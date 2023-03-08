Роман Павлюченко: «Играть в сборной – это престиж! Миранчук и Головин обязаны приехать»
Роман Павлюченко считает, что Александр Головин и Алексей Миранчук обязаны приехать в сборную.
Полузащитник «Монако» Головин и хавбек «Торино» Миранчук попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
«Если тренер вызывает, то приезжать должны все – это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России.
Играть в сборной – это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать. Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать.
Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждём и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», – сказал экс-форвард сборной России.
Вот и получается - Дзюба рвётся в сборную, хоть с Камбоджей играть - но не подходит.
Зобнин попросил Карпина на товарищеские матчи его не вызывать. Акинфеев объявил о завершении карьеры будучи гораздо моложе нынешнего Дзюбы. Фернандес тоже.
Головин и Миранчук, видимо, из-под палки приедут.
Да и от остальных после последних матчах сборной шли оправдания, что они - "..не мотивированы" таким слабым соперником..
Ну как так можно ? В такое время не порадовать болельщиков сборной. Я сейчас хочу порадоваться, а не туманной перспективой. Тем более, я понимаю, что это лживе оправдание.
Личные контракты, мелкие мести (Карпина имею ввиду), полный пофигизм - всё перевешивают.
Дай только волю - еще бы с пяток , - уже поигравших
- отказилсь бы от сборной. Побаиваются обструкции от болельщиков просто, поэтому молча "тянут лямку" без энтузиазма.
Ладно, будем смотреть. Очень надеюсь ошибиться в Карпине и сборной.
Сборная и в обычное время далеко не самая важная часть футбольной жизни. Сейчас так тем более, когда даже важных игр нет.