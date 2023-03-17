Тен Хаг о Рэшфорде: «Его форма говорит и об игре «МЮ». На таком уровне у тебя не будет 5-6 моментов, завершать он умеет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг доволен игрой Маркуса Рэшфорда.

Вчера 25-летний форвард забил победный мяч в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» (1:0).

«Команда создавала моменты. Рэшфорд упустил несколько шансов, но сохранил веру, продолжил стараться и был вознагражден.

Все хорошие нападающие знают, что не каждый шанс становится голом, но на таком уровне у тебя не будет 5-6 моментов за игру, поэтому один из двух должен быть реализован.

Его форма говорит кое-что и об игре команды, и о нем самом. Если он сохранит концентрацию, энергию и свое место в такой системе игры, то будет выходить на голевые позиции. И тогда уж дело за ним, завершать он умеет», – сказал главный тренер «МЮ».

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 27 голов в 42 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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5 комментариев

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Lavinka
Главное что бы травму в сборной не получил .
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Арман Мартиросян
Ответ Sevuska
« Все хорошие нападающие знают , что не каждый шанс становится голом « Если твоя фамилия не Холанд 😎
Сразу видно, что футбол ты смотришь только по хайлайтам. Как и большинство пользователей этого сайта.
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Дмитрий Илющенко
Ответ Okaka
были матчи в АПЛ, где Холланд ничего не мог сделать, например с Ливером, Челси, Форестом, Тотхэмом
С МЮ ответка, его просто с потрохами съели
+4
-1
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Okaka
Ответ Sevuska
« Все хорошие нападающие знают , что не каждый шанс становится голом « Если твоя фамилия не Холанд 😎
были матчи в АПЛ, где Холланд ничего не мог сделать, например с Ливером, Челси, Форестом, Тотхэмом
+5
-1
+4
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Sevuska
« Все хорошие нападающие знают , что не каждый шанс становится голом «
Если твоя фамилия не Холанд 😎
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-3
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