть и поразмыслить о своём поведении. а сегодня снова был хорош.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almatinets
Вялая игра МЮ, не было огня, запала. Видно было будто все без энтузиазма играли, отбывали номер. Вехгорст конечно тот ещё, один раз и палка стреляет, но все же этому клубу нужен другой игрок, классом значительно выше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мс-мешок
Ответ celebrity
Серьезно??? Поведение Бруно против Ливерпуля забыто уже?) Про то как с ними общался иногда Ферги вообще молчу 😀
про Ферги ты наслышан или видел? Руками он не толкал,а орать никто не запрещает, команду нужно защитить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
нет, Эрик, большинство не согласны будут. МЮ играл слабо, и до момента с пенальти, я вообще не видел, за счет чего Мю может отыграться. откровенно повезло с 2 удалениями. по сути, Фулхэм закопал себя сам.
теперь тем более ценен это полуфинал с Брайтоном, на котором нужно показать, что жертва Фулхэма была не зря 👌
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бабкин
Ответ **Iscander**
Со всем уважением, но МЮ не должен был вести в 2-3 мяча, с такой игрой. И предпосылок даже не было. Фулхем сам самоустранился.
С такой игрой у м.ю. очень и очень мало шансов выигрывать что то. Фан. более за этот клуб , и хочется что бы они сносили всех на своём пути,а пока ещё далековато (((!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Игроки заметно устали уже играя каждые три дня 3-месяц уже. Этот усталость прослеживается не только по этой игре.
Что касается характера, то после 0-1 пошли отыгрываться и отыгрались ведь, не будь рука Виллиана, дальше всякое мог бы случится, но после удалении грех было уже не добить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
По первому тайму - огромное количество потерь , проигранных единоборств , неточных передач. Я внимательно смотрел тайм и не нашёл 2- 3 мяча. Фулхем более качественно держал мяч и симпатичнее играл в атаке. Исправлять недочёты срочно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ CriminalJoint62
Митрович такое быдло. Не могу представить, чтобы игрок МЮ так позволил себе обращаться с арбитром
Надеюсь это сарказм.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CyberUnited
Тен Хаг похоже тоже переутомился, пора отдохнуть немного
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
В первом тайме Фулхэм не хуже выглядел какие три мяча ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Кулинский
Давайте будем честными - это был отскок.
А о каком характере идет речь, если после 2:1 начали сушить?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Ответ QWertY
У команды заметный спад, перерыв на сборные весьма кстати
Есть разница между спадом и усталостью. Отдых пойдёт на пользу для тех, кто не будет играть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
celebrity
Ответ CriminalJoint62
Митрович такое быдло. Не могу представить, чтобы игрок МЮ так позволил себе обращаться с арбитром
Серьезно??? Поведение Бруно против Ливерпуля забыто уже?)

Про то как с ними общался иногда Ферги вообще молчу 😀
+14
-18
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Козлов
Характер команды определяется её способностью выстоять under the pressure. MU can! Команда под руководством Иен Хага обретает свои лучшие черты: несгибаемость, мастерство, мужество, целеустремлённость. Glory, glory Man United!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Со всем уважением, но МЮ не должен был вести в 2-3 мяча, с такой игрой. И предпосылок даже не было. Фулхем сам самоустранился.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий