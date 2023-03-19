Тен Хаг о 3:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» проявил характер. Мы должны были вести в 2-3 мяча после 1-го тайма»

тен Хаг отметил волю « » к победе после игры с « » (3:1).

«Мы достигли цели, мы довольны победой. Мы проявили характер.

Всякий раз, когда эта команда выходит на поле, она проявляет характер и необходимую решительность.

«Фулхэм» – хорошая команда, нужно играть хорошо, чтобы выиграть у нее. И мы провели качественный первый тайм, создавали опасные моменты в результате контратак и должны были вести в счете в 2-3 мяча.

До следующего матча в Кубке Англии еще далеко. Футболисты отправятся в сборные, а тренеры проанализируют последние выступления. А затем мы сосредоточимся на играх с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном», – сказал главный тренер «МЮ».

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