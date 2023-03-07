Президент GOATS Goody: «Fight Nights поторопились, анонсировав переход»
Goody считает, что борьба за подписание Романа Павлюченко еще продолжается.
«Fight Nights очень поторопились, официально анонсировав Романа Павлюченко! Пока вообще ничего не точно. Мы тоже общаемся с Романом, с очень большой вероятностью он окажется именно в «Козлах»!
Просто представьте: на воротах Абаев, в обороне Логашов, Шитов, пацаны из сборной Белоруссии, в полузащите братья Глебы, Лопес, в нападении – Павлюченко! Это же просто команда мечты!» – сказал президент GOATS.
Павлюченко – игрок Fight Nights. Это команда Мостового в Медиалиге
Комментарии