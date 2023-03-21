Усэйн Болт: «Сказал тен Хагу спасибо за то, что вернул «МЮ» дни славы. Мы завоюем много трофеев»
Усэйн Болт поблагодарил Эрика тен Хага за работу в «Манчестер Юнайтед».
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике встретился с главным тренером клуба в ходе визита на «Олд Траффорд» в воскресенье.
«Первым делом я сказал ему спасибо. А он такой: «За что?»
Я ответил: «За то, что вернули дни славы». Еще я спросил, кого «МЮ» собирается купить летом, на что он сказал: «У тебя есть какие-либо соображения?»
Это была милая, простая, но веселая беседа.
Мне приятно наблюдать за «МЮ» сейчас. Команда выглядит единой, все работают вместе, и видно, к чему они стремятся, видна решительность в их действиях. Я очень доволен прогрессом и уверен, что станет только лучше. Мы завоюем множество трофеев», – сказал Болт.
Изображение: twitter.com/usainbolt
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