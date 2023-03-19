«МЮ» выиграл 12 из 16 последних матчей. Единственное поражение – 0:7 от «Ливерпуля»

« » за последние 16 матчей потерпел лишь одно поражение.

Сегодня команда Эрика тен одолела « » (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

Начиная с 25 января манкунианцы одержали 12 побед во всех турнирах, а также трижды сыграли вничью. Единственное поражение – от «Ливерпуля» (0:7) в 5 марта.

Далее «МЮ» выступит в гостях у «Ньюкасла» – это случится 2 апреля.

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