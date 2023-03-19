Тен Хаг о 3:1 с «Фулхэмом»: «МЮ» проявил характер. Мы должны были вести в 2-3 мяча после 1-го тайма»
Эрик тен Хаг отметил волю «Манчестер Юнайтед» к победе после игры с «Фулхэмом» (3:1).
«Мы достигли цели, мы довольны победой. Мы проявили характер.
Всякий раз, когда эта команда выходит на поле, она проявляет характер и необходимую решительность.
«Фулхэм» – хорошая команда, нужно играть хорошо, чтобы выиграть у нее. И мы провели качественный первый тайм, создавали опасные моменты в результате контратак и должны были вести в счете в 2-3 мяча.
До следующего матча в Кубке Англии еще далеко. Футболисты отправятся в сборные, а тренеры проанализируют последние выступления. А затем мы сосредоточимся на играх с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном», – сказал главный тренер «МЮ».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Все таки красная Митровичу перебор. Возможно он что то ещё сказал ему, но я думаю это жёлтая все таки.
А говоря про последовательность, так она проявляется из матча в матч: на игроках Юнайтед фолят в первой трети обрывая контратаки и судьи не показывают карточки из матча в матч.
Судьи в этом сезоне дико засуживают Юнайтед. А тот момент с голом Бруну сити это случайность, которую даже комитет разобрал и будет судить по другому
надеюсь, перерыв пойдет на пользу, но, с другой стороны, все разъезжаются по своим сборным, где тоже, наверняка, будут играть.
теперь тем более ценен это полуфинал с Брайтоном, на котором нужно показать, что жертва Фулхэма была не зря 👌
Что касается характера, то после 0-1 пошли отыгрываться и отыгрались ведь, не будь рука Виллиана, дальше всякое мог бы случится, но после удалении грех было уже не добить.
А о каком характере идет речь, если после 2:1 начали сушить?
Про то как с ними общался иногда Ферги вообще молчу 😀