Роман Павлюченко: «Играть в сборной – это престиж! Миранчук и Головин обязаны приехать»

считает, что и обязаны приехать в сборную.

Полузащитник « » Головин и хавбек « » Миранчук попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все – это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России.

Играть в сборной – это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать. Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать.

Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждём и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», – сказал экс-форвард сборной России.