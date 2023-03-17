Тен Хаг о Рэшфорде: «Его форма говорит и об игре «МЮ». На таком уровне у тебя не будет 5-6 моментов, завершать он умеет»

Эрик тен Хаг доволен игрой .

Вчера 25-летний форвард забил победный мяч в ответной игре 1/8 финала между «Манчестер Юнайтед» и « » (1:0).

«Команда создавала моменты. Рэшфорд упустил несколько шансов, но сохранил веру, продолжил стараться и был вознагражден.

Все хорошие нападающие знают, что не каждый шанс становится голом, но на таком уровне у тебя не будет 5-6 моментов за игру, поэтому один из двух должен быть реализован.

Его форма говорит кое-что и об игре команды, и о нем самом. Если он сохранит концентрацию, энергию и свое место в такой системе игры, то будет выходить на голевые позиции. И тогда уж дело за ним, завершать он умеет», – сказал главный тренер «МЮ».

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 27 голов в 42 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Рэшфорд обошел Роналду по голам за «МЮ» в еврокубках. До рекорда Руни – 14 мячей

Супергол и новый рекорд Рэшфорда. Маркус, продолжай!

Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас