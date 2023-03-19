«МЮ» выиграл 12 из 16 последних матчей. Единственное поражение – 0:7 от «Ливерпуля»
«Манчестер Юнайтед» за последние 16 матчей потерпел лишь одно поражение.
Сегодня команда Эрика тен Хага одолела «Фулхэм» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.
Начиная с 25 января манкунианцы одержали 12 побед во всех турнирах, а также трижды сыграли вничью. Единственное поражение – от «Ливерпуля» (0:7) в АПЛ 5 марта.
Далее «МЮ» выступит в гостях у «Ньюкасла» – это случится 2 апреля.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
главное, чтобы Каз был в составе - а там поглядим
Брайтон - не подарок
Фулхэм был лучше, но сам себя и закопал