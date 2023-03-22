Павлюченко считает Fan ID убийцей футбола: «Повыпендриваются и отменят. Безопасность? Какая? Я бомбу или оружие пронесу? Мы и так в базе данных, каждого прослушивают»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Роман Павлюченко считает, что Fan ID рано или поздно отменят. 

– Fan ID не оформлял. В дальнейшем не планирую оформлять, у меня его нет.

– Сейчас пустые стадионы, как с этим бороться?

– Первая причина – это Fan ID. Когда я увидел, что «Спартак» играет при четырех тысячах болельщиков на стадионе, решил, что это пародия футбола. Я считаю, что Fan ID надо убирать, потому что футболисты играют для болельщиков, которые приходят на стадион. Болельщики должны приходить и просто получать удовольствие, а не что-то оформлять. Для меня это загадка – для чего это?

– Fan ID – это убийца футбола?

– На сегодняшний день по тому, что мы видим на трибунах – да. Но футбол всегда будет жить, его не убить. Может быть, все привыкнут и оформят карту болельщика, но пока мы видим только бойкот.

– Вы не думали, что Fan ID могут отменить?

– Мне кажется, что чуть-чуть повыпендриваются и отменят. Все просят, все об этом говорят: и болельщики, и футболисты. Есть те, кто за безопасность? Какая? Что может произойти? Ты же на машине не заедешь на трибуну. Я бомбу или оружие пронесу? Глупо говорить про безопасность. Мы без Fan ID и так в базе данных и каждого прослушивают. Я против Fan ID! – сказал бывший форвард сборной России.

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15 комментариев

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Дмитрий Турецкий
Ответ bbbereggg@gmail.com
Пав прав
прав Пав
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Иван Ларин
вот оно западное влияние поиграл пару тройку лет в Англии) надо срочно проверить на иноагентство, ну а без сарказма молодец. Чем больше возмущений, тем лучше.
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Фан Рубина
Не отменят, а просто обязуют всех оформить и посетить в сезон определённое количество матчей.
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Александра Александрова
Мое мнение для чего это сделано , потому что фанаты это последний оплот , который может объединиться в стране , поэтому их нужно пересчитать и знать каждого в лицо , ну и швабовская цифровизация , посмотрите в Китае уже наступило будущее , у каждого уже есть свой социальный рейтинг , те они обкатывают системы , на Китае в первую очередь , а потом на всех остальных странах , не случайно пандемия барановируса началась именно с китая и там до сих пор ставят , какие то опыты и эксперименты , там много народу и проще понять как все работает !
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инок
Сначала напилят денег, а потом отменят. Или не отменят - скорее всего.
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bbbereggg@gmail.com
Пав прав
+5
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+5
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DanielCarvalho
первая причина-это ты и все твои мечты
вторая причина фан айди
+6
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Mohnatiy
Кто-то расчехлил минусатор. Видать, кто-то из депутатов на спорце сидит 😁
+14
-2
+12
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bbbereggg@gmail.com
Пав прав
+8
-1
+7
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Пользователь Имени
Тем кто вводил абсолютно все равно сколько народу ходит на футбол
+1
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Gustav Forsberg
убийца садовник.
или полковник
+10
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Циник Петербургский
Сомневаюсь, что так вот запросто отменят. Мир упорно тянут в эру цифрового рабства и тотального контроля. И это прослеживается везде, а не только в России. В том же Китае местами уже, вообще, цифровой концлагерь, насколько я слышал.
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Эдуард Шаталов
Все правильно Рома говорит
+5
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Mohnatiy
Эх, Рома, никто ничего не отменит, мы ж не в сказку попали...
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nobrainnopain
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-10
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