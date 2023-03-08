Роман Павлюченко: «Играть в сборной – это престиж! Миранчук и Головин обязаны приехать»

Теги Монако Роман Павлюченко Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Роман Павлюченко считает, что Александр Головин и Алексей Миранчук обязаны приехать в сборную.

Полузащитник «Монако» Головин и хавбек «Торино» Миранчук попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. 

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все – это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России.

Играть в сборной – это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать. Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать.

Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждём и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», – сказал экс-форвард сборной России. 

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13 комментариев

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Karel
Ответ uRl1k
Играть в Европе - это престиж. Особенно в нынешних реалиях. Парни одни из немногих за кого ещё берёт гордость, за кем хочется наблюдать, кто радует своей игрой на высоком уровне. Сборная и в обычное время далеко не самая важная часть футбольной жизни. Сейчас так тем более, когда даже важных игр нет.
Но болельщики-то, у которых привычка смотреть и болеть за сборную - остались. Еще скажи, что это "..их проблемы.." )

Вот и получается - Дзюба рвётся в сборную, хоть с Камбоджей играть - но не подходит.

Зобнин попросил Карпина на товарищеские матчи его не вызывать. Акинфеев объявил о завершении карьеры будучи гораздо моложе нынешнего Дзюбы. Фернандес тоже.

Головин и Миранчук, видимо, из-под палки приедут.

Да и от остальных после последних матчах сборной шли оправдания, что они - "..не мотивированы" таким слабым соперником..

Ну как так можно ? В такое время не порадовать болельщиков сборной. Я сейчас хочу порадоваться, а не туманной перспективой. Тем более, я понимаю, что это лживе оправдание.

Личные контракты, мелкие мести (Карпина имею ввиду), полный пофигизм - всё перевешивают.
Дай только волю - еще бы с пяток , - уже поигравших
- отказилсь бы от сборной. Побаиваются обструкции от болельщиков просто, поэтому молча "тянут лямку" без энтузиазма.
Ладно, будем смотреть. Очень надеюсь ошибиться в Карпине и сборной.
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kin
У Суперпава была суперсборная, сейчас это уже понятно
+1
0
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Ярослав Гордеев
Ответ Oleg Pronin
То есть если в отборе в группе с сильными сборными приезжаю играть а с аутсайдерами пусть челядь играет вот у вас мышление
Что вот у вас с мышлением, мы уже видим
+4
0
+4
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uRl1k
Играть в Европе - это престиж. Особенно в нынешних реалиях. Парни одни из немногих за кого ещё берёт гордость, за кем хочется наблюдать, кто радует своей игрой на высоком уровне.
Сборная и в обычное время далеко не самая важная часть футбольной жизни. Сейчас так тем более, когда даже важных игр нет.
+3
0
+3
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Marcus-light
Отчасти прав. Но сейчас играть за сборную, это всё равно что десять лет назад поехать в Россия-2. Вроде и престижно, но это никому не нужно, даже тренеру
+2
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Ярослав Гордеев
Ответ Oleg Pronin
То есть если в отборе в группе с сильными сборными приезжаю играть а с аутсайдерами пусть челядь играет вот у вас мышление
Нет, это говорит о тотальном лицемерии говорящего и о реальных раскладах на сегодняшний день.
+6
0
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ОЛЛС1911
Чтобы сыграть без зрителей с Ираном?
+5
0
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Oleg Pronin
Ответ Ярослав Гордеев
Ну да, Ром, конечно. Только ты с Англией и Голландией играл, а парням ехать на товарняк с азиатскими странами с риском получить травму и не доиграть сезон в клубе. И о каком престиже речь?
То есть если в отборе в группе с сильными сборными приезжаю играть а с аутсайдерами пусть челядь играет вот у вас мышление
+2
-8
-6
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Ярик01
Ответ Ярослав Гордеев
Ну да, Ром, конечно. Только ты с Англией и Голландией играл, а парням ехать на товарняк с азиатскими странами с риском получить травму и не доиграть сезон в клубе. И о каком престиже речь?
Ещё нет уверенности, что на матчи сборной страны распространяется страховки ФИФА, какой у них вообще статус ...
+8
-1
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Олег Акимов
Никто никому ничего не обязан.
+13
-1
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Бухгалтер2021
давно пора играть в сборной
0
-3
-3
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Ярослав Гордеев
Ну да, Ром, конечно. Только ты с Англией и Голландией играл, а парням ехать на товарняк с азиатскими странами с риском получить травму и не доиграть сезон в клубе. И о каком престиже речь?
+34
-1
+33
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Крамбопулос Майкл
Не в нынешних реалиях
+12
0
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