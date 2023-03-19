«МЮ» выиграл 12 из 16 последних матчей. Единственное поражение – 0:7 от «Ливерпуля»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» за последние 16 матчей потерпел лишь одно поражение.

Сегодня команда Эрика тен Хага одолела «Фулхэм» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

Начиная с 25 января манкунианцы одержали 12 побед во всех турнирах, а также трижды сыграли вничью. Единственное поражение – от «Ливерпуля» (0:7) в АПЛ 5 марта.

Далее «МЮ» выступит в гостях у «Ньюкасла» – это случится 2 апреля.

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30 комментариев

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Андрей Andrey
Ответ Любезный Коссутий
да, ваши 2-7, от каких-то вилок, тоже не забудут.
какие наши))? ваши Наши. счёт на табло. ххаха зри в корень.
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Андрей Andrey
Ответ Basalai Yauheni
2-5 тоже все запомнят, не переживай
6:1 тоже все помнят 😂😂
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mansur_axe
Это поражение равно 16 победам.
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Йети
Ответ Joel Campbell
Надеюсь кубок возьмёт МЮ ,а не голубой мешок
Надеюсь в финал выйдет Брайтон, а не красный мешок)
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Любезный Коссутий
Ответ **Iscander**
В том то и дело, что МЮ зависит от Каземиро, и замены ему нет.
да все от кого-то зависят. Ливер от Салаха, МС от КДБ, Реал от Модрича/Бензема, ПСЖ от Мбаппе и т.д.
главное, чтобы Каз был в составе - а там поглядим
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Alexander Yavriantz
Ответ Любезный Коссутий
все в сборные едут же 🤷‍♂️ какой тут отдых
Варан, Санчо, Биссака и ДеХея точно не едут, по остальным лень проверять.))
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**Iscander**
Ответ Любезный Коссутий
будет Каземиро. посмотрим. туда сперва надо попасть. Брайтон - не подарок
В том то и дело, что МЮ зависит от Каземиро, и замены ему нет.
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Любезный Коссутий
Ответ Alexander Yavriantz
Обязаны обыгрывать Ньюкасл в следующей игре, чтобы закрепиться в топ-4. Будет время отдохнуть нескольким игрокам.
все в сборные едут же 🤷‍♂️ какой тут отдых
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SegaYasch
Ответ Basalai Yauheni
2-5 тоже все запомнят, не переживай
Как тот дождливый вечер в Стоке и 1:6?
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Любезный Коссутий
Ответ Joel Campbell
Надеюсь кубок возьмёт МЮ ,а не голубой мешок
надеюсь, чемпионат возьмет Арсенал, а не голубой мешок
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QWertY
Ответ Arthas Northman
можно проиграть разгромно кому угодно илм 7 раз по 0:1,но не главному врагу..тоже самое касается и сити с их 1:6
У МЮ 13 АПЛ, у Ливера 1, где они главные враги то? Сити -да, пенсы -да, но никак не исторический середняк АПЛ
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Любезный Коссутий
Ответ **Iscander**
Конечно ждём. Но тягаться с Сити , как сегодня с Фулхемом, это самоубийство . Как бы не хотелось победы от МЮ.
будет Каземиро. посмотрим. туда сперва надо попасть.
Брайтон - не подарок
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Alexander Yavriantz
Обязаны обыгрывать Ньюкасл в следующей игре, чтобы закрепиться в топ-4. Будет время отдохнуть нескольким игрокам.
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Football Forever
Ладно Виллиан пытался спасти, удаление, пеналь, все сошлось, но Митрович то куда полез?! Так хотя бы шанс оставался.
Фулхэм был лучше, но сам себя и закопал
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Любезный Коссутий
Ответ Андрей Andrey
ха-ха-ха 0: 7 рекорд в историю вписан. 0:1 на следующей неделе всё забудут. 0:7 нет зри в корень
да, ваши 2-7, от каких-то вилок, тоже не забудут.
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Arthas Northman
Ответ p
Лучше один раз проиграть 0:7, чем семь раз по 0:1😅
можно проиграть разгромно кому угодно илм 7 раз по 0:1,но не главному врагу..тоже самое касается и сити с их 1:6
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-6
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Basalai Yauheni
Ответ QWertY
Ждем победу в Кубке Англии! Против Брайтона будет трудно, но нужно проходить. А с кем будет играть Ливер в полуфинале? Или 7-0 достаточный трофей для этих топарей?
Участие в лиге конференций лучше любого трофея для них
+3
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**Iscander**
Ответ QWertY
Ждем победу в Кубке Англии! Против Брайтона будет трудно, но нужно проходить. А с кем будет играть Ливер в полуфинале? Или 7-0 достаточный трофей для этих топарей?
Конечно ждём. Но тягаться с Сити , как сегодня с Фулхемом, это самоубийство . Как бы не хотелось победы от МЮ.
+5
0
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Arthas Northman
Ответ QWertY
Ждем победу в Кубке Англии! Против Брайтона будет трудно, но нужно проходить. А с кем будет играть Ливер в полуфинале? Или 7-0 достаточный трофей для этих топарей?
напомни,кто нынче действующий обладатель кубка Англии?
+2
-9
-7
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Basalai Yauheni
Ответ Андрей Andrey
ха-ха-ха 0: 7 рекорд в историю вписан. 0:1 на следующей неделе всё забудут. 0:7 нет зри в корень
2-5 тоже все запомнят, не переживай
+34
-3
+31
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T622222
Мочить пепку шарлатана в финале
0
-2
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fellx
Ответ Андрей Andrey
а ну да камбэк как бы сделал в последней игре против 9!!! хааххаах МЮ в одной игре.
Это другое)
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fellx
Ответ Joel Campbell
Надеюсь кубок возьмёт МЮ ,а не голубой мешок
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fellx
По игре Фулхем возил. Но сказалось неопытность и уровень игроков. Стата ни о чём
+1
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Андрей Andrey
Ответ p
Лучше один раз проиграть 0:7, чем семь раз по 0:1😅
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