Президент GOATS Goody: «Fight Nights поторопились, анонсировав переход»

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Goody считает, что борьба за подписание Романа Павлюченко еще продолжается. 

«Fight Nights очень поторопились, официально анонсировав Романа Павлюченко! Пока вообще ничего не точно. Мы тоже общаемся с Романом, с очень большой вероятностью он окажется именно в «Козлах»! 

Просто представьте: на воротах Абаев, в обороне Логашов, Шитов, пацаны из сборной Белоруссии, в полузащите братья Глебы, Лопес, в нападении – Павлюченко! Это же просто команда мечты!» – сказал президент GOATS.

Павлюченко – игрок Fight Nights. Это команда Мостового в Медиалиге

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