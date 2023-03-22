Павлюченко считает Fan ID убийцей футбола: «Повыпендриваются и отменят. Безопасность? Какая? Я бомбу или оружие пронесу? Мы и так в базе данных, каждого прослушивают»

считает, что Fan ID рано или поздно отменят.

– Fan ID не оформлял. В дальнейшем не планирую оформлять, у меня его нет.

– Сейчас пустые стадионы, как с этим бороться?

– Первая причина – это Fan ID. Когда я увидел, что «Спартак» играет при четырех тысячах болельщиков на стадионе, решил, что это пародия футбола. Я считаю, что Fan ID надо убирать, потому что футболисты играют для болельщиков, которые приходят на стадион. Болельщики должны приходить и просто получать удовольствие, а не что-то оформлять. Для меня это загадка – для чего это?

– Fan ID – это убийца футбола?

– На сегодняшний день по тому, что мы видим на трибунах – да. Но футбол всегда будет жить, его не убить. Может быть, все привыкнут и оформят карту болельщика, но пока мы видим только бойкот.

– Вы не думали, что Fan ID могут отменить?

– Мне кажется, что чуть-чуть повыпендриваются и отменят. Все просят, все об этом говорят: и болельщики, и футболисты. Есть те, кто за безопасность? Какая? Что может произойти? Ты же на машине не заедешь на трибуну. Я бомбу или оружие пронесу? Глупо говорить про безопасность. Мы без Fan ID и так в базе данных и каждого прослушивают. Я против Fan ID! – сказал бывший форвард сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас